A legjobb adaptált forgatókönyvnek járó Oscar-díjat kapta a vasárnap esti díjátadó ceremónián Jojo Nyuszi című alkotásáért az ismert amerikai színész és rendező Taika Waititi. Megragadta az alkalmat, hogy az Apple-nek is odaszúrjon. A legjobb adaptált forgatókönyvnek járó Oscar-díjat kapta a vasárnap esti díjátadó ceremónián Jojo Nyuszi című alkotásáért az ismert amerikai színész és rendező Taika Waititi. 2020. február. 10. 17:03 Az Apple is szóba került az Oscar-díj-átadón, és nem pozitív értelemben Mi a helyzet a GDPR szempontjából az e-mailen vagy telefonon érkező reklámozással, vagy azzal, ha egy cég a meglévő ügyfeleit szeretné elérni? Ezt mutatta be az Adózóna. Mi a helyzet a GDPR szempontjából az e-mailen vagy telefonon érkező reklámozással, vagy azzal, ha egy cég a meglévő ügyfeleit szeretné elérni? 2020. február. 11. 15:38 Idegesítik a telefonos reklámok? Mondja csak ki a varázsszót: GDPR Majdnem elszalasztotta a szélesebb közvélemény a kampányidőszakokban csúcsra járó a Magyar Politikusi Átadásmánia legújabb nagy pillanatáról, de egy szemfüles olvasónknak hála mégsem maradtunk le az eseményről. 2020. február. 12. 12:48 Átadásőrület: ennyi politikus még nem vágta ünnepélyesen a nemzeti szalagot Ahogy a testünket is felkészítjük a téli baktérium- és vírusinvázió ellen, a lelket is fel lehet készíteni a negatív tapasztalatok leküzdésére. 2020. február. 11. 12:15 Már gyermekkorban elkezdődhet a reziliencia kialakítása Egyik oldalról szakmai érvekkel támadják a NAT2020-at – most már teljes tantestületek is –, a másik oldal nem tartja eléggé hazafinak a támadókat. Pedig már a Fodor Gábor oktatási minisztersége idején kiadott első NAT-ban is hangsúlyosan jelentek meg a nemzeti érdekek. 2020. február. 12. 10:44 Sorra állnak bele a NAT elleni tiltakozásba a gimnáziumok Ujjal letapogatható utcanévtáblákat szerelnek fel a gyengénlátók kedvéért az északnémet Wedel városában. Akiknek annyi látásuk megmaradt, hogy észreveszik az oszlopokat, azok kitapogathatják a betűket az élénkkék színű táblácskákon. Ujjal letapogatható utcanévtáblákat szerelnek fel a gyengénlátók kedvéért az északnémet Wedel városában. Akiknek annyi látásuk megmaradt, hogy észreveszik az oszlopokat, azok kitapogathatják a betűket az élénkkék színű táblácskákon. 2020. február. 12. 10:00 Kiemelkedő ötlet: újfajta utcai táblákat vezetnek be egy német kisvárosban A színész először adott interjút azóta, hogy az egykori barátját megvádolták. 2020. február. 12. 09:13 Megtörte a csendet a Michael Jackson elleni molesztálási vádakról Macaulay Culkin