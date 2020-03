Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázzák annak az új szabályozásnak a tervét, amely komoly változást hozhat az európai telefonpiacon. Ha valóban hatályba lép, újra általános jelenséggé válhatnak a cserélhető akkumulátorú mobilok.","shortLead":"Elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázzák annak az új szabályozásnak a tervét, amely komoly változást hozhat...","id":"20200302_mobiltelefon_akkumulator_csere_jogszabaly_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558c1b7d-0551-4904-b9c6-f9d567efe2f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_mobiltelefon_akkumulator_csere_jogszabaly_europai_unio","timestamp":"2020. március. 02. 08:33","title":"Ha tényleg bevezetik az EU-ban az otthoni akkumulátorcserét, új korszak jöhet a mobiloknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9145618-282e-4301-95b0-d4cf7afdc8ac","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szombati második elődöntőből a Turbo az Iránytű című dallal, Ember Márk a Továbbal, a Nene a Későre jár című számmal, valamint Kóbor Zsóka és Polgár Patrik duója a Valamiérttel jutott be a március 7-i fináléba.","shortLead":"A szombati második elődöntőből a Turbo az Iránytű című dallal, Ember Márk a Továbbal, a Nene a Későre jár című számmal...","id":"20200229_Megvannak_A_Dal_idei_dontosei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9145618-282e-4301-95b0-d4cf7afdc8ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b32eac-4b37-4f94-860a-fcc96b33087c","keywords":null,"link":"/kultura/20200229_Megvannak_A_Dal_idei_dontosei","timestamp":"2020. február. 29. 22:23","title":"Megvannak A Dal idei döntősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b367f6-bc8d-4148-93a0-06c13b0bde95","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200301_Marabu_Feknyuz_Pedagogusoromok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b367f6-bc8d-4148-93a0-06c13b0bde95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c170859-0fff-4026-9e92-4b0dc2fffe0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Marabu_Feknyuz_Pedagogusoromok","timestamp":"2020. március. 01. 18:15","title":"Marabu Féknyúz: Pedagógusörömök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dddd23b5-0f44-4818-ae03-f34bb06527cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három beteget találtak, kettőt Prágában, egyet Ústi nad Labemben kezelnek.","shortLead":"Három beteget találtak, kettőt Prágában, egyet Ústi nad Labemben kezelnek.","id":"20200301_Csehorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dddd23b5-0f44-4818-ae03-f34bb06527cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a8fc4d-b61d-48c1-a82c-1fbfa7bd0621","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Csehorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 01. 16:54","title":"Csehországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ccc60c-5ee9-4b85-bb42-7361e4f6ace0","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Egész évben ünneplik a száz éve született Federico Fellinit, aki olyan emlékezetes karakterekkel népesítette be a filmjeit, hogy mindenki megtalálhatta a maga kedvencét. ","shortLead":"Egész évben ünneplik a száz éve született Federico Fellinit, aki olyan emlékezetes karakterekkel népesítette be...","id":"202009__fellini_100__rimini_es_roma__made_in_italy__az_utolso_cezar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32ccc60c-5ee9-4b85-bb42-7361e4f6ace0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7a7a87-db85-46a5-885c-757b9544d424","keywords":null,"link":"/360/202009__fellini_100__rimini_es_roma__made_in_italy__az_utolso_cezar","timestamp":"2020. február. 29. 12:00","title":"Rimini és Róma verseng a halhatatlan zseniért, akit az egész világ csodál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi a belgiumi Charleroi repülőterére érkezett Olaszországból, és onnan utazott Luxemburgba.\r

\r

","shortLead":"A férfi a belgiumi Charleroi repülőterére érkezett Olaszországból, és onnan utazott Luxemburgba.\r

\r

","id":"20200301_Luxemburg_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591d9ba9-7aa9-4983-8b83-ae5d5ad89fab","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Luxemburg_koronavirus","timestamp":"2020. március. 01. 19:37","title":"Luxemburgban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákiában tarolt az ellenzék, a nem hivatalos végeredmények szerint a jobboldali OLaNO nyert a választáson, és jóval több szavazatot kapott, mint ahogyan azt a közvélemény-kutatások előzőleg mérték. Magyar párt viszont nem jutott be a parlamentbe.","shortLead":"Szlovákiában tarolt az ellenzék, a nem hivatalos végeredmények szerint a jobboldali OLaNO nyert a választáson, és jóval...","id":"20200301_Legyozte_az_ellenzek_Fico_partjat_a_szlovak_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a3df25-9acb-4f26-836b-47af685037e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Legyozte_az_ellenzek_Fico_partjat_a_szlovak_valasztason","timestamp":"2020. március. 01. 08:02","title":"Legyőzte az ellenzék Fico pártját a szlovák választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253b5e86-ae1e-4e07-a835-ca432f0125f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha lesz, aki vigyáz a diákokra, akkor tanítási időn kívül sztrájkolhatnak a tanárok - ez a kormány ajánlata a pedagógusoknak.","shortLead":"Ha lesz, aki vigyáz a diákokra, akkor tanítási időn kívül sztrájkolhatnak a tanárok - ez a kormány ajánlata...","id":"20200302_Tanitas_utan_engedne_a_kormany_sztrajkolni_a_tanarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=253b5e86-ae1e-4e07-a835-ca432f0125f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a98f636-b1e1-44c2-a2f3-17b07f712264","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Tanitas_utan_engedne_a_kormany_sztrajkolni_a_tanarokat","timestamp":"2020. március. 02. 07:40","title":"Tanítás után engedné a kormány sztrájkolni a tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]