[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem egyértelmű, miért nem ismertették tegnap a másik diák iskoláját, CEU-döntés jöhet az Európai Bíróságon, kisiklott egy TGV. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem egyértelmű, miért nem ismertették tegnap a másik diák iskoláját, CEU-döntés jöhet az Európai Bíróságon, kisiklott...","id":"20200305_Radar360_Uj_informaciok_a_koronavirusos_betegrol_katonak_a_torok_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51142aa-1dfa-49c4-8354-8b930d5f4395","keywords":null,"link":"/360/20200305_Radar360_Uj_informaciok_a_koronavirusos_betegrol_katonak_a_torok_hataron","timestamp":"2020. március. 05. 17:30","title":"Radar360: Elmaradhatnak a március 15-i ünnepségek, katonák a török határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6ad340-4ebb-4f75-bc77-6a201c731fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszországban már 3858-an fertőződtek meg a koronavírustól.","shortLead":"Olaszországban már 3858-an fertőződtek meg a koronavírustól.","id":"20200305_Olaszorszagban_41_koronavirusos_ember_halt_meg_egyetlen_nap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f6ad340-4ebb-4f75-bc77-6a201c731fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d12125f-c313-49fe-b737-4832dbe3c8a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Olaszorszagban_41_koronavirusos_ember_halt_meg_egyetlen_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 05. 18:32","title":"Olaszországban 41 koronavírusos ember halt meg egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok szerint két törzse is terjed az emberek között a járványt okozó új koronavírusnak.","shortLead":"Kínai tudósok szerint két törzse is terjed az emberek között a járványt okozó új koronavírusnak.","id":"20200304_koronavirus_ket_torzs_lappangasi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52b8e65-0530-4aad-a164-5fc5da98d719","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_koronavirus_ket_torzs_lappangasi_ido","timestamp":"2020. március. 04. 20:10","title":"Mutálódhatott a koronavírus, már kétféle fertőz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A GDPR szabályozásra hivatkozva azt állítja a fürdő, hogy nincs információjuk a koronavírusos vendégekről.","shortLead":"A GDPR szabályozásra hivatkozva azt állítja a fürdő, hogy nincs információjuk a koronavírusos vendégekről.","id":"20200305_Nem_tudjak_a_Szechenyi_Gyogyfurdoben_hogy_mikor_jartak_ott_a_koronavirusos_turistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb63640-bff9-418f-b7d1-5c5bd2bae8b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Nem_tudjak_a_Szechenyi_Gyogyfurdoben_hogy_mikor_jartak_ott_a_koronavirusos_turistak","timestamp":"2020. március. 05. 11:10","title":"Nem tudják a Széchenyi Gyógyfürdőben, hogy mikor jártak ott a koronavírusos turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7410ecda-82fc-4bca-8e89-a86d4152351a","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Egyre nagyobb népszerűségnek örvend egy 14 éves fiú a houstoni gyermekkórházban. Az intézmény szakácsával együtt készít ételeket, miközben szívátültetésére vár. \r

