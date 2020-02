A felcsúti vállalkozó érdekeltségébe tartozó ZÁÉV december közepén zenés-táncos mulatságot tartott abban a stadionban, amelyet részben ez a cég épített fel. Most derült ki, mennyibe került mindez.

A 24.hu által indított közérdekű adatigénylés nyomán derült rá fény, hogy 3 millió 331 ezer forintba került az a születésnapi buli, amit a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZÁÉV Zrt. tartott a Puskás Ferenc Stadionban még decemberben.

A buliról szóló első hírek január végén kezdtek szállingózni, miután a Magyar Hang megírta: a 70. születésnapját ünneplő ZÁÉV Zrt. kibérelte azt a stadiont, amelyet részben ez a cég épített fel. Az eseményen Charlie énekelt élőben, felvételről az AC/DC zenéje dübörgött. A lap Schmidt Zoltán, a Mészáros Lőrinc gyermekeinek érdekeltségébe tartozó Fejér-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójának Facebook-posztjára hivatkozott cikkében.

A 24.hu most közérdekű adatigényléssel fordult a fenntartó MNSK Magyar Nemzeti Sportközpontok Zrt.-hez, hogy megtudják, a ZÁÉV mennyit fizetett az exkluzív bulihelyszínért, és milyen szolgáltatásokat vettek még igénybe.

A válasz alapján a ZÁÉV Zrt. kibérelte a VIP Club néven futó rendezvénytermet, és az ahhoz tartozó érkezőtermet és VIP parkolót, a Puskás Aréna biztosította a kanapékat, a szalagkorlátokat, a plédeket, illetve ők rendezték be a helyszíneket, emellett összesen 974 800 forintért ők gondoskodtak a hosztesszekről és a biztonsági személyzetről is. A szerződésből az is kiderül, hogy a cateringet, illetve a színpad-, fény-, hang- és vizuáltechnikát a ZÁÉV intézte.

A ZÁÉV Zrt. egy éve került a felcsúti milliárdos érdekeltségébe. A cég egyik legnagyobb állami megbízása a Puskás Stadion felépítése volt, amely – a Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. korábbi közleménye szerint – nettó 150 milliárd forintba került.