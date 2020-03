Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4e90cee-190e-448a-9cda-625c9f7e0ea1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Önkénteseket toboroznak, telefonos ügyfélközpontot hoztak létre, intézkedési tervet készítettek, szórólapokat osztanak, illetve tartósélelmiszer-gyűjtést indítottak a vidéki önkormányzatok a különösen veszélyeztetett idősek segítésére a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Önkénteseket toboroznak, telefonos ügyfélközpontot hoztak létre, intézkedési tervet készítettek, szórólapokat osztanak...","id":"20200318_Elelmiszert_gyujtenek_az_idoseknek_a_videki_varosokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4e90cee-190e-448a-9cda-625c9f7e0ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01196c1-a52a-4220-9eec-64e1ba95d772","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Elelmiszert_gyujtenek_az_idoseknek_a_videki_varosokban","timestamp":"2020. március. 18. 17:39","title":" Máshogy készülnek az idősek megsegítésére a vidéki városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Magyarország valamiért nagyon kevés tesztet végez, eddig összesen 1800 szűrést végzett. Összehasonlításképp: Dél-Koreában volt, amikor napi 10 ezret csináltak, és sikerült is megfékezni a járvány terjedésének ütemét. Íme, a hazai teszthelyzet.","shortLead":"Magyarország valamiért nagyon kevés tesztet végez, eddig összesen 1800 szűrést végzett. Összehasonlításképp...","id":"20200318_Tiltott_szurt_tamogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0eea948-5737-457d-91ab-5f663de45484","keywords":null,"link":"/360/20200318_Tiltott_szurt_tamogatott","timestamp":"2020. március. 18. 15:25","title":"A hazai koronavírus-tesztelés tesztje: tiltott, szűrt, támogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457","c_author":"Antal Dániel","category":"360","description":"A hazai kreatívipar a járvány előtt is komoly kihívásokkal küzdött – a helyzet most csak súlyosbodik majd. Vélemény.\r

","shortLead":"A hazai kreatívipar a járvány előtt is komoly kihívásokkal küzdött – a helyzet most csak súlyosbodik majd. Vélemény.\r

","id":"20200318_Antal_Daniel_A_jarvany_megrengeti_a_kreativ_iparagakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66b61fd-2f5b-48e9-b297-a261e71b58d2","keywords":null,"link":"/360/20200318_Antal_Daniel_A_jarvany_megrengeti_a_kreativ_iparagakat","timestamp":"2020. március. 18. 19:30","title":"Antal Dániel: A járvány megrengeti a kreatív iparágakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab05cd8f-5a67-4ab6-9b5d-3fe22868d2aa","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A fiatal nő úgy látja, a pszichológusi segítség lenne a legfontosabb azoknak, akiket elkülönítenek. ","shortLead":"A fiatal nő úgy látja, a pszichológusi segítség lenne a legfontosabb azoknak, akiket elkülönítenek. ","id":"20200318_korhaz_irani_varandos_feleseg_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab05cd8f-5a67-4ab6-9b5d-3fe22868d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3abbcfc-49f4-4469-bc3d-9405107c560f","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_korhaz_irani_varandos_feleseg_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 17:40","title":"Kiengedték a kórházból az egyik első iráni fertőzött várandós feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413b627f-6429-4f2a-a46d-aa48fb9c5c09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma délután 3 órától néhány kivétellel (élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, dohányboltok) nem lehetnek nyitva a boltok a koronavírus miatt. Magyarország határait éjfélkor lezárták a külföldiek elől. A további fejleményekről tájékoztat az operatív törzs. ","shortLead":"Ma délután 3 órától néhány kivétellel (élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, dohányboltok) nem lehetnek nyitva a boltok...","id":"20200317_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=413b627f-6429-4f2a-a46d-aa48fb9c5c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7345948e-a952-4cb9-a9fc-0745857db77a","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","timestamp":"2020. március. 17. 15:03","title":"Müller Cecília: Megtöbbszöröződhet a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kültéri események még engedélyezettek Romániában, de szigorú szabályok alapján.","shortLead":"A kültéri események még engedélyezettek Romániában, de szigorú szabályok alapján.","id":"20200318_romania_belteri_rendezveny_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5c4a9d-749e-4ba8-a94a-2b046e694dcb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200318_romania_belteri_rendezveny_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 11:39","title":"A szomszédban már minden beltéri rendezvényt betiltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár azzal az államtitkár is tisztában van, hogy a járvány veszélyt jelent a gazdaságra és így a munkahelyekre is.","shortLead":"Bár azzal az államtitkár is tisztában van, hogy a járvány veszélyt jelent a gazdaságra és így a munkahelyekre is.","id":"20200318_gazdasag_tallai_akcioterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7fab63-8a26-477f-bf61-6e08633bba94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_gazdasag_tallai_akcioterv","timestamp":"2020. március. 18. 10:25","title":"Még mindig nem árul el semmit a kormány arról, hogyan mentenék meg a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A büfék, gyorséttermek, street food-helyek délután 3 után is nyitva tarthatnak, de csak elvitelre szolgálhatnak ki, helyben tilos fogyasztani. Az éttermeknek új működési rendre kell átállni, de egy helyet találtunk, ahol 15 óra után is lehet enni.","shortLead":"A büfék, gyorséttermek, street food-helyek délután 3 után is nyitva tarthatnak, de csak elvitelre szolgálhatnak ki...","id":"20200318_boltzar_koronavirus_gyorsetterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c195f3-98a2-4cbf-82d2-e1ea82a013d0","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_boltzar_koronavirus_gyorsetterem","timestamp":"2020. március. 18. 07:31","title":"A gíroszosokra nem feltétlenül vonatkozik a délután hármas boltzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]