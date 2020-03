Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől Budapesten is bevezetik az első ajtó környezetének lezárását a járművezetők védelmében – közölte Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója.","shortLead":"Hétfőtől Budapesten is bevezetik az első ajtó környezetének lezárását a járművezetők védelmében – közölte Vitézy Dávid...","id":"20200314_Hetfotol_a_buszok_elso_ajtajanak_teljes_kornyezetet_lezarjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcbfb62-6294-4fef-a9f8-2f42903466f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Hetfotol_a_buszok_elso_ajtajanak_teljes_kornyezetet_lezarjak","timestamp":"2020. március. 14. 13:22","title":"Hétfőtől a fővárosi buszok első ajtajának teljes környezetét lezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3804acd-27e0-4b4f-9bdb-f0ec1e72d3ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminckettőre nőtt vasárnap reggelre a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon, közben a 18. kerület polgármestere közölte: egy 75 éves beteg a vírus első áldozata az országban. Közben a lakosság a hétfőn kezdődő rendkívüli hétre készül, otthon maradó gyerekekkel, szigorodó tömegközlekedési szabályokkal, home office-munkavégzésekkel, átalakuló egészségügyi szolgáltatásokkal. Kövesse a fejleményeket a hvg.hu egész napos hírfolyamával, az eseményeket percről percre követő tudósításainkkal.","shortLead":"Harminckettőre nőtt vasárnap reggelre a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon, közben a 18. kerület...","id":"20200315_Ujabb_magyar_fertozotteket_talaltak_Trump_tesztje_negativ_Szlovenia_bekemenyit__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3804acd-27e0-4b4f-9bdb-f0ec1e72d3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b04cec-210c-4951-a26e-be849758ff25","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Ujabb_magyar_fertozotteket_talaltak_Trump_tesztje_negativ_Szlovenia_bekemenyit__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 15. 10:30","title":"Magyarországi áldozata is van a vírusnak, tovább nőtt a fertőzöttek száma is, furcsán zárják a kollégiumokat - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis István hétfőn bevonult a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe – tudta meg a Népszava Vadócz Attilától, az illetékes Kaposvári Törvényszék sajtószóvivőjétől. Ezzel végképp érthetővé válik, hogy az állami MVM Magyar Villamos Művek 2005 és 2008 közötti vezérigazgatója miért költözött a jogerős ítélet novemberi kihirdetése után a gyerekei nevén lévő leányfalui „palotából” egy 33 négyzetméteres kecskeméti panelgarzonba.\r

","shortLead":"Kocsis István hétfőn bevonult a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe – tudta meg a Népszava Vadócz...","id":"20200314_Luxusbortonbe_vonult_be_a_sikkaszto_MVMexvezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a908737-624d-4638-a6b5-f0877933d1d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Luxusbortonbe_vonult_be_a_sikkaszto_MVMexvezer","timestamp":"2020. március. 14. 14:04","title":"\"Luxusbörtönbe” vonult be a sikkasztó MVM-exvezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az oktatás és az olaszországi forgalom leállítása után még szigorúbb válságkezelésbe kezdenek Szlovéniában.","shortLead":"Az oktatás és az olaszországi forgalom leállítása után még szigorúbb válságkezelésbe kezdenek Szlovéniában.","id":"20200315_koronavirus_szlovenia_kozlekedes_etterem_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8147aab9-0d02-40ef-aaf1-e994a27cb0d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_szlovenia_kozlekedes_etterem_jarvany","timestamp":"2020. március. 15. 08:20","title":"Szlovéniában leállítják a tömegközlekedést, bezárják az összes éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élő online közvetítésben tartja meg a pápa a húsvéti és az azt megelőző miséket és más rendezvényeket.","shortLead":"Élő online közvetítésben tartja meg a pápa a húsvéti és az azt megelőző miséket és más rendezvényeket.","id":"20200315_vatikan_papa_husvet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bd279d-f58a-4bf4-969d-996d2187711b","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_vatikan_papa_husvet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 10:57","title":"Egyetlen húsvéti rendezvényt sem tartanak meg idén a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől a jövő keddig él a szigorítás, amelyet Andrej Babis cseh miniszterelnök jelentett be a kormány vasárnapi rendkívüli ülése után.\r

","shortLead":"Hétfőtől a jövő keddig él a szigorítás, amelyet Andrej Babis cseh miniszterelnök jelentett be a kormány vasárnapi...","id":"20200316_vesztegzar_koronavirus_csehorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606bfaf7-a355-4938-9f30-8efccfeb6992","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_vesztegzar_koronavirus_csehorszag","timestamp":"2020. március. 16. 05:14","title":"Bevezetik az országos vesztegzárat Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"El fog jönni nemsoká az idő, amikor arra kérik az idős briteket, hogy maradjanak házi karanténban.","shortLead":"El fog jönni nemsoká az idő, amikor arra kérik az idős briteket, hogy maradjanak házi karanténban.","id":"20200315_koronavirus_brit_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2d937d-5c9a-4a59-8114-2298ab514ab6","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_brit_karanten","timestamp":"2020. március. 15. 14:18","title":"Arra fogja a brit kormány kérni a 70 évnél idősebbeket, hogy ne menjenek el otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha már minden március 15-i ünnepséget lemondtak, az ellenzéki pártok közös videóüzenetet küldtek a nemzeti ünnep tiszteletére.","shortLead":"Ha már minden március 15-i ünnepséget lemondtak, az ellenzéki pártok közös videóüzenetet küldtek a nemzeti ünnep...","id":"20200315_marcius_15_videouzenet_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349c3a3b-1c26-4357-90ab-5bcb381af158","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_marcius_15_videouzenet_ellenzek","timestamp":"2020. március. 15. 09:08","title":"Közös március 15-i videóüzenetet küldtek az ellenzéki pártok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]