Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A listán 86-an szerepelnek.","shortLead":"A listán 86-an szerepelnek.","id":"20200309_Biro_Ica_es_Berki_Krisztian_a_NAV_legnagyobb_adotartozoi_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fc08e7-6a9c-4f48-9058-e58759f6bad3","keywords":null,"link":"/kkv/20200309_Biro_Ica_es_Berki_Krisztian_a_NAV_legnagyobb_adotartozoi_kozott","timestamp":"2020. március. 09. 10:01","title":"Bíró Ica és Berki Krisztián a NAV legnagyobb adótartozói között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215cb6-048f-4b1d-9bc8-89195821a5d9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy pár vagy egy család életében a jelentős, hétköznapitól eltérő események stresszel járnak, még akkor is, ha pozitívak. Pláne így van ez a családi életciklusok váltásainál. ","shortLead":"Egy pár vagy egy család életében a jelentős, hétköznapitól eltérő események stresszel járnak, még akkor is, ha...","id":"20200310_A_csalad_folyamatosan_fejlodo_egyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76215cb6-048f-4b1d-9bc8-89195821a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21707faa-b38d-4de4-b0a5-4925ded99db7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200310_A_csalad_folyamatosan_fejlodo_egyseg","timestamp":"2020. március. 10. 07:10","title":"A család folyamatosan fejlődő egység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f607a63-0483-45f0-89ca-af911509b332","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elektromos főzőlapot nem lehet működtetni róla, de arra bőven elegendő, hogy feltöltse az utazók összes mobileszközét anélkül, hogy közben lemerítené a kocsi akkumulátorát. Ezzel a beharangozóval készíti elő a piacot augusztusra ígért tetőboksza számára az autós kiegészítőket gyártó amerikai Yakima. ","shortLead":"Elektromos főzőlapot nem lehet működtetni róla, de arra bőven elegendő, hogy feltöltse az utazók összes mobileszközét...","id":"202010_napelem_azauton_tetofedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f607a63-0483-45f0-89ca-af911509b332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df8f754-aefe-4de9-8513-769c769caea4","keywords":null,"link":"/360/202010_napelem_azauton_tetofedok","timestamp":"2020. március. 09. 10:00","title":"Praktikus vétel lehet az autóra szerelhető napelemes tetőbox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0f1dab-d3c2-45ce-9b8d-4ef977e23b57","c_author":"Barak László","category":"vilag","description":"Több mint egy hét telt el a politikai földindulást okozó szlovákiai választás óta. Mi várható a magyar parlamenti képviselet nélkül maradt szlovák közéletben? Vélemény.","shortLead":"Több mint egy hét telt el a politikai földindulást okozó szlovákiai választás óta. Mi várható a magyar parlamenti...","id":"20200310_Szlovak_csucspopulistak_a_kormanyzas_kuszoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a0f1dab-d3c2-45ce-9b8d-4ef977e23b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add32e19-f8fb-4bb0-8e70-2d6956a43f63","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Szlovak_csucspopulistak_a_kormanyzas_kuszoben","timestamp":"2020. március. 10. 14:55","title":"Barak László: Szlovák csúcspopulisták a kormányzás küszöbén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Hiába szólnak az elmúlt hetek szinte kizárólag a koronavírusról, a felszín alatt igen erősen begyűrűzött egy másik válság: kitört egy olyan olajháború, amilyenre évtizedek óta nem volt példa. Sőt, egyes szakértők már az olajtermelő országok kollektív öngyilkosságáról beszélnek. Az autósok egyelőre örülhetnek, hiszen az üzemanyagárak bezuhanhatnak.","shortLead":"Hiába szólnak az elmúlt hetek szinte kizárólag a koronavírusról, a felszín alatt igen erősen begyűrűzött egy másik...","id":"20200310_olajar_benzinar_mol_szaudarabia_oroszorszag_opec","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a60036-feb7-4329-824b-1b66c814d229","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_olajar_benzinar_mol_szaudarabia_oroszorszag_opec","timestamp":"2020. március. 10. 06:30","title":"Kitört az olajháború: akár jövő héten jöhet a 300 forintos benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa16acd-edb1-424e-a4d3-574677044439","c_author":"BI","category":"elet","description":"A NAT-ról szóló propaganda-interjúk után elég nehéz eldönteni, hogy mi is az oktatáspolitikai álláspont: most akkor a gyerek szeresse az iskolát, vagy az igényeik nem fontosak. Egy biztos: szeptembertől bevezetik. Vélemény.","shortLead":"A NAT-ról szóló propaganda-interjúk után elég nehéz eldönteni, hogy mi is az oktatáspolitikai álláspont: most akkor...","id":"20200309_NAT_Most_epp_fontos_hogy_a_gyerek_szeresse_az_iskolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fa16acd-edb1-424e-a4d3-574677044439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7144e043-6a99-4517-8187-defa68b976b0","keywords":null,"link":"/elet/20200309_NAT_Most_epp_fontos_hogy_a_gyerek_szeresse_az_iskolat","timestamp":"2020. március. 09. 11:16","title":"NAT: most épp fontos, hogy a gyerek szeresse az iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-pesti Centrumkórházban különítették el őket.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórházban különítették el őket.","id":"20200309_koronavirus_jarvany_karanten_egeszsegugy_dolgozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cab5f2-1ade-4f21-89be-55288c5265d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_koronavirus_jarvany_karanten_egeszsegugy_dolgozok","timestamp":"2020. március. 09. 17:27","title":"Tizenhat egyészségügyi dolgozó van karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e87c9d4-d94e-46ef-8071-7085d5611a17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A köhögést és lázat okozó vírus mára világszerte 114 000 embert fertőzött meg.","shortLead":"A köhögést és lázat okozó vírus mára világszerte 114 000 embert fertőzött meg.","id":"20200310_koronavirus_tunetek_fertozes_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e87c9d4-d94e-46ef-8071-7085d5611a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe6db35-2373-4650-bdb1-236ba6a72e5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_tunetek_fertozes_covid_19","timestamp":"2020. március. 10. 12:33","title":"Öt nap után jelentkeznek a tünetek, ha valaki elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]