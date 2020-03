Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sajtómunkásoknak az igazolványukat is le kell adniuk. Kína ezzel vág vissza Donald Trump amerikai elnök szigorítására.","shortLead":"A sajtómunkásoknak az igazolványukat is le kell adniuk. Kína ezzel vág vissza Donald Trump amerikai elnök szigorítására.","id":"20200317_kina_amerika_ujsagiro_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078a2b23-7331-4a1d-841d-e931cc1380a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_kina_amerika_ujsagiro_donald_trump","timestamp":"2020. március. 17. 20:10","title":"Visszavágott Kína, kiutasítottak egy halom amerikai újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd20a820-5933-45a5-8c17-6740e447b8e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol csapat az elmúlt hónapban kétszer is játszott a bergamói Atalantával. Magyarországon két játékos van karanténban a vírus miatt.","shortLead":"A spanyol csapat az elmúlt hónapban kétszer is játszott a bergamói Atalantával. Magyarországon két játékos van...","id":"20200317_valencia_atalanta_foci_zte_mlsz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd20a820-5933-45a5-8c17-6740e447b8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229d7173-4122-4214-8a92-7fe1d06437bc","keywords":null,"link":"/sport/20200317_valencia_atalanta_foci_zte_mlsz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 10:43","title":"A Valencia csapatának harmada megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0fa01e-9fcd-4e21-9fbd-28b04e62126b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jártunk olyan élelmiszerboltban, ahol nem győzik a tartós élelmiszerek polcait utántölteni. A patiták előtt sor kígyózik, miután a kiírás szerint nem lehetnek bent többen, mint amenyi gyógyszerkiadó ablak működik.","shortLead":"Jártunk olyan élelmiszerboltban, ahol nem győzik a tartós élelmiszerek polcait utántölteni. A patiták előtt sor...","id":"20200316_bolt_bevasarlokozpont_koronavirus_gyogyszertar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf0fa01e-9fcd-4e21-9fbd-28b04e62126b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4613fb5-67a9-438a-a167-a3cd04deeada","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_bolt_bevasarlokozpont_koronavirus_gyogyszertar","timestamp":"2020. március. 16. 22:04","title":"Úgy tűnik, alaposan felkészülnek az emberek az otthon maradásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szinte napra pontosan egy évvel az eredetileg tervezett időpont után lesz a labdarúgó Európa-bajnokság.","shortLead":"Szinte napra pontosan egy évvel az eredetileg tervezett időpont után lesz a labdarúgó Európa-bajnokság.","id":"20200317_uefa_eb_foci_halasztas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce51fe79-a9ba-49e7-ae6b-67f7586dda4c","keywords":null,"link":"/sport/20200317_uefa_eb_foci_halasztas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 13:45","title":"2021 nyarára halasztotta el az UEFA az Európa-bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzés ugyanis vérátömlesztéssel nem adható tovább.","shortLead":"A fertőzés ugyanis vérátömlesztéssel nem adható tovább.","id":"20200318_Ujabb_alhir_hiaba_terjesztik_veradasnal_nincs_koronavirusszures","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e3682c-d977-48ec-b4d7-4680775d4a68","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Ujabb_alhir_hiaba_terjesztik_veradasnal_nincs_koronavirusszures","timestamp":"2020. március. 18. 10:11","title":"Újabb álhír: hiába terjesztik, véradásnál nincs koronavírus-szűrés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Nemcsak a járvány, a koronavírus-biznisz is terjed Magyarországon. Miközben a maszkok és kézfertőtlenítők mindenhol hiánycikknek számítanak, rengeteg dolgot árulnak koronavírus ellen az interneten. Sokan kínálnak fertőtlenítést, de vannak meghökkentő tételek is. ","shortLead":"Nemcsak a járvány, a koronavírus-biznisz is terjed Magyarországon. Miközben a maszkok és kézfertőtlenítők mindenhol...","id":"20200315_Menedekhazat_es_gazmaszkot_is_lehet_kapni_a_neten_koronavirus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2019bd5-15ff-4f40-aca3-33effc7be8a0","keywords":null,"link":"/360/20200315_Menedekhazat_es_gazmaszkot_is_lehet_kapni_a_neten_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. március. 17. 13:00","title":"Menedékházat és mézbort is lehet kapni a neten koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A váltófutást megtartják, és nézők is követhetik a helyszínen, ám az ünnepségek elmaradnak. ","shortLead":"A váltófutást megtartják, és nézők is követhetik a helyszínen, ám az ünnepségek elmaradnak. ","id":"20200317_Futva_korbeviszik_az_olimpiai_langot_de_az_unnepsegeket_lefujtak_a_virus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52077c03-26fc-4ebe-abdc-119c7ca4f0ba","keywords":null,"link":"/sport/20200317_Futva_korbeviszik_az_olimpiai_langot_de_az_unnepsegeket_lefujtak_a_virus_miatt","timestamp":"2020. március. 17. 12:28","title":"Futva körbeviszik az olimpiai lángot, de az ünnepségeket lefújták a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő beismerte bűnösségét. ","shortLead":"A nő beismerte bűnösségét. ","id":"20200316_Sulyosabb_buntetest_kert_a_masodfoku_ugyeszseg_a_nore_aki_megolte_ket_ujszulottjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1ab7ff-36b7-4670-a74f-c3ff8d9e24f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Sulyosabb_buntetest_kert_a_masodfoku_ugyeszseg_a_nore_aki_megolte_ket_ujszulottjet","timestamp":"2020. március. 16. 18:10","title":"Súlyosabb büntetést kért az ügyészség egy nőre, aki megölte két újszülöttjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]