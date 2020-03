Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0efcf6f-6a28-47e3-9146-fa1fbd5e597f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megjelent az Eurostat felmérése.","shortLead":"Megjelent az Eurostat felmérése.","id":"20200308_Ime_itt_a_berkulonbseg_Europaban_a_nok_es_a_ferfiak_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0efcf6f-6a28-47e3-9146-fa1fbd5e597f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08986124-5ea3-4bd0-925f-e9959d2bc58d","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Ime_itt_a_berkulonbseg_Europaban_a_nok_es_a_ferfiak_kozott","timestamp":"2020. március. 08. 10:27","title":"Kimutatták, mekkora a bérkülönbség Európában a nők és a férfiak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524d8aa1-f0a7-4fd4-b54b-01e085dbd965","c_author":"HVG","category":"360","description":"Világméretű hálózatot épített néhány fiatal New Yorkból indulva. Azt mondják nem csak marketingesek, de aktivisták is. Most már világcégekkel dolgoznak együtt. ","shortLead":"Világméretű hálózatot épített néhány fiatal New Yorkból indulva. Azt mondják nem csak marketingesek, de aktivisták is...","id":"202010_ifjusagi_mozgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=524d8aa1-f0a7-4fd4-b54b-01e085dbd965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca0bb0c-ba53-43be-8499-a99bcbd9afb2","keywords":null,"link":"/360/202010_ifjusagi_mozgalom","timestamp":"2020. március. 08. 16:30","title":"Tinédzser üzletemberek álltak össze, hogy megszólítsák a korosztályukat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9516f715-38e2-4407-9304-506d9eebc121","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már folynak a tárgyalások, hogyan tud az EU segíteni a görögországi menekülttáborokban lévőkön, néhány ország gyerekeket befogadna.","shortLead":"Már folynak a tárgyalások, hogyan tud az EU segíteni a görögországi menekülttáborokban lévőkön, néhány ország...","id":"20200309_10001500_menekult_gyereket_fogadna_be_nehany_EUtagallam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9516f715-38e2-4407-9304-506d9eebc121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44568b19-49d9-44cd-b197-e27047e654ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_10001500_menekult_gyereket_fogadna_be_nehany_EUtagallam","timestamp":"2020. március. 09. 07:21","title":"1000-1500 menekült gyereket fogadna be néhány EU-tagállam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bc24c4-4472-4400-b50a-20ab16c1142f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nagyon keresik a sötét energiát, pedig lehet, hogy nincs is. A fizikusok dilemmáiról kérdeztük Frei Zsoltot, az ELTE Fizikai Intézetének igazgatóját egy friss magyar tudományos szenzáció apropóján. ","shortLead":"Nagyon keresik a sötét energiát, pedig lehet, hogy nincs is. A fizikusok dilemmáiról kérdeztük Frei Zsoltot, az ELTE...","id":"202010__frei_zsolt_fizikus__ahatarok_feszegeteserol_es_arrol_amit_atudos_sem_ert__galaxisutikalauz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23bc24c4-4472-4400-b50a-20ab16c1142f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690c3c43-5a74-41e0-97e6-63b22902e9bb","keywords":null,"link":"/360/202010__frei_zsolt_fizikus__ahatarok_feszegeteserol_es_arrol_amit_atudos_sem_ert__galaxisutikalauz","timestamp":"2020. március. 08. 08:15","title":"Az univerzum 70%-a ebből lehet, de még elképzelni sem tudjuk, hogyan nézhet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80dac5e5-4d52-4a36-bf99-5bad938559c2","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A koronavírus terjedése újra előtérbe helyezte a kézmosás fontosságát. A Semmelweis Ignác által elterjesztett szokás ma már nem csak az egészségügyben számít mindennaposnak – ám az emberek elsöprő többsége nem megfelelően végzi a kézmosást, így csökkentve annak hatékonyságát.","shortLead":"A koronavírus terjedése újra előtérbe helyezte a kézmosás fontosságát. A Semmelweis Ignác által elterjesztett szokás ma...","id":"201828__higienia__korhazi_fertozesek__otthoni_hanyagsag__kez_kezet_nem_mos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80dac5e5-4d52-4a36-bf99-5bad938559c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95284fca-8e0b-475d-a8f2-cf8f1315d3f0","keywords":null,"link":"/360/201828__higienia__korhazi_fertozesek__otthoni_hanyagsag__kez_kezet_nem_mos","timestamp":"2020. március. 07. 13:00","title":"95-97% esély van rá, hogy eddig ön is rosszul mosott kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M1-es autópályán egy utoléréses baleset miatt van lezárás, az M6-oson pedig négyes karambol történt.","shortLead":"Az M1-es autópályán egy utoléréses baleset miatt van lezárás, az M6-oson pedig négyes karambol történt.","id":"20200309_Ket_kamion_utkozese_miatt_lezartak_az_M1es_autopalyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82caad18-0d4d-4705-b69f-1fda79cc3325","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_Ket_kamion_utkozese_miatt_lezartak_az_M1es_autopalyat","timestamp":"2020. március. 09. 07:37","title":"Két kamion ütközése miatt lezárták az M1-es autópályát, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf2a64a-340d-44a9-9bf9-7c0a40b6e019","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus gazdasági következményeit egyelőre megbecsülni sem merik világszerte. A tünetek azonban jól láthatók: üres boltok, bezárt gyárak, zuhanó tőzsdék, elmaradó turisták. Így festett a héten a koronavírustól pánikoló világ.","shortLead":"A koronavírus gazdasági következményeit egyelőre megbecsülni sem merik világszerte. A tünetek azonban jól láthatók...","id":"20200308_Vecepapirhegyek_es_ures_tozsdek_igy_fest_a_panik_a_vilagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbf2a64a-340d-44a9-9bf9-7c0a40b6e019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b7fe42-4f48-40c3-a6c7-26546046d01d","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Vecepapirhegyek_es_ures_tozsdek_igy_fest_a_panik_a_vilagban","timestamp":"2020. március. 08. 13:30","title":"Vécépapírhegyek és üres tőzsdék: így fest a pánik a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f222ada9-3582-47a7-a192-4d1ad36659ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosok és a járványügyi szakemberek mellett néhány fejlesztő is úgy gondolta, megpróbál segíteni a koronavírus-járvány terjedésének lassításában.","shortLead":"Az orvosok és a járványügyi szakemberek mellett néhány fejlesztő is úgy gondolta, megpróbál segíteni...","id":"20200309_koronavirus_jarvany_weboldal_donottouchyourface_megelozes_webkamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f222ada9-3582-47a7-a192-4d1ad36659ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c41a866-1416-4817-bed9-a22b5b81d0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_koronavirus_jarvany_weboldal_donottouchyourface_megelozes_webkamera","timestamp":"2020. március. 09. 09:03","title":"Koronavírus: Ha nyitva hagyja a gépén ezt a weboldalt, azonnal bejelez, amikor az arcához nyúlna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]