[{"available":true,"c_guid":"ced81d3b-9cdb-4792-b55a-966fa4d95e96","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint 20 év után vezetik ki az Elmű és az Émász részvényeit a tőzsdéről.","shortLead":"Több mint 20 év után vezetik ki az Elmű és az Émász részvényeit a tőzsdéről.","id":"20200316_Tavozik_a_tozsderol_az_ElmuEmasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ced81d3b-9cdb-4792-b55a-966fa4d95e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f318a1-1fca-4730-ab89-2d368ccca550","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_Tavozik_a_tozsderol_az_ElmuEmasz","timestamp":"2020. március. 16. 13:20","title":"Távozik a tőzsdéről az Elmű-Émász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01456fb5-c386-468e-bab9-e04ac8e1167d","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Itáliában már három hete gyakorolják a most nálunk is bevezetett, sőt szigorúbb korlátozásokat. A helyzet súlyosbodása közben mégis bíznak abban, hogy közös erővel, egymás iránti együttérzéssel legyűrik a koronavírust, egyebek közt síppal-dobbal-hegedűvel igyekeznek elriasztani kórságot.","shortLead":"Itáliában már három hete gyakorolják a most nálunk is bevezetett, sőt szigorúbb korlátozásokat. A helyzet súlyosbodása...","id":"20200316_Iskolapelda_Olaszorszagbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01456fb5-c386-468e-bab9-e04ac8e1167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57efbe1d-75d9-4236-93ac-5658927f4926","keywords":null,"link":"/360/20200316_Iskolapelda_Olaszorszagbol","timestamp":"2020. március. 16. 11:05","title":"\"Minden rendben lesz!\", biztatják magukat a kijárási tilalommal is sújtott olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent János Kórházban rendezik be a következő járványkórházat, két részt is átalakítanak a koronavírusos esetek fogadására – tudta meg a Válasz Online, értesülésüket egyelőre nem erősítették meg.","shortLead":"A Szent János Kórházban rendezik be a következő járványkórházat, két részt is átalakítanak a koronavírusos esetek...","id":"20200317_A_lerobbant_Szent_Janos_Korhazban_lesz_az_ujabb_jarvanykorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5040a8e3-80ea-48d7-a592-c4033fede215","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_A_lerobbant_Szent_Janos_Korhazban_lesz_az_ujabb_jarvanykorhaz","timestamp":"2020. március. 17. 12:50","title":"A Szent János Kórházban lesz az újabb járványkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az emberek mindenütt szeretnek jókat nevetni és viccelődni. Sajnos a média jellemzően agymosott robotként festi le az észak-koreaiakat, ami még akkor is túlzás, ha az országban egyébként valóban kevés lehetőség van a kacagásra. ","shortLead":"Az emberek mindenütt szeretnek jókat nevetni és viccelődni. Sajnos a média jellemzően agymosott robotként festi le...","id":"20200315_Szoktak_e_az_eszak_koreaiak_viccelodni_humor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f490460b-fcb7-4159-8a99-0a96b795b5f6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200315_Szoktak_e_az_eszak_koreaiak_viccelodni_humor","timestamp":"2020. március. 15. 19:15","title":"Szoktak-e az észak-koreaiak viccelődni? Milyen szerepe van az országban a humornak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés azonnali kérdések-válaszok órájában erősítette meg a hírt a kormány. ","shortLead":"Az Országgyűlés azonnali kérdések-válaszok órájában erősítette meg a hírt a kormány. ","id":"20200316_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloteret_is_de_meg_nem_vilagos_hogyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd53bddc-c1ba-45d8-8b56-2a2ca9de7072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloteret_is_de_meg_nem_vilagos_hogyan","timestamp":"2020. március. 16. 16:11","title":"Lezárják a ferihegyi repülőteret is, de még nem világos, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08197888-96cb-4241-8084-bae48de36a66","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nehezen tartják elképzelhetőnek, hogy az egyik településen egy bolttípus nyitva lehessen, a másikon pedig nem.\r

","shortLead":"Nehezen tartják elképzelhetőnek, hogy az egyik településen egy bolttípus nyitva lehessen, a másikon pedig nem.\r

","id":"20200315_boltbezarasi_javaslatat_kereskedelmi_szovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08197888-96cb-4241-8084-bae48de36a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31fa734-c0bf-482c-b3e3-85982df0405d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_boltbezarasi_javaslatat_kereskedelmi_szovetseg","timestamp":"2020. március. 15. 20:10","title":"Nem támogatja a főpolgármester boltbezárási javaslatát a kereskedelmi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098d68b3-3287-4982-b003-cedce24a7d57","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Belgium már pénteken ébredt valami olyasmire, mint Magyarország ma. A sok kritika után, melyek szerint az addig kiváró kormány orosz rulettet játszik polgárai egészségével, a szövetségi kabinet csütörtök éjjel - az összes párt támogatásával - drasztikus lépéseket jelentett be.","shortLead":"Belgium már pénteken ébredt valami olyasmire, mint Magyarország ma. A sok kritika után, melyek szerint az addig kiváró...","id":"20200316_Brusszel_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=098d68b3-3287-4982-b003-cedce24a7d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0f7f30-d1f1-44d0-bafc-4962de169be1","keywords":null,"link":"/360/20200316_Brusszel_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 09:40","title":"Belgiumban szigor és sorban állás van, az Európai Parlament takaréklángon működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügy vezetője sajtótájékoztatóján azt is tisztázta, hogy a ferihegyi repülőtér működik, de légi úton is csak magyar állampolgárok léphetnek be Magyarországra.","shortLead":"A magyar külügy vezetője sajtótájékoztatóján azt is tisztázta, hogy a ferihegyi repülőtér működik, de légi úton is csak...","id":"20200317_szijjarto_peter_koronavirus_magyarok_karanten_hatarzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2193f8f6-7475-4d74-8ec1-bc3d287d5b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_szijjarto_peter_koronavirus_magyarok_karanten_hatarzar","timestamp":"2020. március. 17. 10:59","title":"Szijjártó: Összesen 46 magyar van külföldi karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]