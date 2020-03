Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75907eef-e195-405c-b1a1-fdf8a4c118fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben csak egy feltétellel lehet majd olyan effekteket készíteni az Instagramra, amelyek kapcsolódnak a koronavírus-járványhoz.","shortLead":"A jövőben csak egy feltétellel lehet majd olyan effekteket készíteni az Instagramra, amelyek kapcsolódnak...","id":"20200316_instagram_maszkos_effektek_koronavirus_kiterjesztett_valosag_ar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75907eef-e195-405c-b1a1-fdf8a4c118fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17590558-1999-4541-8b89-5746ee473c06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_instagram_maszkos_effektek_koronavirus_kiterjesztett_valosag_ar","timestamp":"2020. március. 16. 11:38","title":"A koronavírus miatt töröl effekteket az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: járvány, kampó, rémhír, WC-papír, színház.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200315_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0823fe6-1e3a-4b61-96bc-3056ead54771","keywords":null,"link":"/360/20200315_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. március. 15. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos kézmosásról, megúszásról, Miatyánkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgium az Alibaba alapítójától, Jack Ma-tól kapott segélyszállítmányt.\r

