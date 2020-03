Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02c417a0-7116-4060-9aff-53f40a2e45b5","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem nyerhette volna meg a parlamenti mandátumok kétharmadát 2010-ben a Fidesz, ha a rendszerváltás idején az MSZMP és az Ellenzéki Kerekasztal vezetői másképp egyeznek meg az egyéni körzetekről és a pártlistákról az új választási törvényben. ","shortLead":"Nem nyerhette volna meg a parlamenti mandátumok kétharmadát 2010-ben a Fidesz, ha a rendszerváltás idején az MSZMP és...","id":"202012__demokratikus_valasztas__mandatumszamitas__kormanyozhatosag__barkacsmelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02c417a0-7116-4060-9aff-53f40a2e45b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92d7adb-70e4-4b92-ba6c-f6e1e281f982","keywords":null,"link":"/360/202012__demokratikus_valasztas__mandatumszamitas__kormanyozhatosag__barkacsmelo","timestamp":"2020. március. 22. 16:30","title":"Orbán Viktor hálát adhat uralkodásáért Tölgyessy Péternek és Németh Miklósnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae6476f-ae27-4ab1-9e0f-1c6fe45a0639","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak az egészségügy, hanem a gazdaság szempontjából is katasztrofális héten vagyunk túl. A járvány miatt sorra állnak le az ország legnagyobb gyárai, a forint félelmetesen nagyot zuhant, megugró munkanélküliségtől félhetünk. A kormány mentené a menthetőt, de még nagyon sok a bizonytalanság a már bejelentett lépések körül is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nem csak az egészségügy, hanem a gazdaság szempontjából is katasztrofális héten vagyunk túl. A járvány miatt sorra...","id":"20200322_Es_akkor_koronavirus_valsag_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ae6476f-ae27-4ab1-9e0f-1c6fe45a0639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f044c9d1-e838-4928-9166-2394249c4950","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200322_Es_akkor_koronavirus_valsag_jarvany","timestamp":"2020. március. 22. 07:00","title":"És akkor kezdhetjük visszasírni a 2008-as válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a hidegfront: többfelé 15 fokkal hidegebb volt szombat délután, mint pénteken, volt, ahol az ég is dörgött.","shortLead":"Megérkezett a hidegfront: többfelé 15 fokkal hidegebb volt szombat délután, mint pénteken, volt, ahol az ég is dörgött.","id":"20200321_15_fokot_zuhant_a_homerseklet_havazas_is_johet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b6fd72-fc47-4036-a3f8-de7bade40cfc","keywords":null,"link":"/elet/20200321_15_fokot_zuhant_a_homerseklet_havazas_is_johet","timestamp":"2020. március. 21. 18:53","title":"15 fokot zuhant a hőmérséklet, havazás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatra emelkedett a koronavírussal-fertőzött elhunytak száma és 16 főre a gyógyultak száma.\r

