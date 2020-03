Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1a03588-26de-4694-a26f-7a4c30e456da","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Közben honvédelmi irányító törzsek jelentek meg a Telekomnál, a Tesconál, a CBA-nál és a Richternél is. Az Operatív Törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"Közben honvédelmi irányító törzsek jelentek meg a Telekomnál, a Tesconál, a CBA-nál és a Richternél is. Az Operatív...","id":"20200325_Koronavirus_fertotlenitoszergyartasra_allnak_at_a_MOL_egyik_gyaraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1a03588-26de-4694-a26f-7a4c30e456da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3309629-309d-475e-8b10-e2f258d56eab","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Koronavirus_fertotlenitoszergyartasra_allnak_at_a_MOL_egyik_gyaraban","timestamp":"2020. március. 25. 11:06","title":"Koronavírus: fertőtlenítőszer-gyártásra álltak át a MOL egyik gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal 35 ezer maszkot osztanak szét a szociális ágazatban dolgozók között.","shortLead":"Egyúttal 35 ezer maszkot osztanak szét a szociális ágazatban dolgozók között.","id":"20200323_karacsony_gergely_arcmaszk_ingyenes_parkolas_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355936ee-5dbb-498b-bba2-ee8076f167bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_karacsony_gergely_arcmaszk_ingyenes_parkolas_budapest","timestamp":"2020. március. 23. 20:20","title":"Karácsonyék ingyenessé teszik a parkolást a kórházi dolgozóknak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a pekingi kormányzat nem ellenőrzi és cenzúrázza a kínai médiumokat, az ország lakossága sokkal hamarabb értesülhetett volna a koronavírus okozta veszélyekről. Ezzel több ezer életet lehetett volna megmenteni és talán el lehetett volna kerülni a világjárványt is – állítja az Újságírók Határok Nélkül nevű nemzetközi szervezet, amely számokkal és tényekkel is alátámasztja érveit.","shortLead":"Ha a pekingi kormányzat nem ellenőrzi és cenzúrázza a kínai médiumokat, az ország lakossága sokkal hamarabb...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_kina_riporterek_hatarok_nelkul_sajtoszabadsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3b3e69-20b2-4bc5-ab9c-2473b4bfb7eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_jarvany_kina_riporterek_hatarok_nelkul_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. március. 24. 18:50","title":"Ha Kínában szabad lenne a sajtó, talán nem alakult volna ki a világjárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30685a46-7a80-4e24-b76d-9cc34c18164f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igor Matovic szerint a házi karanténra figyelmeztető magyarországi jelzéseknek nincs különösebb haszna.","shortLead":"Igor Matovic szerint a házi karanténra figyelmeztető magyarországi jelzéseknek nincs különösebb haszna.","id":"20200324_koronavirus_jarvany_karanten_szlovakia_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30685a46-7a80-4e24-b76d-9cc34c18164f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469601fd-05ca-41d8-a953-7713d221ea69","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_jarvany_karanten_szlovakia_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 24. 17:05","title":"Nem kér Orbán ötletéből a szlovák kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a1d83-8aa2-4eaf-abaa-492be2feb7d8","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A koronavírus olyan embereket is fenyeget, akik gyerekként, fiatal felnőttekként átélték a vészkorszakot. A sokszor magányos holokauszttúlélők most rendszeres látogatóikat is elvesztették.","shortLead":"A koronavírus olyan embereket is fenyeget, akik gyerekként, fiatal felnőttekként átélték a vészkorszakot. A sokszor...","id":"20200325_A_maganytol_felnek_a_holokauszttulelok_nehanyan_mar_tanuljak_a_skypeot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a1d83-8aa2-4eaf-abaa-492be2feb7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d10965d-24bf-4210-8abc-5ce131d7e79d","keywords":null,"link":"/360/20200325_A_maganytol_felnek_a_holokauszttulelok_nehanyan_mar_tanuljak_a_skypeot","timestamp":"2020. március. 25. 13:10","title":"A járvány elzárta a külvilágtól a holokauszttúlélőket, néhányan már tanulják a Skype-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királyi család megerősítette, hogy a 71 éves Károly herceg tesztje pozitív lett.","shortLead":"A királyi család megerősítette, hogy a 71 éves Károly herceg tesztje pozitív lett.","id":"20200325_koronavirus_fertozes_karoly_herceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ea1132-1d35-4655-9ac4-95669a8eee79","keywords":null,"link":"/elet/20200325_koronavirus_fertozes_karoly_herceg","timestamp":"2020. március. 25. 11:52","title":"Koronavírusos lett a brit trónörökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20157fa0-6c60-4ac4-9d0b-0fb91f291778","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen érdekes módozatai kezdenek kialakulni a személyes találkozások helyettesítésének. ","shortLead":"Igen érdekes módozatai kezdenek kialakulni a személyes találkozások helyettesítésének. ","id":"20200324_Dron_viszi_az_uj_auto_slusszkulcsat_hazhoz_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20157fa0-6c60-4ac4-9d0b-0fb91f291778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b7ef25-894b-4bb8-b6ad-d484ef544d65","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Dron_viszi_az_uj_auto_slusszkulcsat_hazhoz_Kinaban","timestamp":"2020. március. 24. 17:46","title":"Drón viszi az új autó slusszkulcsát a tulajhoz Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár orvosa viszont biztosan elkapta a betegséget.","shortLead":"A német kancellár orvosa viszont biztosan elkapta a betegséget.","id":"20200323_angela_merkel_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93725d0e-4845-41ab-8c65-f8d65017f897","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_angela_merkel_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 23. 18:09","title":"Negatív lett Angela Merkel első koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]