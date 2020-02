Vizsgálatot indított a kormány a Ferihegyen veszteglő Ryanair-gép miatt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a NASA is szemmel tartja a bolygónkra veszélyt jelentő aszteroidákat, előfordul, hogy az űrügynökség nem vesz észre valamit. A mesterséges intelligencia viszont itt sem tud hibázni, legalábbis erről tanúskodik egy új beszámoló.","shortLead":"Bár a NASA is szemmel tartja a bolygónkra veszélyt jelentő aszteroidákat, előfordul, hogy az űrügynökség nem vesz észre...","id":"20200217_aszteroida_becsapodas_fold_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c9224c-cf26-414e-8a9b-7f5b396241c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_aszteroida_becsapodas_fold_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. február. 17. 19:03","title":"Veszélyesnek tűnő aszteroidákat talált a mesterséges intelligencia, nekünk csapódhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9924912e-a037-41be-b296-fdbe2a3e1382","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megtörtént az egyik fő attrakciónak számító angyalrepülés a velencei Szent Márk téren. Ha szeretne kicsit megfeledkezni arról, hogy hétfő délelőtt van, akkor nézegessen képeket a karneválról!","shortLead":"Megtörtént az egyik fő attrakciónak számító angyalrepülés a velencei Szent Márk téren. Ha szeretne kicsit megfeledkezni...","id":"20200217_Angyalt_reptettek_a_velencei_karnevalon__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9924912e-a037-41be-b296-fdbe2a3e1382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4000bc09-1935-457f-8acd-c2f17ec93710","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Angyalt_reptettek_a_velencei_karnevalon__fotok","timestamp":"2020. február. 17. 10:55","title":"Angyalt reptettek a velencei karneválon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Minden, eddig karanténban tartott magyar állampolgár tünetmentes a kéthetes lappangási idő letelte után, miután hazatértek Kínából.","shortLead":"Minden, eddig karanténban tartott magyar állampolgár tünetmentes a kéthetes lappangási idő letelte után, miután...","id":"20200217_Kiengedtek_a_korhazbol_a_Vuhanbol_hazatert_magyarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e94a47f-29f6-48d8-b39c-761ce21edf3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Kiengedtek_a_korhazbol_a_Vuhanbol_hazatert_magyarokat","timestamp":"2020. február. 17. 08:39","title":"Kiengedték a kórházból a Vuhanból hazatért magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint az agykutatás új korszaka kezdődhet, köszönhetően egy új eljárásnak, amellyel két napig is életben tartható és vizsgálható a műtét útján eltávolított agyszövet.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint az agykutatás új korszaka kezdődhet, köszönhetően egy új eljárásnak, amellyel két napig is...","id":"20200217_emberi_agy_agykutatas_agyszovet_szovetminta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628b4be5-07e1-4f39-b80c-f18fca6f0818","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_emberi_agy_agykutatas_agyszovet_szovetminta","timestamp":"2020. február. 17. 20:15","title":"Egy új technikának hála még 48 óráig működik a testből kiszedett agydarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence államtitkár kért sürgős eljárást, a Kúria eleget tett a kérésnek. ","shortLead":"Rétvári Bence államtitkár kért sürgős eljárást, a Kúria eleget tett a kérésnek. ","id":"20200217_Aprilisban_donthet_a_Kuria_a_gyongyospatai_romak_karteriteserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e76cba-9880-4dcb-80ae-0852f0fd51a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Aprilisban_donthet_a_Kuria_a_gyongyospatai_romak_karteriteserol","timestamp":"2020. február. 17. 16:25","title":"Már áprilisban dönthet a Kúria a gyöngyöspatai romák kártérítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea","c_author":"Cz.F.","category":"elet","description":"Vasárnaponként párhuzamosan megy majd a Nicsak, ki vagyok? – A rejtélyek színpada és az Álarcos énekes. Letáboroztunk tehát a tévé előtt, és megnéztük, melyik műsor mit tud. ","shortLead":"Vasárnaponként párhuzamosan megy majd a Nicsak, ki vagyok? – A rejtélyek színpada és az Álarcos énekes. Letáboroztunk...","id":"20200217_Alarcos_enekes_Nicsak_ki_vagyok_maszkos_musor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d785d5-6a74-407e-a5d6-4aecdb30d883","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Alarcos_enekes_Nicsak_ki_vagyok_maszkos_musor","timestamp":"2020. február. 17. 20:00","title":"Vajna Tímea talpig szőrben, Hargitai Bea egyenesen az űrből – a TV2 vagy az RTL Klub maszkos őrültsége jobb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titoktartási kötelezettséget vezettek be az iskolaérettségi vizsgálatoknál.","shortLead":"Titoktartási kötelezettséget vezettek be az iskolaérettségi vizsgálatoknál.","id":"20200217_Nem_adhatjak_ki_a_szuloknek_a_tajekoztatast_a_gyerekuk_iskolaerettsegi_vizsgalatarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb97ce47-5188-4834-9b9a-0425847f1203","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Nem_adhatjak_ki_a_szuloknek_a_tajekoztatast_a_gyerekuk_iskolaerettsegi_vizsgalatarol","timestamp":"2020. február. 17. 07:39","title":"Nem adhatják ki a szülőknek a tájékoztatást a gyerekük iskolaérettségi vizsgálatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros alapot hozott létre, a pénzt kizárólag környezetvédelemi célokra fordítja.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros alapot hozott létre, a pénzt kizárólag környezetvédelemi célokra...","id":"20200218_jeff_bezos_klimavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f685ef9b-49d8-41df-8663-fdaad38053b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_jeff_bezos_klimavedelem","timestamp":"2020. február. 18. 05:01","title":"Jeff Bezos elképesztő összeget ajánlott fel a klímavédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]