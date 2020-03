Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98507117-3043-45af-9382-66cc9f067b3d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Lakhatási válság, alkoholizmus, párkapcsolati és szexuális erőszak. Tarr Béla első nagyjátékfilmje, a Családi tűzfészek olyan szociális problémákról szól, amelyekkel 41 év után is foglalkoznunk kell. Ezért nagyszerű, hogy Pass Andrea elővette a filmet, és elkészítette annak színpadi változatát. Ha azonban választani kellene, akkor lehet, hogy inkább Tarr rendezését ajánlanánk. ","shortLead":"Lakhatási válság, alkoholizmus, párkapcsolati és szexuális erőszak. Tarr Béla első nagyjátékfilmje, a Családi tűzfészek...","id":"20200306_tarr_bela_pass_andrea_csaladi_tuzfeszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98507117-3043-45af-9382-66cc9f067b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633fbe84-7a91-40f8-bbb1-f0139086c162","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_tarr_bela_pass_andrea_csaladi_tuzfeszek","timestamp":"2020. március. 06. 20:00","title":"Jól hangzik ez a népesedéspolitika, de akkor is kilencen nyomorgunk egy szobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dddc722-a110-4146-b1f0-cfb3b14a5792","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A walesi herceg koronáját a Towerben állítják ki.","shortLead":"A walesi herceg koronáját a Towerben állítják ki.","id":"20200305_Korona_Karoly_herceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dddc722-a110-4146-b1f0-cfb3b14a5792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73694ff6-ffcd-4257-b931-defdc5ff1244","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Korona_Karoly_herceg","timestamp":"2020. március. 05. 17:37","title":"Károly herceg koronája is a Towerbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b47a61d-158f-4e71-9680-e77b39f44920","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fuharosok világát Vajda Gergely írta át zenére. Bemutató március 13-án. ","shortLead":"A Fuharosok világát Vajda Gergely írta át zenére. Bemutató március 13-án. ","id":"202010_koncert__uj_zenei_eroszak_esterhazy_peter__vajda_gergely_fuharosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b47a61d-158f-4e71-9680-e77b39f44920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a689c4cd-fa94-41b2-b612-bb363f929c9d","keywords":null,"link":"/360/202010_koncert__uj_zenei_eroszak_esterhazy_peter__vajda_gergely_fuharosok","timestamp":"2020. március. 06. 10:00","title":"Zenét követelt Esterházy egyik kultikus műve, megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A figyelmeztetés ellenére elment a holland beteg a Zsebők Zoltán Szakrendelő karanténnak átalakított rendelőjéből, pedig koronavírus-gyanúval vizsgálták. A rendelőt fertőtlenítették, a férfit a rendőrség keresi.","shortLead":"A figyelmeztetés ellenére elment a holland beteg a Zsebők Zoltán Szakrendelő karanténnak átalakított rendelőjéből...","id":"20200306_pestszentlorinc_rendelo_karanten_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153eb657-34ae-4c31-92ad-638f28f10d1c","keywords":null,"link":"/elet/20200306_pestszentlorinc_rendelo_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. március. 06. 14:29","title":"Megszökött a pestszentlőrinci rendelő karanténjából a koronavírus-gyanús beteg, rendőrök keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android fejlesztői 2019-ben már nem adtak ki biztonsági frissítést az Android 7.0-nál régebbi operációs rendszert futtató eszközökre. Ez azért komoly probléma, mert jelenleg a világ összes androidos készülékének 42,1 százalékán fut ennél sokkal régebbi szoftver.","shortLead":"Az Android fejlesztői 2019-ben már nem adtak ki biztonsági frissítést az Android 7.0-nál régebbi operációs rendszert...","id":"20200306_androidos_eszkoz_virus_hacker_which_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8f39eb-0101-42ae-b3e7-e42dd7492dfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_androidos_eszkoz_virus_hacker_which_felmeres","timestamp":"2020. március. 06. 16:07","title":"Egymilliárd androidos eszközön tátong jókora biztonsági rés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zoli jött, hódított, majd vitte az özvegy szívét.","shortLead":"Zoli jött, hódított, majd vitte az özvegy szívét.","id":"20200306_vajna_timea_zoli_szerelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73f5aae-d993-4ace-9238-1a835439fba0","keywords":null,"link":"/elet/20200306_vajna_timea_zoli_szerelem","timestamp":"2020. március. 06. 10:04","title":"Vajna Tímea napról napra szerelmesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az egykor a New York és Washington ellen támadást intéző terroristákat bújtató táliboknak tett engedményekkel próbálja lezárni történetének leghosszabb háborúját az USA Afganisztánban. A kabuli kormány úgy érzi, magára hagyták, de Donald Trump az elnökválasztás előtt külpolitikai sikert akar.","shortLead":"Az egykor a New York és Washington ellen támadást intéző terroristákat bújtató táliboknak tett engedményekkel próbálja...","id":"202010__bekekotes_atalibokkal__azusa_kivonul__aggodo_afganok__feladott_celok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f8e0ce-1252-4ffb-84d6-7c4ee11e01fe","keywords":null,"link":"/360/202010__bekekotes_atalibokkal__azusa_kivonul__aggodo_afganok__feladott_celok","timestamp":"2020. március. 07. 08:30","title":"Afganisztán, ahol a Szovjetunió után az USA sem tudott háborút nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6807e87e-1d49-4999-9743-65e1615827b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A három lett nemzetiségű tolvaj hónapokig dézsmálta az egyik repülőtéri üzlet árukészletét, és ezzel mintegy hárommillió forintos kárt okozott.

","shortLead":"A három lett nemzetiségű tolvaj hónapokig dézsmálta az egyik repülőtéri üzlet árukészletét, és ezzel mintegy...","id":"20200307_Ujabb_repteri_szarkakat_fogtak__most_eppen_a_vasarlok_kozul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6807e87e-1d49-4999-9743-65e1615827b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b363e1b4-42a3-413c-bd75-2c3c0ab1caa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_Ujabb_repteri_szarkakat_fogtak__most_eppen_a_vasarlok_kozul","timestamp":"2020. március. 07. 14:16","title":"Újabb reptéri szarkákat fogtak - most éppen a vásárlók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]