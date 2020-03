Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Olyan társadalmi kísérletek zajlanak a koronavírus megjelenése következtében, amilyeneket egy kormány sem merne meglépni „békeidőben” – állítja korunk egyik legismertebb gondolkodója. ","shortLead":"Olyan társadalmi kísérletek zajlanak a koronavírus megjelenése következtében, amilyeneket egy kormány sem merne...","id":"20200321_Yuval_Noah_Harari_A_vilag_a_koronavirus_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07746ea0-1718-4fce-93bc-ebac30ceac00","keywords":null,"link":"/360/20200321_Yuval_Noah_Harari_A_vilag_a_koronavirus_utan","timestamp":"2020. március. 21. 21:25","title":"Yuval Noah Harari: A világ a koronavírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45339506-e266-48bb-b84c-4c4922806cec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ugyan nem mindig a rendeléssel azonos mennyiségben, de a gyógyszerészkamara elnöke szerint folyamatosan tudnak szállítani a gyógyszertáraknak.","shortLead":"Ugyan nem mindig a rendeléssel azonos mennyiségben, de a gyógyszerészkamara elnöke szerint folyamatosan tudnak...","id":"20200323_gyogyszereszkamara_negyszeres_igenyek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45339506-e266-48bb-b84c-4c4922806cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7549cd7-d1ba-4679-924b-c872ecc031b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_gyogyszereszkamara_negyszeres_igenyek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 10:44","title":"Négyszer annyi gyógyszert vesznek a magyarok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tünetmentes fertőzötteket is karanténba zárták és megfigyelték, csak nem számoltak be róluk.","shortLead":"A tünetmentes fertőzötteket is karanténba zárták és megfigyelték, csak nem számoltak be róluk.","id":"20200323_koronavirus_fertozes_kina_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20f30c5-17a1-42be-9519-5c82162964e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_fertozes_kina_statisztika","timestamp":"2020. március. 23. 07:39","title":"Kínában 43 ezer tünetmentes koronavírus-fertőzött maradhatott ki a hivatalos statisztikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybank közölte az elvárásait a bankok felé: futamidő-hosszabbítást szeretnének, ami biztosítja, hogy a havi terhek az eredeti szinten maradjanak, vagy az alatt.","shortLead":"A jegybank közölte az elvárásait a bankok felé: futamidő-hosszabbítást szeretnének, ami biztosítja, hogy a havi terhek...","id":"20200323_Nemzeti_Bank_a_moratorium_lejarta_utan_nem_emelkedhet_az_adosok_torlesztoreszlete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429ad44c-e16b-4951-8161-21e846f28ed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200323_Nemzeti_Bank_a_moratorium_lejarta_utan_nem_emelkedhet_az_adosok_torlesztoreszlete","timestamp":"2020. március. 23. 16:17","title":"MNB: a moratórium lejárta után nem emelkedhet az adósok törlesztőrészlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4cb65f-63b6-4273-bac3-e986167cbf37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új típusjelzés bevezetését is tervezik GTX-néven, amely ezeket a sportos villanyautóikat jelölné.","shortLead":"Egy új típusjelzés bevezetését is tervezik GTX-néven, amely ezeket a sportos villanyautóikat jelölné.","id":"20200323_Meg_akadozik_a_VW_elektromos_auto_agazata_de_mar_sportmodellt_igernek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc4cb65f-63b6-4273-bac3-e986167cbf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6cf37a-8d15-4104-b0c2-de30681ee6a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_Meg_akadozik_a_VW_elektromos_auto_agazata_de_mar_sportmodellt_igernek","timestamp":"2020. március. 23. 16:03","title":"Még akadozik a VW elektromosautó-ágazata, de már sportmodellt ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap este 22 órától a nem román állampolgárok nem léphetnek be az ország területére.","shortLead":"Vasárnap este 22 órától a nem román állampolgárok nem léphetnek be az ország területére.","id":"20200321_Romania_lezarja_hatarait_a_kulfoldiek_elott_es_ejszakara_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927380b3-5a3a-46cf-8aed-b87c03d5799d","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Romania_lezarja_hatarait_a_kulfoldiek_elott_es_ejszakara_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be","timestamp":"2020. március. 21. 21:31","title":"Románia lezárja határait a külföldiek előtt és éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee7ebad-b132-41e9-812d-42a1632443b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén is kiosztják a Radnóti Miklós Antirasszista díjat, ám a koronavírus miatt a gála elmarad. Többek között a HVG szerkesztősége is megkapta idén az elismerést. Gálvölgyi János a gálára tervezett beszédét videóra rögzítette. Mutatjuk.\r

\r

","shortLead":"Idén is kiosztják a Radnóti Miklós Antirasszista díjat, ám a koronavírus miatt a gála elmarad. Többek között a HVG...","id":"20200321_Ezt_mondta_volna_a_Radnotidij_atadojan_Galvolgyi_Janos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee7ebad-b132-41e9-812d-42a1632443b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966a3456-7fff-499a-aa10-7413395ffa2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_Ezt_mondta_volna_a_Radnotidij_atadojan_Galvolgyi_Janos_video","timestamp":"2020. március. 21. 18:56","title":"Ezt mondta volna a Radnóti-díj átadóján Gálvölgyi János (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nekik írták a dalt.","shortLead":"Nekik írták a dalt.","id":"20200321_Az_LGTslagerenak_meghato_feldolgozasaval_koszonik_meg_az_orovosok_apolok_soforok_tanarok_munkajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca764d4-fe73-49b2-84ff-e308b126a42d","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_Az_LGTslagerenak_meghato_feldolgozasaval_koszonik_meg_az_orovosok_apolok_soforok_tanarok_munkajat","timestamp":"2020. március. 21. 17:45","title":"Az LGT slágerének megható feldolgozásával köszönik meg az orvosok, ápolók, sofőrök, tanárok munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]