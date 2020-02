Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9255700a-84ce-4c0e-9c53-56d9078725ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark független tesztlabor 124 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, a Mi 10 Próra, így a gyártó lekörözte az eddigi csúcstartó Huawei telefonjait.","shortLead":"A DxOMark független tesztlabor 124 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, a Mi 10 Próra, így a gyártó lekörözte...","id":"20200213_xiaomi_mi_10_pro_kameraja_dxomark_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9255700a-84ce-4c0e-9c53-56d9078725ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2936eae8-d0d3-47e3-b963-7b32e3119469","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_xiaomi_mi_10_pro_kameraja_dxomark_teszt","timestamp":"2020. február. 13. 13:28","title":"Új mobil került a csúcsra: a Xiaomi Mi 10 Pro a világ legjobb kamerás telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Otthagyta a Hertha BSC vezetőedzői posztját Jürgen Klinsmann, aki mindössze tíz hétig irányította a német Bundesligában érdekelt futballcsapatot. A tréner novemberben vette át a feladatot Ante Covictól, aki előtt Dárdai Pál volt a berliniek edzője. Őt kérdezte most a Nemzeti Sport arról, mit gondol Klinsmann távozásáról, és van-e esély a visszatérésére.","shortLead":"Otthagyta a Hertha BSC vezetőedzői posztját Jürgen Klinsmann, aki mindössze tíz hétig irányította a német Bundesligában...","id":"20200214_dardai_pal_jurgen_klinsmann_hertha_bsc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a1189c-ce73-4140-83e9-9084cadce78a","keywords":null,"link":"/sport/20200214_dardai_pal_jurgen_klinsmann_hertha_bsc","timestamp":"2020. február. 14. 12:36","title":"Dárdai Klinsmannról: A szomszédnak sem szólok át, hogyan nyírja a füvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e19372-e5df-4f9e-8986-5b25f6557e06","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság újra kimondta, hogy meg lehet különböztetni a választásokon a hazai lakcímmel rendelkező és nem rendelkező szavazókat. Ezúttal az európai parlamenti (EP) választásra vonatkozott a panasz.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság újra kimondta, hogy meg lehet különböztetni a választásokon a hazai lakcímmel rendelkező és nem...","id":"20200213_ab_ep_valasztas_szavazas_levelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e19372-e5df-4f9e-8986-5b25f6557e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e01ed99-b784-431c-a2bc-9fa4e95dae47","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_ab_ep_valasztas_szavazas_levelben","timestamp":"2020. február. 13. 17:38","title":"Ab: Az EP-választásnál is rendben van, hogy nem minden külföldön lévő szavazhat levélben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Az osztrák bútorkereskedő, Andreas Seifert magyarországi leányvállalatával készül megállapodásra a magyar kormány.\r

\r

","shortLead":"Az osztrák bútorkereskedő, Andreas Seifert magyarországi leányvállalatával készül megállapodásra a magyar kormány.\r

\r

","id":"20200213_Kika_Momax_Mobelix_Orbanek_legujabb_kiemelt_partnerei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa2e6a4-4670-462e-a0fd-9e9d77268aae","keywords":null,"link":"/kkv/20200213_Kika_Momax_Mobelix_Orbanek_legujabb_kiemelt_partnerei","timestamp":"2020. február. 13. 15:33","title":"Kika, Mömax, Möbelix: Orbánék legújabb kiemelt partnerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f9846d-3c91-46f5-9016-1845343a1a53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hivatalos előzetessel egyszerre tették közzé az új James Bond-film főcímdalát, a No Time To Die-t (Nincs idő meghalni) is. ","shortLead":"A hivatalos előzetessel egyszerre tették közzé az új James Bond-film főcímdalát, a No Time To Die-t (Nincs idő...","id":"20200214_biliie_eilish_james_bond_focimdal_no_time_to_die","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19f9846d-3c91-46f5-9016-1845343a1a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f08406-3de4-41af-810c-e3c9b27429a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200214_biliie_eilish_james_bond_focimdal_no_time_to_die","timestamp":"2020. február. 14. 06:51","title":"Szívbe markoló ballada lett Billie Eilish Bond-dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a YouTube-ra egy videó, amely Microsoft Surface Duo nevű eszközét mutatja. Még nem tökéletes a készülék, ami állítólag az ünnepi szezonra jelenik majd meg.","shortLead":"Felkerült a YouTube-ra egy videó, amely Microsoft Surface Duo nevű eszközét mutatja. Még nem tökéletes a készülék, ami...","id":"20200213_kiszivargott_video_microsoft_surface_duo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6854e7a-b2ae-40d1-9547-240213e2ebf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_kiszivargott_video_microsoft_surface_duo","timestamp":"2020. február. 13. 10:03","title":"Kiszivárgott egy videó: valaki már használja a Microsoft új gépét, a Surface Duót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ce4e72-5648-4a54-8a38-59348c018a49","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem kerültek politikai süllyesztőbe az októberi választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. Van, aki fölfelé bukott, de olyan is, aki még a helyét keresi – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Nem kerültek politikai süllyesztőbe az októberi választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. Van, aki fölfelé...","id":"20200212_fidesz_polgarmester_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3ce4e72-5648-4a54-8a38-59348c018a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00dea91-e92e-44b3-a8f1-0b263956ca9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_fidesz_polgarmester_valasztas","timestamp":"2020. február. 12. 18:09","title":"Felfelé is buktak a leváltott fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d04a25-dc24-45b8-8b73-0cc826773749","c_author":"Gergely Márton, Kovács Gábor, Pozsgai Rebeka, Szabó Yvette","category":"360","description":"Csend van Rogán Antal körül, és ez általában nem jelent jót – mondja a kormányt övező üzleti mozgásokra rálátó forrásunk. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel egyre kevésbé számolnak azok, akik – közpénzekből – az Orbán-rendszer bázisát adó vagyonokat építik. ","shortLead":"Csend van Rogán Antal körül, és ez általában nem jelent jót – mondja a kormányt övező üzleti mozgásokra rálátó...","id":"202007_rogan_antal_farkas_ors_miniszterelnoki_kabinetiroda_kormanyzati_tajekoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94d04a25-dc24-45b8-8b73-0cc826773749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99863236-bc0b-41f2-af9d-b6715fc83c21","keywords":null,"link":"/360/202007_rogan_antal_farkas_ors_miniszterelnoki_kabinetiroda_kormanyzati_tajekoztatas","timestamp":"2020. február. 13. 11:00","title":"Hova tűnt Rogán Antal? És ki az az ifjú káder, aki helyette viszi a szót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]