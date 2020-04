Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került munkaadók csütörtöktől pályázhatnak a programra.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került munkaadók csütörtöktől pályázhatnak a programra.","id":"20200416_Mar_elerheto_a_munkahelyvedelmi_bertamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e2ba39-534f-492e-bac1-2221ea58841e","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_Mar_elerheto_a_munkahelyvedelmi_bertamogatas","timestamp":"2020. április. 16. 19:13","title":"Már elérhető a munkahelyvédelmi bértámogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7bca5f-51d7-4a2f-af0d-9963ea83b44c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves színésznő trombózis miatt került kórházba, szerettei sem látogathatják a koronavírus-járvány alatt.\r

\r

","shortLead":"A 83 éves színésznő trombózis miatt került kórházba, szerettei sem látogathatják a koronavírus-járvány alatt.\r

\r

","id":"20200417_Korhazba_szallitottak_Csuros_Karolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e7bca5f-51d7-4a2f-af0d-9963ea83b44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898f4e84-7a44-47d3-a169-3253e3767f9b","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Korhazba_szallitottak_Csuros_Karolat","timestamp":"2020. április. 17. 09:08","title":"Kórházba vitték Csűrös Karolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a431a36-7488-49ac-aaa9-077a4e9d7962","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő úgy döntött, elhalasztják a május 9-i, győzelem napi díszszemlét és a II. világháborúban aratott szovjet diadal 75. évfordulója alkalmából tervezett többi rendezvényt is.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő úgy döntött, elhalasztják a május 9-i, győzelem napi díszszemlét és a II. világháborúban...","id":"20200416_A_virushelyzet_miatt_elhalasztjak_a_majus_9ei_moszkvai_diszszemlet_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a431a36-7488-49ac-aaa9-077a4e9d7962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74258697-bd0e-4a0b-8e7b-6cbf85ef3bb0","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_A_virushelyzet_miatt_elhalasztjak_a_majus_9ei_moszkvai_diszszemlet_is","timestamp":"2020. április. 16. 20:40","title":"A vírushelyzet miatt elhalasztják a május 9-i moszkvai díszszemlét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férj így hamarosan akár dolgozni is mehet. ","shortLead":"A férj így hamarosan akár dolgozni is mehet. ","id":"20200416_koronavirusos_gyerek_nem_tesztelik_a_csaladot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccebba0a-1367-48e8-90c2-0fb4e413298f","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_koronavirusos_gyerek_nem_tesztelik_a_csaladot","timestamp":"2020. április. 16. 17:10","title":"Koronavírusos egy nyugat-dunántúli házaspár fél éves gyereke, a szülőket mégsem tesztelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök és az egészségügyi tárca vezetője korábban nyílt konfliktusba került.","shortLead":"Az elnök és az egészségügyi tárca vezetője korábban nyílt konfliktusba került.","id":"20200416_koronavirus_jarvany_brazilia_jair_bolsonaro_menesztes_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26807b7-c3c4-40c3-8743-7cb6cf29d167","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_jarvany_brazilia_jair_bolsonaro_menesztes_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. április. 16. 22:29","title":"Menesztette Bolsonaro a társadalmi távolságtartást szorgalmazó miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac3df93-a16c-462f-9e84-6ec5f97d73de","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A napokban készül el az a nyomkövető technológia, amely az Európai Unióban egységes mobilalkalmazások kifejlesztését teszi lehetővé a fertőzésveszély kimutatására. A járvánnyal szemben sikeresen védekező ázsiai országok mindegyike segítségül hívta az információtechnológiát, és azt kiterjedt teszteléssel kombinálta. ","shortLead":"A napokban készül el az a nyomkövető technológia, amely az Európai Unióban egységes mobilalkalmazások kifejlesztését...","id":"202016_egyedul_nem_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bac3df93-a16c-462f-9e84-6ec5f97d73de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d301cf8-71f1-4352-83cc-42e5cf888f49","keywords":null,"link":"/360/202016_egyedul_nem_megy","timestamp":"2020. április. 16. 13:00","title":"Az egész világ mobilokkal oldaná meg a járványhelyzetet, nálunk erről eddig szó sincs ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75772e41-0b4c-4f41-b876-aad692922599","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fizetésük ötödéről mondanak le a Mol Fehérvár játékosai és a szakmai stáb.","shortLead":"A fizetésük ötödéről mondanak le a Mol Fehérvár játékosai és a szakmai stáb.","id":"20200416_Mol_Fehervar_FC_fizetes_foci_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75772e41-0b4c-4f41-b876-aad692922599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d9dd55-2bba-459a-8c7b-6c4be4f11f9f","keywords":null,"link":"/sport/20200416_Mol_Fehervar_FC_fizetes_foci_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 10:54","title":"Három hónapra 20 százalékkal csökkentik a fizetéseket a Mol Fehérvár FC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6311d9-895b-4a22-8724-22ae246fc7a4","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több mint hatvanféle koronavírus elleni vakcinán dolgoznak jelenleg világszerte a gyógyszerfejlesztő laboratóriumok. Az oltást úgy fejlesztik, hogy mindenkinek jó legyen, de – épp a legnagyobb veszélyben lévő – betegek és az idősek esetében előfordulhat, hogy kevésbé lesz hatásos. Ez a jelenleg alkalmazott más betegségek elleni oltások esetében sincs másként, de vannak trükkök, amivel az ő esetükben is lehet javítani a védettségen.","shortLead":"Több mint hatvanféle koronavírus elleni vakcinán dolgoznak jelenleg világszerte a gyógyszerfejlesztő laboratóriumok...","id":"20200417_Vajon_mindenkin_segit_majd_ha_lesz_uj_koronavirusvedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae6311d9-895b-4a22-8724-22ae246fc7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d773f140-43fc-41ff-b438-36f8be998107","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Vajon_mindenkin_segit_majd_ha_lesz_uj_koronavirusvedooltas","timestamp":"2020. április. 17. 06:30","title":"Az időseken is segít majd az új koronavírus-védőoltás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]