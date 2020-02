Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5552cf02-cec6-433d-9f06-036a4a2e7834","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehezebben lesz tartható a Debrecenbe költözés határideje, ha valóban nem kell ideiglenes helyre vinni a múzeum értékeit és ingóságait.","shortLead":"Nehezebben lesz tartható a Debrecenbe költözés határideje, ha valóban nem kell ideiglenes helyre vinni a múzeum...","id":"20200212_Index_Megsem_kell_a_Termeszettudomanyi_Muzeumnak_ideiglenes_helyre_koltoznie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5552cf02-cec6-433d-9f06-036a4a2e7834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9353e76a-dacd-4ed6-8177-01de8e716caf","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Index_Megsem_kell_a_Termeszettudomanyi_Muzeumnak_ideiglenes_helyre_koltoznie","timestamp":"2020. február. 12. 09:53","title":"Mégsem kell ideiglenes helyre költöznie a Természettudományi Múzeumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bfa8544-f51a-4cc4-b780-a607ed5b6f98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges kiadás is készülhet a Samsung új összehajtható telefonjából – erre utal a videó, melyben a Thom Browne divatház neve is feltűnik.","shortLead":"Különleges kiadás is készülhet a Samsung új összehajtható telefonjából – erre utal a videó, melyben a Thom Browne...","id":"20200211_samsung_galaxy_z_flip_thom_browne_edition_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bfa8544-f51a-4cc4-b780-a607ed5b6f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350644a9-a169-4594-a53b-bdf44d58e5e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_samsung_galaxy_z_flip_thom_browne_edition_video","timestamp":"2020. február. 11. 14:13","title":"Divat a javából: különleges kiadás is jön a Samsung Galaxy Z Flipből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A márciusi foglalásokat lemondták, de áprilisban ha javult a helyzet, már utaznának Kínába az emberek.","shortLead":"A márciusi foglalásokat lemondták, de áprilisban ha javult a helyzet, már utaznának Kínába az emberek.","id":"20200210_Nem_feltetlenul_mondjak_le_kinai_utjukat_a_magyarok_tobben_kivarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3175cb07-4300-4e6a-9091-eb7829a7ae79","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_Nem_feltetlenul_mondjak_le_kinai_utjukat_a_magyarok_tobben_kivarnak","timestamp":"2020. február. 10. 14:15","title":"Nem feltétlenül mondják le kínai útjukat a magyarok, többen inkább kivárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miután Klinsmann lemondott a vezetőedzői posztról, Petry ismét az első csapathoz került.","shortLead":"Miután Klinsmann lemondott a vezetőedzői posztról, Petry ismét az első csapathoz került.","id":"20200212_Ujra_Petry_Zsolt_a_Hertha_kapusedzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18aa77ba-8db0-45d4-b8d9-4a2a184d80bc","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Ujra_Petry_Zsolt_a_Hertha_kapusedzoje","timestamp":"2020. február. 12. 09:01","title":"Újra Petry Zsolt a Hertha kapusedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyelőre keresik a magyarázatot arra, hogy a gyerekek miért ússzák meg könnyebben a betegség súlyosabb következményeit, és miért kell csak kevesebb tünettel megküzdeniük.","shortLead":"Egyelőre keresik a magyarázatot arra, hogy a gyerekek miért ússzák meg könnyebben a betegség súlyosabb következményeit...","id":"20200210_koronavirus_gyerekek_immunrendszer_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fc7052-d298-4ee3-a23f-b9f6778c8f55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_koronavirus_gyerekek_immunrendszer_kutatas","timestamp":"2020. február. 10. 20:09","title":"Még nem értik a tudósok, miért védi jobban a gyerekeket az immunrendszerük a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c549c31-ecf8-43f6-b946-888b332c40cd","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Rózsa Dávid, a KSH Könyvtár vezetője lesz az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója – értesült a hvg.hu. ","shortLead":"Rózsa Dávid, a KSH Könyvtár vezetője lesz az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója – értesült a hvg.hu. ","id":"20200210_A_korabbi_atvilagito_lesz_a_OSZK_foigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c549c31-ecf8-43f6-b946-888b332c40cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bcb705-f84f-45f8-8040-2a3451fcd60b","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_korabbi_atvilagito_lesz_a_OSZK_foigazgato","timestamp":"2020. február. 10. 14:57","title":"OSZK-főigazgató lesz a Demeter Szilárd által felkért átvilágítóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2b76ae-e2c3-4b02-8d54-f96525daac74","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Minden fontos kérdésben Izraelnek enged az új amerikai közel-keleti béketerv. A palesztinok jogait figyelmen kívül hagyták, ami kiszámíthatatlan jövőt ígér nekik.","shortLead":"Minden fontos kérdésben Izraelnek enged az új amerikai közel-keleti béketerv. A palesztinok jogait figyelmen kívül...","id":"202006__kozelkeleti_beketerv__izrael_nyeregben__palesztin_vereseg__pax_trumpiana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2b76ae-e2c3-4b02-8d54-f96525daac74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0521c612-ea1e-4b17-8b93-797d85c857d8","keywords":null,"link":"/360/202006__kozelkeleti_beketerv__izrael_nyeregben__palesztin_vereseg__pax_trumpiana","timestamp":"2020. február. 11. 11:00","title":"Trump az utolsó szöget is beverte az izraeli-palesztin békefolyamat koporsójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb02885-8390-46b2-8325-3fd5a2f8fb31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházást a magyar kormány is megtolja, 425 millió forinttal.","shortLead":"A beruházást a magyar kormány is megtolja, 425 millió forinttal.","id":"20200212_soulbrain_akkumulator_elektrolitok_tatabanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efb02885-8390-46b2-8325-3fd5a2f8fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4dbdaa-7723-43fe-9fa6-6cad8213e3ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_soulbrain_akkumulator_elektrolitok_tatabanya","timestamp":"2020. február. 12. 10:52","title":"7 milliárd forintból épít gyárat Tatabányán egy koreai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]