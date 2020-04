A Wolt most már bolti bevásárlást is vállal

A nagy áruházaknál folyamatosan működik az online rendelés és házhozszállítás a vírus megjelenése óta a megnövekedett forgalommal az ő infrastruktúrájuk sem bír. Ezért korlátozásokat is bevezettek már és kiszállítási időpontot foglalni is már csak hetekkel későbbre lehet sok láncnál.

Egyre több cég kínál erre alternatívát: a Guru étteremlánc a Shop Service szolgáltatásával videóhíváson keresztül is fogad rendelést és még aznap házhoz szállítják a kívánt termékeket, amelyek nem csak élelmiszerre korlátozódnak, hanem a Mammut üzleteinek kínálatára is le lehet adni rendelést.

A Wolt ételkiszállító cég a készételek mellett a napokban megkezdte az élelmiszer kiszállítást is, hogy az éttermek mellett a helyi, kis üzleteket, vállalkozásokat is támogassák, hogy lehetőséget biztosítsanak ezzel a kisebb élelmiszerboltoknak a jelentősen csökkenő forgalmuk ellensúlyozására. A Wolt applikációján keresztül már most is elérhető jópár élelmiszerbolt kínálata, de várják további üzletek jelentkezését is.

A Pizza King Express online kínálata is bővült: a pizzák mellett például tartós élelmiszereket, tejet és tejtermékeket, ananászkonzervet, lisztet, olajat, tésztát, hústerméket és felvágottakat, így csirkehúst és virslit is kínálnak. Házhoz szállítást Pest megyében is vállalnak, és Budapesten 10 ezer forint felett ingyenes a kiszállítás.