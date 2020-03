Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd7742e7-b5ac-42ae-96a6-9cacaebadfe2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Haldoklók tömege, apokaliptikus képek. Azt üzenik mindenkinek, vagy ez jön, vagy a totális vesztegzár.","shortLead":"Haldoklók tömege, apokaliptikus képek. Azt üzenik mindenkinek, vagy ez jön, vagy a totális vesztegzár.","id":"20200320_koronavirus_fertozes_covid19_bergamo_olaszorszag_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd7742e7-b5ac-42ae-96a6-9cacaebadfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca3408f-207a-4557-ad8c-a5c8d0812e9f","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_fertozes_covid19_bergamo_olaszorszag_korhaz","timestamp":"2020. március. 20. 09:40","title":"Videó Bergamo kórházából: \"Erre készüljetek!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78e3bfe-5ee9-48a8-97ca-39fae0a9cd4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbben, úgy tűnik hallgatnak azokra a tanácsokra, hogy lehetőleg maradjanak otthon, mert jelenleg ez az egyetlen, amit tehetünk a koronavírus-járvány lassítására. Meg miért is menne ki bárki az utcákra, ha egyszer zárva vannak a mozik, színházak, boltok, éttermek. Viszont így ritkán látott hangulat tárul a fotósok kamerája elé. Mutatjuk kollégánk, Túry Gergely felvételeit. ","shortLead":"A legtöbben, úgy tűnik hallgatnak azokra a tanácsokra, hogy lehetőleg maradjanak otthon, mert jelenleg ez az egyetlen...","id":"20200321_Ritkan_latott_hangulatban_Budapest_ures_utcak_kihalt_helyek_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d78e3bfe-5ee9-48a8-97ca-39fae0a9cd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c85924-adff-4c7a-afcf-3646f2b82218","keywords":null,"link":"/elet/20200321_Ritkan_latott_hangulatban_Budapest_ures_utcak_kihalt_helyek_fotok","timestamp":"2020. március. 21. 15:41","title":"Ritkán látott hangulatban Budapest: üres utcák, kihalt helyek (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök és az alelnök nem került vele testközelbe.","shortLead":"Az elnök és az alelnök nem került vele testközelbe.","id":"20200321_az_amerikai_alelnok_hivatalaban_is_van_koronavirussal_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7088d3-88f0-4163-b2f6-3bacccfb088f","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_az_amerikai_alelnok_hivatalaban_is_van_koronavirussal_fertozott","timestamp":"2020. március. 21. 08:40","title":"Az amerikai alelnök hivatalában is van koronavírussal fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c6185f-c57b-426c-9476-b13f0e61a30e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Főleg a 20 és 55 év közöttiek kerülnek kórházba az Egyesült Államokban.\r

","shortLead":"Főleg a 20 és 55 év közöttiek kerülnek kórházba az Egyesült Államokban.\r

","id":"20200320_usa_koronavirus_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c6185f-c57b-426c-9476-b13f0e61a30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26488824-8f41-4cb3-8c9f-9cc52757230a","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_usa_koronavirus_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 20. 13:22","title":" Az amerikai adatok szerint a felnőtteknél kortól függetlenül kórházi ápolással vagy akár halállal is végződhet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be74b73-5ed3-4639-9765-df3922bd43d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hét éve történt a bűncselekmény országos felháborodást keltett.","shortLead":"A hét éve történt a bűncselekmény országos felháborodást keltett.","id":"20200320_india_nemi_eroszak_diaklany_kivegzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be74b73-5ed3-4639-9765-df3922bd43d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09efcea7-5c25-45b7-985a-82c5258177bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_india_nemi_eroszak_diaklany_kivegzes","timestamp":"2020. március. 20. 12:01","title":"Kivégezték Indiában a diáklányt megerőszakolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belgrádi reptér dél óta nem fogad és nem indít járatokat. Szerbiában már 103 fertőzöttet tartanak nyílván.","shortLead":"A belgrádi reptér dél óta nem fogad és nem indít járatokat. Szerbiában már 103 fertőzöttet tartanak nyílván.","id":"20200319_Szerbia_teljesen_lezarja_hatarait_a_szemelyi_forgalom_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9e1e64-6512-448f-b7e2-8286aac895a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_Szerbia_teljesen_lezarja_hatarait_a_szemelyi_forgalom_elott","timestamp":"2020. március. 19. 19:43","title":"Szerbia teljesen lezárja határait a külföldiek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991aad1a-a3b4-489e-b9e5-f376572c1ebd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötvenkét darab, nehéz terepen is használható autót kapnak határvédelmi feladatokra. ","shortLead":"Ötvenkét darab, nehéz terepen is használható autót kapnak határvédelmi feladatokra. ","id":"20200320_52_darab_Toyota_terepjarot_kaptak_a_rendorok_hatarvedelemre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991aad1a-a3b4-489e-b9e5-f376572c1ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3d3508-22bf-45d1-9224-036513324c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_52_darab_Toyota_terepjarot_kaptak_a_rendorok_hatarvedelemre","timestamp":"2020. március. 20. 17:28","title":"Toyota terepjárókkal fogják védeni a határt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy a járvány terjed, egyre több lélegeztetőgépre lesz szükség világszerte, így egyre nehezebb a beszerzésük.","shortLead":"Ahogy a járvány terjed, egyre több lélegeztetőgépre lesz szükség világszerte, így egyre nehezebb a beszerzésük.","id":"20200320_lelegeztetogep_semmelweis_egyetem_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85ac83b-dc20-4af6-b4d4-736af305e389","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_lelegeztetogep_semmelweis_egyetem_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 17:20","title":"Lélegeztetőgépeket vett a Semmelweis Egyetem, hamarosan megérkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]