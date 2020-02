Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a96fa0b-af55-49a4-9ca7-5a3069c0e8d2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy hét van még befizetni a kötelezőt, és a határidő ráadásul hétvégére esik. ","shortLead":"Egy hét van még befizetni a kötelezőt, és a határidő ráadásul hétvégére esik. ","id":"20200222_Szigoru_hatarido_jon_az_autosoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a96fa0b-af55-49a4-9ca7-5a3069c0e8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db176aa-ddce-4990-8388-f8d94e55918b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Szigoru_hatarido_jon_az_autosoknak","timestamp":"2020. február. 22. 08:45","title":"Szigorú fizetési határidő jön az autósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67085529-bc88-4adb-affb-6be7fcc08580","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegyesekkel meglesz az a győzelem.","shortLead":"Tizenegyesekkel meglesz az a győzelem.","id":"20200221_Harmadszor_is_hosszabbitottak_az_irani_valasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67085529-bc88-4adb-affb-6be7fcc08580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc725977-adc4-464e-856b-6e72cb25452d","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_Harmadszor_is_hosszabbitottak_az_irani_valasztason","timestamp":"2020. február. 21. 21:15","title":"Harmadszor is hosszabbítottak az iráni választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2727f7d-eebc-470b-bc81-dc37eab1ca4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívszorító videót tett közzé egy édesanya, óriási összefogás alakult belőle. ","shortLead":"Szívszorító videót tett közzé egy édesanya, óriási összefogás alakult belőle. ","id":"20200221_Zaklatas_iskola_Quaden_Bayles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2727f7d-eebc-470b-bc81-dc37eab1ca4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9957167e-fa5e-4aa7-883c-68f97b0d0ee8","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Zaklatas_iskola_Quaden_Bayles","timestamp":"2020. február. 21. 13:57","title":"Több ezer ember, köztük Hugh Jackman is védelmébe vette a kisfiút, akit zaklatnak az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ha a bűnelkövető jogait védeni perverzió a jogerős ítélet után, akkor előtte is az. Ebben az esetben védtelen lesz mindenki, akit az állam ügyészsége bűnösnek minősít. Volt már ilyen. Vélemény.","shortLead":"Ha a bűnelkövető jogait védeni perverzió a jogerős ítélet után, akkor előtte is az. Ebben az esetben védtelen lesz...","id":"20200221_Revesz_A_nagy_magyar_bunozoszaporitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a94544-7516-420e-8bb7-adb3c04d816f","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Revesz_A_nagy_magyar_bunozoszaporitas","timestamp":"2020. február. 21. 12:18","title":"Révész: A nagy magyar bűnözőszaporítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467f3e5d-e559-4e5c-8dcd-fa1d5a085673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végeláthatatlan a rudli Tevelnél.","shortLead":"Végeláthatatlan a rudli Tevelnél.","id":"20200220_Hatalmas_szarvasvonulas_Tolnaban_Video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=467f3e5d-e559-4e5c-8dcd-fa1d5a085673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227a8369-60df-45cf-b877-aa7aa4fba167","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Hatalmas_szarvasvonulas_Tolnaban_Video","timestamp":"2020. február. 20. 20:40","title":"Hatalmas szarvasvonulás volt Tolnában - Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egykori oligarcha a politikával szakított, de a politizálással nem. Közben egy falunapra lovakat vitt a gyerekeknek.","shortLead":"Az egykori oligarcha a politikával szakított, de a politizálással nem. Közben egy falunapra lovakat vitt a gyerekeknek.","id":"20200221_Simicska_ajkai_kenyeret_vesz_nem_zircit_mert_Ajka_MSZPs_varos_Zirc_pedig_fideszes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca259ef-4b89-42b4-a625-27f76b09b09d","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Simicska_ajkai_kenyeret_vesz_nem_zircit_mert_Ajka_MSZPs_varos_Zirc_pedig_fideszes","timestamp":"2020. február. 21. 08:17","title":"Simicska ajkai kenyeret vesz, nem zircit, mert Ajka MSZP-s város, Zirc pedig fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","shortLead":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","id":"20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a952b16-4ab7-42d0-bbff-86fd23475938","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","timestamp":"2020. február. 21. 06:50","title":"Meghaladta a Mol tavalyi eredménye a megemelt célkitűzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mikor adóköteles, mikor adómentes a termőföld bérbeadásából származó bevétel? Mi az adóalap? Hogyan kell adózni, ha a bérlő terményben fizet? Milyen teendői vannak a bérleti díj kifizetőjének és a bérbeadónak? Az Adózóna összegyűjtötte a közelgő határidők miatt aktuális tudnivalókat.","shortLead":"Mikor adóköteles, mikor adómentes a termőföld bérbeadásából származó bevétel? Mi az adóalap? Hogyan kell adózni, ha...","id":"20200221_fold_berlet_adozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d40e98a-636f-4a0a-aaca-f549cf0eb45c","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_fold_berlet_adozas","timestamp":"2020. február. 21. 11:07","title":"Egy jól megírt szerződés elég, hogy ne kelljen adózni a föld bérbeadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]