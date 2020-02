Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4ca2d38-fe89-4e58-80b1-f15c880764be","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"India madárpopulációja jelentősen megfogyatkozott az elmúlt évtizedekben egy kormányjelentés szerint.","shortLead":"India madárpopulációja jelentősen megfogyatkozott az elmúlt évtizedekben egy kormányjelentés szerint.","id":"20200221_india_madarpopulacio_csokkenes_ebird","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca2d38-fe89-4e58-80b1-f15c880764be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f57495-fe8b-4a68-b0d0-3ca98b362f88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_india_madarpopulacio_csokkenes_ebird","timestamp":"2020. február. 21. 16:03","title":"Megcsappant India madárpopulációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756586c7-8d6e-4529-a4f0-966d52b5a279","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai gyártó egyedi hajtásláncú sportkocsija bőven 400 km/h feletti végsebességre képes. És 1,9 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"A kaliforniai gyártó egyedi hajtásláncú sportkocsija bőven 400 km/h feletti végsebességre képes. És 1,9 másodperc alatt...","id":"20200221_egekig_porgo_v8as_es_ket_villanymotor_a_legujabb_hibrid_hiperautoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=756586c7-8d6e-4529-a4f0-966d52b5a279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0328931-df26-4f21-9abd-5e7a680269a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_egekig_porgo_v8as_es_ket_villanymotor_a_legujabb_hibrid_hiperautoban","timestamp":"2020. február. 21. 11:21","title":"Egekig pörgő V8 és két villanymotor a hiperautóban, amiben csak egymás mögött ülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce1d68f-3273-4d7e-a909-e46de177ee29","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem mindenki alkalmas balett-táncosnak, sok minden eldől már egészen fiatal korban. Az általános iskolás Marcell minden napja a tánc körül forog, mégsem lehet biztos benne, hogy folytathatja majd a tanulmányait. Három tánc, első rész.","shortLead":"Nem mindenki alkalmas balett-táncosnak, sok minden eldől már egészen fiatal korban. Az általános iskolás Marcell minden...","id":"20200222_Doku360_Harom_Tanc_elso_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ce1d68f-3273-4d7e-a909-e46de177ee29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c5a2e9-c6fe-4832-a282-5604331452f3","keywords":null,"link":"/360/20200222_Doku360_Harom_Tanc_elso_resz","timestamp":"2020. február. 22. 19:00","title":"Doku360: \"Cikiztek, hogy balettozom, de a tánc felszabadító érzés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e330ed1-9f9c-4180-9e32-ee6610dac869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyenként mutatja be a kormány azokat a kérdéseket, amelyek szerepelnek majd a következő nemzeti konzultációban. Megérkezett a következő témakör, a feltételes szabadságra bocsátás.","shortLead":"Egyenként mutatja be a kormány azokat a kérdéseket, amelyek szerepelnek majd a következő nemzeti konzultációban...","id":"20200221_volner_pal_nemzeti_konzultacio_kerdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e330ed1-9f9c-4180-9e32-ee6610dac869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496bd317-e0e0-4bfa-97ba-4e2c9312774a","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_volner_pal_nemzeti_konzultacio_kerdes","timestamp":"2020. február. 21. 11:39","title":"Nemzeti konzultáció: a kormány arról is kérdez, hogy szabadulhassanak-e kedvezménnyel az erőszakos bűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60727ffc-a1c9-4373-97a8-554f4cedb303","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kutatást végzett az Apple egyik fejlesztője, aki nem a mai telefonokat, hanem töltőik képességeit hasonlította az Apollo-missziók által használt fedélzeti számítógép teljesítményéhez.","shortLead":"Érdekes kutatást végzett az Apple egyik fejlesztője, aki nem a mai telefonokat, hanem töltőik képességeit hasonlította...","id":"20200221_apollo_11_fedelzeti_szamitogep_mobiltolto_kulso_akkumulator_apollo_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60727ffc-a1c9-4373-97a8-554f4cedb303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635ecc6c-d1ad-4510-a36c-bb6c7f87a99e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_apollo_11_fedelzeti_szamitogep_mobiltolto_kulso_akkumulator_apollo_program","timestamp":"2020. február. 21. 12:03","title":"A mai mobilok töltője erősebb, mint az Apollo-11 komplett számítógépe volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7285261-908f-479c-820e-0645a483c971","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple mindig is szűk kereteket szabott a felhasználóknak azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek meg iPhone-jukon (iPadjükön), egy új értesülése szerint a vállalat most igen nagyvonalú lépésre készül ezzel kapcsolatban. Igaz, nem jószántából.","shortLead":"Bár az Apple mindig is szűk kereteket szabott a felhasználóknak azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek meg iPhone-jukon...","id":"20200222_alapertelmezett_appok_megvaltoztatasa_ios_ipados","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7285261-908f-479c-820e-0645a483c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3a1512-5c6d-4f4a-a80d-3e3a22a030b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_alapertelmezett_appok_megvaltoztatasa_ios_ipados","timestamp":"2020. február. 22. 15:03","title":"Örülhet, aki Gmailt használ, enyhítheti az Apple az iPhone-os szigort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A műhiba miatt a beteg kómába esett, amiből már nem tért magához. ","shortLead":"A műhiba miatt a beteg kómába esett, amiből már nem tért magához. ","id":"20200221_Muhiba_altatoorvos_beteg_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e8117a-9ec5-4fa8-9672-a1493fb89703","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Muhiba_altatoorvos_beteg_halal","timestamp":"2020. február. 21. 17:30","title":"Nyelőcsőbe vezetett lélegeztető cső miatt halt meg a beteg, az orvos 1,2 évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Két sokk egy hétre kicsit sok. Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.","shortLead":"Két sokk egy hétre kicsit sok. Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd...","id":"202008__gyenge_forint__eros_inflacio__magabiztos_jegybank__kettos_veszteseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e92b2c-54c7-44b8-9651-1a7517ccd721","keywords":null,"link":"/360/202008__gyenge_forint__eros_inflacio__magabiztos_jegybank__kettos_veszteseg","timestamp":"2020. február. 22. 08:15","title":"Elszálltak az árak és a forint, Matolcsyék szerint nincs itt semmi látnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]