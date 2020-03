Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f6ad340-4ebb-4f75-bc77-6a201c731fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszországban már 3858-an fertőződtek meg a koronavírustól.","shortLead":"Olaszországban már 3858-an fertőződtek meg a koronavírustól.","id":"20200305_Olaszorszagban_41_koronavirusos_ember_halt_meg_egyetlen_nap_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f6ad340-4ebb-4f75-bc77-6a201c731fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d12125f-c313-49fe-b737-4832dbe3c8a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Olaszorszagban_41_koronavirusos_ember_halt_meg_egyetlen_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 05. 18:32","title":"Olaszországban 41 koronavírusos ember halt meg egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7b5637-e65c-461c-b78b-2350a040a85f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Drive To Survive sikere után találtak még izgalmas történetet a sportágban.","shortLead":"A Drive To Survive sikere után találtak még izgalmas történetet a sportágban.","id":"20200305_Forma1es_legendarol_keszit_dokumentumfilmet_a_Netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de7b5637-e65c-461c-b78b-2350a040a85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80af246-763c-4135-94f7-9541c6329b79","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Forma1es_legendarol_keszit_dokumentumfilmet_a_Netflix","timestamp":"2020. március. 05. 08:15","title":"Forma–1-es legendáról készít dokumentumfilmet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyugat-Európában és idehaza is egyre romlik a járványhelyzet, a kínaiak robotokat vetnek be a vírus ellen, ne frissítsék a Windowst. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyugat-Európában és idehaza is egyre romlik a járványhelyzet, a kínaiak robotokat vetnek be a vírus ellen, ne...","id":"20200306_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec03b98-1ca3-406a-9321-ca26f228b3de","keywords":null,"link":"/360/20200306_Radar360","timestamp":"2020. március. 06. 08:00","title":"Radar360: Terjed a koronavírus, Putyin és Erdogan békül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók már megkezdték az oltást.\r

","shortLead":"A tűzoltók már megkezdték az oltást.\r

","id":"20200306_veszprem_tuz_muanyaguzem_kigyulladt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f0042e-f567-4d39-ab4a-a936a310b8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_veszprem_tuz_muanyaguzem_kigyulladt","timestamp":"2020. március. 06. 06:59","title":"Műanyagüzem lángol Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54cc6cf-09be-4154-94ac-b989fd254683","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 1300 éves történetében először virtuális idegenvezetést tartottak a hétvégén a tibeti Lhászában álló híres Potala-palotában, amely január vége óta nem fogad látogatókat az új koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Több mint 1300 éves történetében először virtuális idegenvezetést tartottak a hétvégén a tibeti Lhászában álló híres...","id":"20200304_lhasza_potala_palota_koronavirus_virtualis_idegenvezetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c54cc6cf-09be-4154-94ac-b989fd254683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e752dc6-3f3d-42c3-99ad-25ecaa27ab51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_lhasza_potala_palota_koronavirus_virtualis_idegenvezetes","timestamp":"2020. március. 04. 14:03","title":"A koronavírus miatt lezárták a dalai láma igazi otthonát, de virtuálisan 920 ezren néztek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3300dfaa-4076-473e-bf37-df79d26c78d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híresztelések ellenére nem maradnak el a Kartel koncertjei. ","shortLead":"A híresztelések ellenére nem maradnak el a Kartel koncertjei. ","id":"20200305_Megszolalt_Ganxsta_Zolee_edesapja_halala_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3300dfaa-4076-473e-bf37-df79d26c78d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b34b32-ae8c-4ee4-881e-bed7146324cb","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Megszolalt_Ganxsta_Zolee_edesapja_halala_utan","timestamp":"2020. március. 05. 15:29","title":"Megszólalt édesapja halála után Ganxsta Zolee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9116c3fd-9591-40f3-8a4b-0c6a2326be6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Királyi híreink következnek. ","shortLead":"Királyi híreink következnek. ","id":"20200306_Vilmos_herceg_egy_eddig_rejtett_kepessegere_derult_feny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9116c3fd-9591-40f3-8a4b-0c6a2326be6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559df5b-4eb3-4152-b8e5-4d17339eb56b","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Vilmos_herceg_egy_eddig_rejtett_kepessegere_derult_feny","timestamp":"2020. március. 06. 10:42","title":"Vilmos herceg egy eddig rejtett képességére derült fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb760b32-cd07-44df-b780-961ca4a46fc3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két év alatt csupán 18 millió forintot sikerült behajtani a választásokon induló kamujelöltektől.","shortLead":"Két év alatt csupán 18 millió forintot sikerült behajtani a választásokon induló kamujelöltektől.","id":"20200304_Alig_sikerult_valamit_behajtani_a_kamupartoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb760b32-cd07-44df-b780-961ca4a46fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9086a333-ff81-4aae-a60b-2d419e85d928","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Alig_sikerult_valamit_behajtani_a_kamupartoktol","timestamp":"2020. március. 04. 14:09","title":"Alig sikerült valamit behajtani a kamupártoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]