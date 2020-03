Több üzletlánc boltjában fedeztük fel, hogy a lisztet, cukrot sem lehet korlátlanul bepakolni a kosarakba. A Spar üzletben csupán arra hívták fel a figyelmet, hogy a járványra való tekintettel az üzlet vezetése is hozott intézkedéseket azért, hogy a kiszolgálás megfelelő, biztonságos legyen, de a folyamatos áruellátáshoz a vevők közreműködésére is szükség van. Ezért arra kérik a vevőket, hogy a lédig termékekből legfeljebb öt kilogrammot vásároljanak, egy CBA üzletben pedig tételesen felsorolják, hogy maximum két kilogramm csirke-, marha, vagy sertéshúst vásárolhatnak, illetve két kilogramm liszt, cukor és két liter olaj vásárolható a boltban. Néhány napja a Tescónál és a Rossmannál is korlátozó intézkedéseket jelentettek be.

Az elmúlt napokban alaposan kiürültek a boltok, első körben a lisztet, cukrot halmozták fel otthon a hirtelen jött járványügyi helyzettől megrettenők, de kedden már vidéki településeken lakók is panaszkodtak, hogy fél kilónyi csirkehúst sem tudtak vásárolni az egész városban. Szerdán reggel a hvg.hu megkereste a nagyobb üzletláncokat, hogy vajon mikor áll vissza a boltok normális működése, rövid időn belül tudják-e pótolni az utóbbi napokban teljesen eltűnt termékeket, illetve, hogy bevezetnek-e olyan intézkedéseket, amelyekkel gátat szabnának a boltok kirablásának.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a hvg.hu kérdésére is megerősítette, hogy áruhiány nincs, legfeljebb a polcok ürültek ki. Mivel a két hete tartó, a legerősebb karácsonyi forgalmat közelítő vásárlási lát felkészületlenül érte a kereskedőket, valóban átmenetileg hiányoztak termékek a boltokból, de ezt a cégek képesek kezelni, ha ez most pár napig azzal járt, hogy néhány cikket több üzletben valóban nem lehetett kapni. Szerdán is egyeztettek az üzletláncok, többen újabb, a dolgozóikat védőintézkedést is tettek. A jövőben, ha az elmúlt napokban amúgy is túlhajszolt munkatársak egy része, a járványügyi intézkedések miatt esetleg kiesik a munkából, akkor azokat pótolni is tudják. Az Operatív Törzs ugyanis éppen a napokban korlátozta a nem élelmiszerboltok nyitva tartását, így most folyik a toborzás, az ezekben felszabaduló munkaerővel lehetne pótolni a kiesőket.

Vámos szerint csillapodott a veszélyhelyzet kihirdetése után váratlan roham, és bízik abban, hogy ez így is marad. Arra a kérdésre, hogy megállapodtak-e egymás között az üzletek, hogy valamilyen korlátozásokat bevezessenek, az OKSZ titkára azt válaszolta, hogy erről az üzletek saját hatáskörükben dönthetnek, de konkrét intézkedésekről nem beszélt. Most viszont azt láttuk, hogy két üzletben is nyomatékosan kérik, sőt, az egyikben kifejezetten figyelmeztetnek arra, hogy ne halmozzanak fel a vásárlók termékeket.