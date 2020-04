Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faf443a9-9eae-4bf8-baad-266b5f8dc5b3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tízpercenként ránéz a nagy híroldalakra, hogy elolvassa a legújabb koronavírus-híreket? Ébredéskor azonnal a telefonjáért nyúl, hogy belevesse magát a hírekbe? Ha tudja, hogy a miniszterelnök be fog jelenteni valamit, feszült és ideges addig, amíg nem derül ki, miről van szó? Mindezzel nincs egyedül. Szondy Máté pszichológus írása.","shortLead":"Tízpercenként ránéz a nagy híroldalakra, hogy elolvassa a legújabb koronavírus-híreket? Ébredéskor azonnal...","id":"20200419_Joleso_netezes_a_koronavirus_idejen_8_tipp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faf443a9-9eae-4bf8-baad-266b5f8dc5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7049a2a2-5339-479a-9939-8aa8c760f3a6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200419_Joleso_netezes_a_koronavirus_idejen_8_tipp","timestamp":"2020. április. 19. 20:15","title":"Jóleső netezés a koronavírus idején? 8 tipp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Hosszabb maradást sem tart elképzelhetetlennek a külföldi munkából kényszerűen hazatért magyarok egy része, de előítéletek, irigység nehezíti visszailleszkedésüket. \r

","shortLead":"Hosszabb maradást sem tart elképzelhetetlennek a külföldi munkából kényszerűen hazatért magyarok egy része, de...","id":"202016__kulfoldrol_hazaterok__menni_vagy_maradni__csabitas__csoportterapia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b835c89f-180e-499e-86e7-fd8b7c747764","keywords":null,"link":"/360/202016__kulfoldrol_hazaterok__menni_vagy_maradni__csabitas__csoportterapia","timestamp":"2020. április. 18. 08:15","title":"Magyarok hazajövetele: a vírusnak egy csapásra sikerült, ami a kormánynak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár évekre is elveszítheti teljes állami támogatását a DK. Erről tájékoztatta őket a Számvevőszék elnöke.","shortLead":"Akár évekre is elveszítheti teljes állami támogatását a DK. Erről tájékoztatta őket a Számvevőszék elnöke.","id":"20200419_Evekre_elvennek_a_DK_allami_tamogatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8fee21-ade9-4965-a189-3a1d715c3ebf","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Evekre_elvennek_a_DK_allami_tamogatasat","timestamp":"2020. április. 19. 20:53","title":"Évekre elvennék a DK állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00eb998b-1797-42cf-a764-da457e12abeb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány alaposan felpörgeti az elektronikus fizetési lehetőségek elérhetőségét. Még szerencse, hogy a nem kártyás elektronikus fizetési módok épp robbanás előtt állnak, a Mastercard pedig hónapokkal korábban kártyaterminál-szaporítási programot indított.","shortLead":"A kormány alaposan felpörgeti az elektronikus fizetési lehetőségek elérhetőségét. Még szerencse, hogy a nem kártyás...","id":"20200418_Elektronikus_fizetes_a_kormany_felult_a_szaguldo_vonatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00eb998b-1797-42cf-a764-da457e12abeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b00a618-44a9-4ed2-9a64-e07282b009d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_Elektronikus_fizetes_a_kormany_felult_a_szaguldo_vonatra","timestamp":"2020. április. 18. 07:00","title":"Elektronikus fizetés: a kormány felült a száguldó vonatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff5c15c-a59e-421c-9f41-5cceae13c93f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A csernobili tűz miatt továbbra is erősen szennyezett az ukrán főváros levegője, nem ajánlott kimenni a szabad levegőre. ","shortLead":"A csernobili tűz miatt továbbra is erősen szennyezett az ukrán főváros levegője, nem ajánlott kimenni a szabad...","id":"20200418_kijev_csernobili_tuz_szmog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dff5c15c-a59e-421c-9f41-5cceae13c93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25a160e-88b0-4eeb-ab17-5bbe3cbd8061","keywords":null,"link":"/elet/20200418_kijev_csernobili_tuz_szmog","timestamp":"2020. április. 18. 14:28","title":"Szellőztetni sem lehet a fullasztó levegő miatt Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8387ae43-188f-4a33-a62b-94316b8e209c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Idén nyílhat először esély arra, hogy idehaza az élve szülések száma elérje a 2008-as gazdasági válság előtti szintet. A koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt azonban nem várható igazi trendforduló: jövőre megint nőhet a demográfiai leépülés üteme. ","shortLead":"Idén nyílhat először esély arra, hogy idehaza az élve szülések száma elérje a 2008-as gazdasági válság előtti szintet...","id":"202015_furcsa_paros_kis_baby_boom_ajarvany_arnyekaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8387ae43-188f-4a33-a62b-94316b8e209c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4959ccf-988f-47bc-a7d4-d19e2a0d8a08","keywords":null,"link":"/360/202015_furcsa_paros_kis_baby_boom_ajarvany_arnyekaban","timestamp":"2020. április. 18. 11:00","title":"Furcsa együttállás: kis baby boom jöhet a járvány árnyékában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745e2ab0-cd8d-427f-b181-3696ab07b81d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyesül a BiotechUSA és a Scitec.","shortLead":"Egyesül a BiotechUSA és a Scitec.","id":"20200419_Felvasarolja_versenytarsat_a_feherjeporgyartok_magyar_kiralya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=745e2ab0-cd8d-427f-b181-3696ab07b81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfd0b7e-9b9f-422e-849c-bb0c420a6fbb","keywords":null,"link":"/kkv/20200419_Felvasarolja_versenytarsat_a_feherjeporgyartok_magyar_kiralya","timestamp":"2020. április. 19. 10:55","title":"Felvásárolja versenytársát a fehérjeporgyártók magyar királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 172 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1834-en fertőződtek meg összesen.","shortLead":"Már 172 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1834-en fertőződtek meg összesen.","id":"20200418_16_koronavirusfertozott_halt_meg_es_71_uj_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb93d3ab-ebf2-4ee7-9cd7-0cfea517d8d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_16_koronavirusfertozott_halt_meg_es_71_uj_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 18. 07:31","title":"16 koronavírus-fertőzött halt meg és 71 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]