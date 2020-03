Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szigorítják a belépést a leginkább fertőzött országokból érkezőknél. ","shortLead":"Szigorítják a belépést a leginkább fertőzött országokból érkezőknél. ","id":"20200303_A_koronavirus_miatt_Nepal_ot_orszagnal_felfuggeszti_az_azonnali_vizumkeresi_lehetoseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e18fb5-509f-4ec6-b98b-ec525f899445","keywords":null,"link":"/elet/20200303_A_koronavirus_miatt_Nepal_ot_orszagnal_felfuggeszti_az_azonnali_vizumkeresi_lehetoseget","timestamp":"2020. március. 03. 10:17","title":"Nepál megpróbálja elzárni magát a koronavírus elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Baranyában is főként a kormányhoz lojális politikusok és nagyvállalkozók voltak a 2016-ban lezárt földárverések nyertesei.","shortLead":"Baranyában is főként a kormányhoz lojális politikusok és nagyvállalkozók voltak a 2016-ban lezárt földárverések...","id":"20200303_Angyan_ujabb_foldjelentese_is_a_kormany_porhinteset_igazolja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05da280f-d46e-4eef-a4b1-0f52479b9f15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_Angyan_ujabb_foldjelentese_is_a_kormany_porhinteset_igazolja","timestamp":"2020. március. 03. 06:15","title":"Ángyán újabb földjelentése is a kormány porhintését igazolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92365b0c-4608-42cd-bf4a-e5efce2173fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk eseménye ellen két ellentüntetést is meghirdettek. A Vértanúk terén Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke a trianoni szerződést ratifikáló törvény hatályon kívül helyezését követelte. ","shortLead":"A Mi Hazánk eseménye ellen két ellentüntetést is meghirdettek. A Vértanúk terén Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke...","id":"20200301_Faklyakkal_es_feher_loval_emlekezett_Horthyra_a_Mi_Hazank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92365b0c-4608-42cd-bf4a-e5efce2173fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1b836b-7692-47c0-8150-e4642a947631","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Faklyakkal_es_feher_loval_emlekezett_Horthyra_a_Mi_Hazank","timestamp":"2020. március. 01. 21:29","title":"Fáklyákkal és fehér lóval emlékeztek Horthyra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincsenek tünetei, nem lázas és nem köhög, de egy japán kórházban van karanténban. ","shortLead":"Nincsenek tünetei, nem lázas és nem köhög, de egy japán kórházban van karanténban. ","id":"20200301_teszt_pozitiv_koronavirus_magyar_Japan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af967985-359d-4abe-9eab-4cfe0338f417","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_teszt_pozitiv_koronavirus_magyar_Japan","timestamp":"2020. március. 01. 21:57","title":"A második tesztje is pozitív lett a koronavírussal fertőzött magyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255088bf-3315-4c44-84df-7658c8cc2bb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legolcsóbb szedán változatban egy 150 lóerős benzinmotor és egy hatfokozatú kéziváltó található.","shortLead":"A legolcsóbb szedán változatban egy 150 lóerős benzinmotor és egy hatfokozatú kéziváltó található.","id":"20200302_hajszalnyival_7_millio_forint_felettire_szelidult_az_uj_skoda_octavia_alapara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=255088bf-3315-4c44-84df-7658c8cc2bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d2ab91-f19b-41fc-a68e-a42bf1fc52dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_hajszalnyival_7_millio_forint_felettire_szelidult_az_uj_skoda_octavia_alapara","timestamp":"2020. március. 02. 07:59","title":"Hajszálnyival 7 millió forint felettire szelidült az új Skoda Octavia alapára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d0033a-91b2-4d69-906f-d33d98e36184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A robotok igen fontos szerepet töltenek majd be a távoli jövőben, de ehhez még számtalan dolgot kell elsajátítaniuk. Egy fontos jellemzőt, úgy tűnik, hamarosan kipipálhatunk.","shortLead":"A robotok igen fontos szerepet töltenek majd be a távoli jövőben, de ehhez még számtalan dolgot kell elsajátítaniuk...","id":"20200302_google_robotics_jaras_robotok_algoritmus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03d0033a-91b2-4d69-906f-d33d98e36184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c0bc52-86fb-4f38-a9a2-0e266eee4a8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_google_robotics_jaras_robotok_algoritmus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 02. 17:03","title":"A Google csinált egy algoritmust, ami megtanítja járni a robotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"2,9-ről 2,4 százalékosra rontotta az OECD a 2020-as globális növekedési előrejelzését.","shortLead":"2,9-ről 2,4 százalékosra rontotta az OECD a 2020-as globális növekedési előrejelzését.","id":"20200302_Evtizedes_melypontra_zuhanhat_a_vilaggazdasag_akkorat_ut_rajta_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedb78e9-6a47-410c-a5d6-11ee540fa492","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Evtizedes_melypontra_zuhanhat_a_vilaggazdasag_akkorat_ut_rajta_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 02. 12:19","title":"Évtizedes mélypontra zuhanhat a világgazdasági növekedés, akkorát üt rajta a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Horthy miatt vonultak Budapesten, ellentüntetőkkel, egymásra indult egy időközin az MSZP és a Momentum, 10 ezer illegális bevándorló jelent meg Görögországban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Horthy miatt vonultak Budapesten, ellentüntetőkkel, egymásra indult egy időközin az MSZP és a Momentum, 10 ezer...","id":"20200302_Radar360_Stadion_nelkul_is_30_milliard_lesz_az_atletikai_vb_lassult_a_koronavirus_terjedese_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cd7f0b-2bab-4a92-be50-162a06a08ae8","keywords":null,"link":"/360/20200302_Radar360_Stadion_nelkul_is_30_milliard_lesz_az_atletikai_vb_lassult_a_koronavirus_terjedese_Kinaban","timestamp":"2020. március. 02. 08:00","title":"Radar360: 30 milliárdba kerülhet az atlétikai vb, lassult a koronavírus terjedése Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]