[{"available":true,"c_guid":"55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla-vezér maga is Apple-felhasználó, azonban ez nem akadályozta meg abban, hogy erős kritikával illesse az Apple-t, pontosabban a cég iPhone-os szoftverfrissítéseit.","shortLead":"A Tesla-vezér maga is Apple-felhasználó, azonban ez nem akadályozta meg abban, hogy erős kritikával illesse az Apple-t...","id":"20200316_elon_musk_ios_frissitesek_minosege_romlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acc6fa3-81f3-4839-9cdf-3a5d4cbc2bc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_elon_musk_ios_frissitesek_minosege_romlas","timestamp":"2020. március. 16. 10:03","title":"Egy igen ismert és befolyásos iPhone-használó, maga Elon Musk ekézi az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75907eef-e195-405c-b1a1-fdf8a4c118fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben csak egy feltétellel lehet majd olyan effekteket készíteni az Instagramra, amelyek kapcsolódnak a koronavírus-járványhoz.","shortLead":"A jövőben csak egy feltétellel lehet majd olyan effekteket készíteni az Instagramra, amelyek kapcsolódnak...","id":"20200316_instagram_maszkos_effektek_koronavirus_kiterjesztett_valosag_ar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75907eef-e195-405c-b1a1-fdf8a4c118fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17590558-1999-4541-8b89-5746ee473c06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_instagram_maszkos_effektek_koronavirus_kiterjesztett_valosag_ar","timestamp":"2020. március. 16. 11:38","title":"A koronavírus miatt töröl effekteket az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110129db-65b4-4979-ba4a-08ce3482bdf7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vizsgálják a lehetőséget, hogy csak fél évvel kelljen elhalasztani az Európa-bajnokságot.","shortLead":"Vizsgálják a lehetőséget, hogy csak fél évvel kelljen elhalasztani az Európa-bajnokságot.","id":"20200315_foci_eb_koronavirus_halasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=110129db-65b4-4979-ba4a-08ce3482bdf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a6b22c-e5c7-42dd-a617-31e14408c9d8","keywords":null,"link":"/sport/20200315_foci_eb_koronavirus_halasztas","timestamp":"2020. március. 15. 11:33","title":"Lehet, hogy 2021 nyara helyett 2020 decemberére halasztanák a foci-Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c56c732-cf5e-41bd-98a9-d0d6af7cd511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben arról beszélt, noha ma még egyedi koronavírusos esetek vannak Magyarországon, át fogunk lépni a csoportos megbetegedések időszakába. A miniszterelnök rendkívüli intézkedéseket jelentett be.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben arról beszélt, noha ma még egyedi koronavírusos esetek vannak...","id":"20200316_Orban_bejelentette_haromkor_zarnak_majd_a_boltok_ettermek_kavezok__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c56c732-cf5e-41bd-98a9-d0d6af7cd511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1c0b49-2f82-4276-b8c4-985143f5afd7","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Orban_bejelentette_haromkor_zarnak_majd_a_boltok_ettermek_kavezok__video","timestamp":"2020. március. 16. 12:06","title":"Orbán bejelentette, háromkor zárnak majd a boltok, éttermek, kávézók - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20c0742-cf8d-4de3-8766-4ca149e432bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A focisták mind jól vannak. A spanyol helyzet súlyos.","shortLead":"A focisták mind jól vannak. A spanyol helyzet súlyos.","id":"20200315_Ot_fertozott_a_Valencianal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f20c0742-cf8d-4de3-8766-4ca149e432bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88105b14-a4f3-463c-b686-f79f5fd95e84","keywords":null,"link":"/sport/20200315_Ot_fertozott_a_Valencianal","timestamp":"2020. március. 15. 16:55","title":"Öt fertőzött a Valenciánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester jelentette be, hogy kórházba került egy nyírábrányi lakos.","shortLead":"A polgármester jelentette be, hogy kórházba került egy nyírábrányi lakos.","id":"20200316_Egy_nyirabranyi_ember_is_koronavirusos_lett_korhazba_kerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f2a2b1-4b26-4f98-86c7-02f2e5b8c459","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Egy_nyirabranyi_ember_is_koronavirusos_lett_korhazba_kerult","timestamp":"2020. március. 16. 07:56","title":"Egy nyírábrányi ember is koronavírusos lett, kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok legnépesebb városában, New Yorkban Bill de Blasio polgármester előbb az iskolák, majd az éttermek, szórakozóhelyek, színházak és bárok bezárását rendelte el helyi idő szerint vasárnap.\r

","shortLead":"Az Egyesült Államok legnépesebb városában, New Yorkban Bill de Blasio polgármester előbb az iskolák, majd az éttermek...","id":"20200316_new_york_koronavirus_bezarasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e870cd-9eb7-42cb-a46f-edce3db9646f","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_new_york_koronavirus_bezarasok","timestamp":"2020. március. 16. 05:23","title":"Megáll az élet New Yorkban is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73e8351-2714-46d5-be74-16e41d37abe4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A turisztikai és programajánló magazin fájó szívvel búcsúzik. ","shortLead":"A turisztikai és programajánló magazin fájó szívvel búcsúzik. ","id":"20200316_Bizonytalan_idore_leall_a_Funzine","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e73e8351-2714-46d5-be74-16e41d37abe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b170d93-4d22-4862-b658-7bb1f170c83e","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Bizonytalan_idore_leall_a_Funzine","timestamp":"2020. március. 16. 15:45","title":"Leáll a Funzine programajánló magazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]