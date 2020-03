Hasonló a helyzet a NetPincérnél is: az elmúlt egy hétben közel 500 étterem jelentkezett hozzájuk, 135-tel már leszerződtek. Ezek négyötöde budapesti, de egyre többen keresik meg őket a vidéki nagyvárosokból is, náluk is folyamatos a futárok toborzása. A járvány előtt is közel 2000 partnerük és körülbelül ugyanennyi futáruk volt, több mint 800 településről lehet náluk rendelni. A magyarok a járványt megelőző időszakban is gyakran rendeltek ételt, így nehéz pontosan megállapítani, hogy az elmúlt pár intenzív hét növekedéséhez mennyiben járult hozzá a vírus. A NetPincér több országos partner esetében is ingyenes kiszállításra állt át, valamint – akár 30%-os – kedvezményeket is bevezetett egy-egy népszerű termékre vagy menüre, hogy még elérhetőbbé tegye az online ételrendelést. A gyorsított csatlakozási lehetőségeken túl a cég meglévő partnerei részére felajánlotta az ideiglenes, heti elszámolási lehetőséget is, így kompenzálva a beülős éttermiforgalom-csökkenésből adódó, hirtelen felmerülő likviditási problémákat.