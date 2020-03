Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c56a2f44-ab2f-4ff9-aafc-cb5121092c05","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Még az is megeshet, hogy a koronavírus lesz az új Özönvíz, és ez törli el az emberiséget a Föld felszínéről. Fölöttébb valószínűtlen, de nem zárhatjuk ki. Ellenben nem zárhatjuk ki azt sem, hogy az ismeretlennel szemben hozott drasztikus intézkedések kára – emberéleteket is beleértve – nagyobb lesz, mint amit a vírus magától okozott volna. ","shortLead":"Még az is megeshet, hogy a koronavírus lesz az új Özönvíz, és ez törli el az emberiséget a Föld felszínéről. Fölöttébb...","id":"20200325_Hont_Koronavirus_Megallt_az_esz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c56a2f44-ab2f-4ff9-aafc-cb5121092c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c74e514-ed67-414a-ba79-8459284af04e","keywords":null,"link":"/360/20200325_Hont_Koronavirus_Megallt_az_esz","timestamp":"2020. március. 25. 07:00","title":"Hont: Koronavírus? Megállt az ész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5e1969-2949-4ee8-acde-c7d8a11cb7bb","c_author":"Matthias Horx","category":"360","description":"A jövőkutatókkal is előfordul, hogy jóslataik nem jönnek be. Matthias Horx és intézete (Zukunftsinstitut) a koronavírus-járvány utáni időszakra négy forgatókönyvet is felvázolt. Alább az optimista, meglehetősen utópisztikus verziót olvashatják. A jövőből visszatekintve írja le, milyen meglepő dolgokat élünk meg majd a koronavírus utáni időszakban, például tudatos együttműködést az emberek közt, a sokkokhoz jobban alkalmazkodó, meg-megújuló társadalmat és a populizmus bukását.","shortLead":"A jövőkutatókkal is előfordul, hogy jóslataik nem jönnek be. Matthias Horx és intézete (Zukunftsinstitut...","id":"20200324_Matthias_Horx_A_jo_mamoraban__Vilagunk_a_koronavirus_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf5e1969-2949-4ee8-acde-c7d8a11cb7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9fff01-95ac-42b5-bed8-1f3965a16dfa","keywords":null,"link":"/360/20200324_Matthias_Horx_A_jo_mamoraban__Vilagunk_a_koronavirus_utan","timestamp":"2020. március. 24. 13:00","title":"Matthias Horx: A jó mámorában – Világunk a koronavírus után, populizmus nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a forint gyengül, hanem az összes régiós deviza, és amíg ez így van, nincs nagy baj. A befektetők pánikolnak, mindenki dollárba menekül, az MNB pedig valószínűleg akkor sem tudná megmenteni a forintot, ha akarná.","shortLead":"Nemcsak a forint gyengül, hanem az összes régiós deviza, és amíg ez így van, nincs nagy baj. A befektetők pánikolnak...","id":"20200324_forint_arfolyam_deviza_koronavirus_jarvany_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080cffef-5ba9-4efd-8265-e98c4ff849c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_forint_arfolyam_deviza_koronavirus_jarvany_mnb","timestamp":"2020. március. 24. 06:30","title":"A forintot aligha lehet most megmenteni, de nem is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhül a helyzet a városban, ahonnan kiindult a koronavírus-járvány.","shortLead":"Enyhül a helyzet a városban, ahonnan kiindult a koronavírus-járvány.","id":"20200324_vuhan_karanten_kina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25046bc2-edb1-4ddc-a809-1cab6f871f82","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_vuhan_karanten_kina_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:08","title":"Két hét múlva részlegesen kinyithat Vuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május elsejéig szól a döntés.","shortLead":"Május elsejéig szól a döntés.","id":"20200324_wizz_air_debrecen_koronavirus_repulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71db5cc-79f2-4473-9211-8d7b872e6baa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_wizz_air_debrecen_koronavirus_repulo","timestamp":"2020. március. 24. 08:24","title":"A Wizz Air leállította a debreceni bázisát, minden járatot törölnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affda317-16e2-495d-a9f0-8bd7a289d839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyárak világszerte bezárnak, de a gyerekeknek azért lehet megfelelő időtöltést adni. Nem is akármilyet.","shortLead":"A gyárak világszerte bezárnak, de a gyerekeknek azért lehet megfelelő időtöltést adni. Nem is akármilyet.","id":"20200325_Profi_szinezokonyvet_a_gyerekeknek_az_Audi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=affda317-16e2-495d-a9f0-8bd7a289d839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6325b1-7636-4c46-b6b0-4da8fc759823","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_Profi_szinezokonyvet_a_gyerekeknek_az_Audi","timestamp":"2020. március. 25. 12:54","title":"A gyárak állnak, így színezőkönyvvel állt elő az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Áprilisban talán már össze lehet rakni a 2020-as versenynaptárat – reménykedik a sorozat első embere.","shortLead":"Áprilisban talán már össze lehet rakni a 2020-as versenynaptárat – reménykedik a sorozat első embere.","id":"20200324_forma1_f1_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac48f09-4778-45d1-9994-7e2938b394c6","keywords":null,"link":"/sport/20200324_forma1_f1_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 09:51","title":"Akár 7 futammal is rövidebb lehet a Forma–1 idei szezonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf064a78-81e5-4a01-8569-94edcee2256a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Libri Könyvkereskedelmi Kft. által 2016-ban alapított díj az előző év legjobb szép- és tényirodalmi könyveit díjazza.\r

\r

","shortLead":"A Libri Könyvkereskedelmi Kft. által 2016-ban alapított díj az előző év legjobb szép- és tényirodalmi könyveit...","id":"20200325_Itt_vannak_a_Libri_irodalmi_dij_dontosei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf064a78-81e5-4a01-8569-94edcee2256a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a094f9-9e49-4e2f-974d-4a4b45048ff6","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Itt_vannak_a_Libri_irodalmi_dij_dontosei","timestamp":"2020. március. 25. 17:00","title":"Itt vannak a Libri irodalmi díj döntősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]