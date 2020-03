Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább növelte az előnyét Joe Biden az elnökjelöltségért folyó küzdelemben, és azok az államok, ahol őt mérték sokkal erősebbnek, csak most következnek.","shortLead":"Tovább növelte az előnyét Joe Biden az elnökjelöltségért folyó küzdelemben, és azok az államok, ahol őt mérték sokkal...","id":"20200311_Biden_elovalasztas_usa_sanders","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1794810-4402-4225-869b-c4bb5d3ecf25","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Biden_elovalasztas_usa_sanders","timestamp":"2020. március. 11. 05:15","title":"Óriásit nyert Joe Biden az újabb amerikai előválasztásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyes társaságok járatai akkor is a levegőbe emelkednek, ha – most például a koronavírus-járvány kapcsán kialakult félelem és óvintézkedések miatt – senki nem ül a gépen.","shortLead":"Egyes társaságok járatai akkor is a levegőbe emelkednek, ha – most például a koronavírus-járvány kapcsán kialakult...","id":"20200311_szellemjaratok_koronavirus_kerozin_elegetese_felszallas_leszallas_resido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a41518-f3aa-4907-bbb1-6e3102320682","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_szellemjaratok_koronavirus_kerozin_elegetese_felszallas_leszallas_resido","timestamp":"2020. március. 11. 08:03","title":"Szellemjáratok repkednek Európa egén: miért indítják el utas nélkül is a gépeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e1682d-a127-406c-b885-529f64edb6ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Március elején minden korábbinál agresszívabban kezdett terjedni a világon az új koronavírus: már 114 ország érintett, világszerte 120 ezren fertőződtek meg. ","shortLead":"Március elején minden korábbinál agresszívabban kezdett terjedni a világon az új koronavírus: már 114 ország érintett...","id":"20200311_Infografikan_mutatjuk_a_koronavirus_terjedeset_a_vilagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3e1682d-a127-406c-b885-529f64edb6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8931f2-b281-4014-9615-8566281978af","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Infografikan_mutatjuk_a_koronavirus_terjedeset_a_vilagban","timestamp":"2020. március. 11. 18:40","title":"Infografikán mutatjuk a koronavírus terjedését a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar származású üzletember, Soros György nemrég komoly pénzt fektetett be a videojátékokkal foglalkozó Activision Blizzardba.","shortLead":"A magyar származású üzletember, Soros György nemrég komoly pénzt fektetett be a videojátékokkal foglalkozó Activision...","id":"20200311_soros_gyorgy_reszveny_befektetes_activision_blizzard_jatekkiado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af92833e-c3ab-45ce-9d57-26a69f9f4dbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_soros_gyorgy_reszveny_befektetes_activision_blizzard_jatekkiado","timestamp":"2020. március. 11. 09:03","title":"Soros György feltűnt a Call of Duty és a Warcraft környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4624359e-2dbb-4e3b-8466-f24297a7b2d0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egész Olaszország karanténba zárása a járvány, a szaúdiak és az oroszok közti olajárháború a gazdasági következmények miatti pánikot növelte a világon. Mindkettő kezeléséhez az eszközök a kormányoknál vannak, amelyektől eddig szokatlan beavatkozásra van szükség.\r

\r

","shortLead":"Egész Olaszország karanténba zárása a járvány, a szaúdiak és az oroszok közti olajárháború a gazdasági következmények...","id":"20200311_Kockazatos_mellekhatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4624359e-2dbb-4e3b-8466-f24297a7b2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989ebab2-e2d2-40d8-ac2b-115b9e5c2d1a","keywords":null,"link":"/360/20200311_Kockazatos_mellekhatasok","timestamp":"2020. március. 11. 15:00","title":"Most kellenek igazán az unortodox megoldások, hogy megfékezzük a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben Lombardiában már az üzletek bezárását javasolják, Rómában lezárták a Szent Péter-bazilikát az előtte lévő térrel együtt.","shortLead":"Miközben Lombardiában már az üzletek bezárását javasolják, Rómában lezárták a Szent Péter-bazilikát az előtte lévő...","id":"20200310_Lezartak_Roma_egyik_legfobb_latvanyossagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93b3249-2fc9-4e63-a65f-782cf12a432e","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Lezartak_Roma_egyik_legfobb_latvanyossagat","timestamp":"2020. március. 10. 16:37","title":"Lezárták Róma egyik legfőbb látványosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Diamond Princess óceánjárón megfertőződött egyik magyart engedték ki a karanténból.","shortLead":"A Diamond Princess óceánjárón megfertőződött egyik magyart engedték ki a karanténból.","id":"20200312_Megvan_az_elso_gyogyult_magyar_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2ee08f-c7c4-4fcb-a848-44fba64be124","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Megvan_az_elso_gyogyult_magyar_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 12. 09:06","title":"Megvan az első gyógyult magyar koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pécsváradnál és a XXIII. kerület közelében is tragédiával ért véget egy ütközés.","shortLead":"Pécsváradnál és a XXIII. kerület közelében is tragédiával ért véget egy ütközés.","id":"20200310_Ket_halalos_baleset_is_tortent_kedd_delutan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab73fc2-2683-43bb-bf9f-942ba10b8043","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_Ket_halalos_baleset_is_tortent_kedd_delutan","timestamp":"2020. március. 10. 19:13","title":"Két halálos baleset is történt kedd délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]