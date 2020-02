Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden ország ismertette saját álláspontját, utána újra tárgyalóasztalhoz ültek, de az szinte kizárt, hogy csütörtökön bármilyen megállapodás szülessen. ","shortLead":"Minden ország ismertette saját álláspontját, utána újra tárgyalóasztalhoz ültek, de az szinte kizárt, hogy csütörtökön...","id":"20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d7f287-cf28-493d-a864-b04081faaf07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel","timestamp":"2020. február. 20. 22:29","title":"Kétoldalú megbeszélésekkel folytatódott a maratoni uniós költségvetési vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új útvonalnak köszönhetően nem kell lezárni az alsó rakpartot, és a 2-es villamos is zavartalanul közlekedhet.","shortLead":"Az új útvonalnak köszönhetően nem kell lezárni az alsó rakpartot, és a 2-es villamos is zavartalanul közlekedhet.","id":"20200220_A_Lanchidon_is_attekernek_majd_a_Giro_dItalia_resztvevoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46000b75-ebea-4fdf-b930-c29f6643e65c","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_A_Lanchidon_is_attekernek_majd_a_Giro_dItalia_resztvevoi","timestamp":"2020. február. 20. 18:02","title":"A Lánchídon is áttekernek majd a Giro d’Italia résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b264b9-4d26-440e-b6b0-9b28fc7991d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teherautó egyik kereke kidurrant, ez okozta a konténer lecsúszását.","shortLead":"A teherautó egyik kereke kidurrant, ez okozta a konténer lecsúszását.","id":"20200220_buszbaleset_india_tamilnadu_19_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b264b9-4d26-440e-b6b0-9b28fc7991d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64d8d92-6bce-4d5d-a421-a2bb92a50fe3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200220_buszbaleset_india_tamilnadu_19_halott","timestamp":"2020. február. 20. 11:08","title":"Útra zuhanó konténer zúzott szét egy buszt Indiában – 19 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Microsoft alapítója alaposan belegázolt Elon Musk lelkébe.","shortLead":"A Microsoft alapítója alaposan belegázolt Elon Musk lelkébe.","id":"20200219_Bill_Gates_Porschet_vezet_Tesla_helyett_Musk_kiakadt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f8669a-1b65-4993-99df-997bee24f485","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Bill_Gates_Porschet_vezet_Tesla_helyett_Musk_kiakadt","timestamp":"2020. február. 19. 17:05","title":"Bill Gates Porschét vezet Tesla helyett, Musk kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db95458a-1ad3-419f-be66-868b63ac942d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatvizualizációra szakosodott MetaBallStudios YouTube-csatorna ezúttal a Naprendszerben keringő aszteroidák és kisbolygók kapcsán jelentkezett érdekes és igen ijesztő felvétellel.","shortLead":"Az adatvizualizációra szakosodott MetaBallStudios YouTube-csatorna ezúttal a Naprendszerben keringő aszteroidák és...","id":"20200220_aszteroida_kisbolygo_metaballstudios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db95458a-1ad3-419f-be66-868b63ac942d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31339941-1ad8-4100-aaba-8763bd1d4125","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_aszteroida_kisbolygo_metaballstudios","timestamp":"2020. február. 20. 11:47","title":"Kering az űrben néhány aszteroida, amik városokat törölhetnek el, ha a Földnek ütköznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05ba42a-538d-40ef-b9dc-0261e6a2818f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint nem terrorcselekmény történt.","shortLead":"A rendőrség szerint nem terrorcselekmény történt.","id":"20200220_Megkeseltek_egy_muezzint_Londonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c05ba42a-538d-40ef-b9dc-0261e6a2818f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed347b3-5804-4bb3-826f-c5a41a733ac7","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Megkeseltek_egy_muezzint_Londonban","timestamp":"2020. február. 20. 17:56","title":"Megkéseltek egy müezzint Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b7884a-8866-4965-a964-67420665d451","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Roger Stone-t többek között a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) félrevezetése, a kongresszus munkájának akadályozása és tanúk megfélemlítése miatt mondták ki bűnösnek.\r

\r

","shortLead":" Roger Stone-t többek között a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) félrevezetése, a kongresszus munkájának akadályozása és...","id":"20200220_Tobb_mint_harom_ev_bortont_kapott_Trump_volt_tanacsadoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6b7884a-8866-4965-a964-67420665d451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbe678d-b687-4c46-8d66-9b26093e9479","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Tobb_mint_harom_ev_bortont_kapott_Trump_volt_tanacsadoja","timestamp":"2020. február. 20. 21:55","title":"Több mint három év börtönt kapott Trump volt tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A székesfehérvári polgármester szerint az iparűzési adó csökkentése nem élénkítené a gazdaságot, viszont Székesfehérvár elbukna 2-3 milliárd forintot.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint az iparűzési adó csökkentése nem élénkítené a gazdaságot, viszont Székesfehérvár...","id":"20200219_CserPalkovicsnak_nem_tetszik_Vargaek_adocsokkentesi_terve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cc1a5b-3f25-4f52-a6d3-79d38c2504f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_CserPalkovicsnak_nem_tetszik_Vargaek_adocsokkentesi_terve","timestamp":"2020. február. 19. 20:20","title":"Cser-Palkovics nekiment Vargáék adócsökkentési tervének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]