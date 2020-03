Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg a sajtófőnökétől kapta el a fertőzést.","shortLead":"Valószínűleg a sajtófőnökétől kapta el a fertőzést.","id":"20200313_Koronavirusos_a_brazil_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ecfb711-a0f6-40fc-8f88-e6da26f8485e","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Koronavirusos_a_brazil_elnok","timestamp":"2020. március. 13. 15:24","title":"Koronavírusos a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee657495-bb93-439c-a506-370d9535bea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az UPC egyik dolgozójáról hajnalban derült ki, hogy koronavírussal fertőzött, hozzá közeli forrásból úgy értesültünk, a férfi délelőtt még otthonában volt. Azóta viszont beszállították a Szent László kórházba. ","shortLead":"Az UPC egyik dolgozójáról hajnalban derült ki, hogy koronavírussal fertőzött, hozzá közeli forrásból úgy értesültünk...","id":"20200312_10_korul_meg_otthonaban_volt_a_legujabb_koronavirusos_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee657495-bb93-439c-a506-370d9535bea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66ecd14-2b6a-456b-a3fa-5ea64e752727","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_10_korul_meg_otthonaban_volt_a_legujabb_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 12. 12:40","title":"Délelőtt még nem vitték kórházba a UPC-s koronavírusos beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a szerda éjszakai Kormányrendelet elvette az önkormányzat rendelkezési jogát az óvodák és bölcsödék felett, nem tudok saját hatáskörben dönteni ezeknek az intézményeknek a bezárásáról – írta Facebook oldalán Baranyai Krisztina, Ferencváros polgámestere.","shortLead":"Miután a szerda éjszakai Kormányrendelet elvette az önkormányzat rendelkezési jogát az óvodák és bölcsödék felett, nem...","id":"20200314_Ferencvaros_is_a_kormanyra_es_rendeletre_var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034997c-a056-4e4e-9837-7b5868adbe8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Ferencvaros_is_a_kormanyra_es_rendeletre_var","timestamp":"2020. március. 14. 09:25","title":"Ferencváros is a kormányra és rendeletre vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A földbe áll a budapesti turizmus, a vidéki szálláshelyeken viszont még bíznak abban, hogy a külföldi utakat lemondó magyarok az országon belül még mernek utazni. Jó esetben tíz hónap, a vészforgatókönyv szerint több mint két év kell ahhoz, hogy talpra álljon a szektor.","shortLead":"A földbe áll a budapesti turizmus, a vidéki szálláshelyeken viszont még bíznak abban, hogy a külföldi utakat lemondó...","id":"20200312_turizmus_Budapest_koronavirus_jarvany_szalloda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a0aece-a31a-4248-9f0a-06b5b0098f3f","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_turizmus_Budapest_koronavirus_jarvany_szalloda","timestamp":"2020. március. 12. 17:00","title":"Drámai visszaesést él át a magyar turizmus ezekben a napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329b4d15-075d-41f7-9e8b-66dc524329c4","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"kultura","description":"A Magyar Nemzeti Múzeum által befogadott Magyar Világ 1938–1940 című kiállítás csodálatos időszaknak mutatja be a második világháborút megelőző utolsó békeéveket. Csakhogy a tárlat olyan világot tár a látogatói elé, amely ilyen formában soha nem létezett. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Múzeum által befogadott Magyar Világ 1938–1940 című kiállítás csodálatos időszaknak mutatja be...","id":"20200312_A_multat_akartak_bemutatni_de_a_jelennek_hizelegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329b4d15-075d-41f7-9e8b-66dc524329c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4634698-ca7a-4448-a0ee-4e573b73ef4f","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_A_multat_akartak_bemutatni_de_a_jelennek_hizelegnek","timestamp":"2020. március. 12. 19:48","title":"A múltat akarták bemutatni, de a jelennek hízelegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 23-ig kell az egyetemeknek megteremteni a távoktatás feltételeit, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint így garantált a hallgatók számára a félév akadálytalan teljesítése a koronavírus miatt hirdetett veszélyhelyzet alatt is.","shortLead":"Március 23-ig kell az egyetemeknek megteremteni a távoktatás feltételeit, az Innovációs és Technológiai Minisztérium...","id":"20200312_Koronavirus_masfel_het_mulva_indul_az_egyetemeken_a_tavoktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62616dde-cfbc-469e-9fdd-45f6a272396f","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Koronavirus_masfel_het_mulva_indul_az_egyetemeken_a_tavoktatas","timestamp":"2020. március. 12. 14:46","title":"Koronavírus: másfél hét múlva indul az egyetemeken a távoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8801c66c-0ce1-4a94-9065-b04a5ddcf32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekig minden magyar hallgatónak el kell hagynia a felsőoktatási kollégiumokat a koronavírus-járvány miatt, ha nem megoldott a lakhatás, a rektorok méltányossággal engedélyezhetik a maradást – tudatta közösségi oldalán a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK).","shortLead":"Péntekig minden magyar hallgatónak el kell hagynia a felsőoktatási kollégiumokat a koronavírus-járvány miatt, ha nem...","id":"20200312_Pentekig_minden_felsooktatasi_kollegiumbol_ki_kell_koltozniuk_a_magyar_hallgatoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8801c66c-0ce1-4a94-9065-b04a5ddcf32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9568fd-d301-4be9-bc82-a31524e58598","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Pentekig_minden_felsooktatasi_kollegiumbol_ki_kell_koltozniuk_a_magyar_hallgatoknak","timestamp":"2020. március. 12. 11:44","title":"Péntekig minden felsőoktatási kollégiumból ki kell költözniük a magyar hallgatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Űrhivatal által közzétett műholdas felvételeken jól látható, hogy jelentősen csökkent a járművek és az ipari létesítmények által kibocsátott szennyező anyagok, elsősorban a nitrogén-dioxid mennyisége - írta az Index.hu.","shortLead":"Az Európai Űrhivatal által közzétett műholdas felvételeken jól látható, hogy jelentősen csökkent a járművek és az ipari...","id":"20200314_Az_urbol_is_latszik_hogy_leallt_Olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4b5c2d-7f69-4b7f-b5ac-c53ce372c8c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Az_urbol_is_latszik_hogy_leallt_Olaszorszag","timestamp":"2020. március. 14. 09:13","title":"Az űrből is látszik, hogy leállt Olaszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]