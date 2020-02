Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fb3594a-b67a-4459-bd90-15bdae6cf254","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 8 hengeres motorral szerelt német roadstert alig használták az elmúlt 3 évtizedben.","shortLead":"A 8 hengeres motorral szerelt német roadstert alig használták az elmúlt 3 évtizedben.","id":"20200225_bobby_ewing_is_csettintene_ennek_az_elado_mercedes_500_slnek_a_lattan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fb3594a-b67a-4459-bd90-15bdae6cf254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21149f7e-5a6c-4841-bd5e-2fd86a6607b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_bobby_ewing_is_csettintene_ennek_az_elado_mercedes_500_slnek_a_lattan","timestamp":"2020. február. 25. 07:59","title":"Bobby Ewing is csettintene ennek az eladó Mercedes 500 SL-nek a láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció politikusáról a Mi Hazánk Mozgalom parlamenti szakértője állította egy videóban, hogy zaklatta. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció politikusáról a Mi Hazánk Mozgalom parlamenti szakértője állította egy videóban, hogy zaklatta. ","id":"20200225_greczy_zsolt_pesti_sracok_per_zaklatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabaeea7-a66f-43ed-bbc2-ef914db660e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_greczy_zsolt_pesti_sracok_per_zaklatas","timestamp":"2020. február. 25. 12:13","title":"Gréczy Zsolt pert nyert a Pesti Srácokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a8a2bd-5529-4a60-8886-05e996e2449e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erős pillanatokat hozott az egyik amerikai elnökjelölt-aspiráns választási gyűlése, amikor üzenetet kapott egy 9 éves kisfiútól.","shortLead":"Erős pillanatokat hozott az egyik amerikai elnökjelölt-aspiráns választási gyűlése, amikor üzenetet kapott egy 9 éves...","id":"20200224_Segitenel_elmondani_a_vilagnak_hogy_en_is_meleg_vagyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87a8a2bd-5529-4a60-8886-05e996e2449e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2c2825-860c-4362-a5bd-41c74e7ad478","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Segitenel_elmondani_a_vilagnak_hogy_en_is_meleg_vagyok","timestamp":"2020. február. 24. 10:59","title":"„Segítenél elmondani a világnak, hogy én is meleg vagyok?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az emberminiszter szerint minden rendben van a kiváló, új NAT-tal, azt szeptembertől ezért be is vezetik. Úgy látja, alig van tiltakozás a tanterv ellen. A miniszter hazudik. Tényszerűen. Folytatólagosan.\r

\r

","shortLead":"Az emberminiszter szerint minden rendben van a kiváló, új NAT-tal, azt szeptembertől ezért be is vezetik. Úgy látja...","id":"20200225_Kasler_es_a_het_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd497e66-c741-4ffd-8d15-10c10fbfa167","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Kasler_es_a_het_iskola","timestamp":"2020. február. 25. 12:08","title":"Balla István: Kásler Miklós nem mond igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ugyan van erről kérdés a hamarosan induló nemzeti konzultációban is, de már most döntést hoztak róla.","shortLead":"Ugyan van erről kérdés a hamarosan induló nemzeti konzultációban is, de már most döntést hoztak róla.","id":"20200225_Felfuggesztik_a_bortonkarteritesek_kifizeteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470435d2-271b-46e5-88b1-b2cbb083951c","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Felfuggesztik_a_bortonkarteritesek_kifizeteset","timestamp":"2020. február. 25. 12:38","title":"Felfüggesztik a börtönkártérítések kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd791224-6aa0-4569-8ac2-10b2fb61a5d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét többsége van az eddigi koalíciónak, amit a Német Szociáldemokrata Párt a Zöldekkel alkotott.","shortLead":"Ismét többsége van az eddigi koalíciónak, amit a Német Szociáldemokrata Párt a Zöldekkel alkotott.","id":"20200224_A_szocdemek_gyoztek_a_hamburgi_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd791224-6aa0-4569-8ac2-10b2fb61a5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253d439c-88f4-43c7-a8c4-562d41763779","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_A_szocdemek_gyoztek_a_hamburgi_valasztason","timestamp":"2020. február. 24. 08:53","title":"A szocdemek győztek a hamburgi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levélírók között van Manfred Weber is, az Európai Néppárt frakcióvezetője.","shortLead":"A levélírók között van Manfred Weber is, az Európai Néppárt frakcióvezetője.","id":"20200224_Levelben_surgetik_az_EP_frakciovezetoi_a_7es_cikk_szerinti_eljaras_gyorsitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c2cb0c-7714-4f7a-9e80-d5e1c99f43db","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Levelben_surgetik_az_EP_frakciovezetoi_a_7es_cikk_szerinti_eljaras_gyorsitasat","timestamp":"2020. február. 24. 08:38","title":"Levélben sürgetik az EP frakcióvezetői a 7-es cikk szerinti eljárás gyorsítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter nem lát semmilyen körülményt, ami akadályozná a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek bevezetését.","shortLead":"A miniszter nem lát semmilyen körülményt, ami akadályozná a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek bevezetését.","id":"20200225_kasler_miklos_emmi_nemzeti_alaptanterv_bevezetes_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c9afd2-236f-481a-8bcf-a44007540ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_kasler_miklos_emmi_nemzeti_alaptanterv_bevezetes_szeptember","timestamp":"2020. február. 25. 11:33","title":"Kásler: Csekély volt a tiltakozás a NAT ellen, szeptemberben bevezetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]