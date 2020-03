Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdf6f391-b8d1-4858-82c5-05e217dfbaea","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyarországon is népszerű amerikai író, Paul Auster Mr. Vertigo című új regényében sem fognak csalódni a rajongók.","shortLead":"A Magyarországon is népszerű amerikai író, Paul Auster Mr. Vertigo című új regényében sem fognak csalódni a rajongók.","id":"202012_konyv__felhokkel_tancolo_paul_auster_mr_vertigo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdf6f391-b8d1-4858-82c5-05e217dfbaea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224c949f-1021-49ee-9431-346071338352","keywords":null,"link":"/360/202012_konyv__felhokkel_tancolo_paul_auster_mr_vertigo","timestamp":"2020. március. 20. 14:00","title":"Kitántorgott magyar a légjáró csodákról szóló regény főhőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Veszettség ellen kapnak oltóanyagot.","shortLead":"Veszettség ellen kapnak oltóanyagot.","id":"20200320_roka_oltas_vakcina_veszettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a397223-656f-414c-973c-0b72d6784f8e","keywords":null,"link":"/elet/20200320_roka_oltas_vakcina_veszettseg","timestamp":"2020. március. 20. 11:06","title":"Áprilistól vakcinázzák a rókákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a rendőrség a honlapján a hatósági házi karantén előírásait. Az alap, hogy vendéget nem lehet fogadni, a postással lehet találkozni az ajtóban, szemeteszsákból pedig alaposan be kell vásárolni.","shortLead":"Közzétette a rendőrség a honlapján a hatósági házi karantén előírásait. Az alap, hogy vendéget nem lehet fogadni...","id":"20200319_Koronavirus_Megjelentek_a_hazi_karanten_szabalyai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b36f8ff-ee5e-450e-a501-acb989456f92","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Koronavirus_Megjelentek_a_hazi_karanten_szabalyai","timestamp":"2020. március. 19. 19:05","title":"Megjelentek a házi karantén szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folyamatos lesz az egyeztetés a Bankszövetség és a kormány között – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, miután a Magyar Bankszövetség (MBSZ) képviselőivel egyeztetett. ","shortLead":"Folyamatos lesz az egyeztetés a Bankszövetség és a kormány között – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, miután...","id":"20200319_Varga_bankszovetseg_moratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fc6f5b-db36-4be0-8836-fcc0d5514598","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Varga_bankszovetseg_moratorium","timestamp":"2020. március. 19. 15:42","title":"Még napokba telik, mire a banki ügyfelek tájékoztatást kapnak a moratóriumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c97ca9-e034-42c3-98ac-f9a4bf122962","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A volt és a jelenlegi társulat fellépése vezetési stílusa ellen ellehetetlenítette az igazgató helyzetét, és végül ezt ő is belátta. Lemondott, és a színházat is otthagyja. De hogyan lett Eszenyi Enikőből, a hatalomnak beszólogató igazgatóból a Fidesz kedvence, és miért nem mertek sokáig szembeszállni vele a munkatársai? ","shortLead":"A volt és a jelenlegi társulat fellépése vezetési stílusa ellen ellehetetlenítette az igazgató helyzetét, és végül ezt...","id":"202012__eszenyi_eniko_taktikaja__elegedetlenseg__me_too__eljatszotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c97ca9-e034-42c3-98ac-f9a4bf122962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891c9f84-62ee-4c31-8e83-4f422e092633","keywords":null,"link":"/360/202012__eszenyi_eniko_taktikaja__elegedetlenseg__me_too__eljatszotta","timestamp":"2020. március. 19. 19:40","title":"Drámai véget ért az Eszenyi-korszak a Vígben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055fdd7f-cbae-4057-8f7a-a516e2c5a85e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kézmosás: Semmelweis. És a maszk? Nagyjából egyidős a koronavírus elleni harc két könnyűfegyvere.","shortLead":"Kézmosás: Semmelweis. És a maszk? Nagyjából egyidős a koronavírus elleni harc két könnyűfegyvere.","id":"20200319_Kezmosas_Semmelweis_maszk_koronavirus_Paul_Berger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055fdd7f-cbae-4057-8f7a-a516e2c5a85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bdae8d-1c28-4c73-a5f7-6b931900afd2","keywords":null,"link":"/360/20200319_Kezmosas_Semmelweis_maszk_koronavirus_Paul_Berger","timestamp":"2020. március. 19. 16:10","title":"Nem kívánjuk, hogy maszkot kelljen viselnie, de ha mégis: itt van néhány szempont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia kutatók a korábbi kínai beszámolókra támaszkodva végeztek kísérletet a koronavírusos betegeken, és úgy tűnik, két gyógyszer kombinációja valóban hatékony lehet a vírus ellen.","shortLead":"A francia kutatók a korábbi kínai beszámolókra támaszkodva végeztek kísérletet a koronavírusos betegeken, és úgy tűnik...","id":"20200319_koronavirus_jarvany_gyogyszer_malaria_antibiotikum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce7caa2-8489-4944-b9e5-4c08bcc8b7c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_koronavirus_jarvany_gyogyszer_malaria_antibiotikum","timestamp":"2020. március. 19. 20:03","title":"Találtak két gyógyszert, melyek együtt hatékonyak lehetnek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is változhat a járványkórházzá alakított intézményekben.","shortLead":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is...","id":"20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eba8bd-6d61-471a-b78f-eed2db6b31ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","timestamp":"2020. március. 19. 17:05","title":"Több vidéki kórháznál is szűrősátrakat állítottak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]