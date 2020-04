Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5839352e-7838-445d-84e3-47491a701f93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van néhány alap egészségügyi funkció, amit szinte minden okosóra ismer. Vannak viszont bonyolultabbak, melyeket orvosi pontossággal nagyon nehéz megoldani, ilyen például a vérnyomásmérés. A Samsung ez utóbbival fogja kiegészíteni bizonyos okosóráit.","shortLead":"Van néhány alap egészségügyi funkció, amit szinte minden okosóra ismer. Vannak viszont bonyolultabbak, melyeket orvosi...","id":"20200424_samsung_galaxy_watch_active2_vernyomasmeres_okosora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5839352e-7838-445d-84e3-47491a701f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a16719-ab3e-4347-9366-cb8efa5aee84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_samsung_galaxy_watch_active2_vernyomasmeres_okosora","timestamp":"2020. április. 24. 14:03","title":"Rég várt és igen fontos: vérnyomásmérő funkció érkezik a Samsung óráira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassult a koronavírus-járvány terjedése Romániában: szombaton az utóbbi hét átlagánál 35 százalékkal kevesebb új fertőzést vettek nyilvántartásba.","shortLead":"Lassult a koronavírus-járvány terjedése Romániában: szombaton az utóbbi hét átlagánál 35 százalékkal kevesebb új...","id":"20200425_Lassult_a_jarvany_terjedese_Romaniaban_de_23an_meghaltak_az_elmult_24_oraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc63df9a-28bd-41e0-a1db-d67268a50c9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200425_Lassult_a_jarvany_terjedese_Romaniaban_de_23an_meghaltak_az_elmult_24_oraban","timestamp":"2020. április. 25. 14:06","title":"Lassult a járvány terjedése Romániában, de 23-an meghaltak az elmúlt 24 órában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autóipari megrendelések csökkenése miatt kezdenek leépítésbe.","shortLead":"Az autóipari megrendelések csökkenése miatt kezdenek leépítésbe.","id":"20200424_Elkuldenek_830_dolgozot_a_Boschtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c6a34e-a737-4c0c-ab24-ec9a58ab77c4","keywords":null,"link":"/kkv/20200424_Elkuldenek_830_dolgozot_a_Boschtol","timestamp":"2020. április. 24. 12:13","title":"Elküldenek 830 dolgozót a Boschtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagyon régi, nagyon szokatlan tervvel állt elő Soros György az EU megsegítésére. Az örökjáradék-kötvények gondolatát még szerinte is szoknia kell a piacnak, annyira ritkán használják. A javaslat ahhoz eléggé bonyolult, hogy minden politikus a maga szájíze szerint magyarázhassa, miről szól, pedig ha alaposan megnézzük a részleteket, kiderül, hogy még jól is járhatna vele Európa – már ha néhány tagállam ellenállásán nem bukna el a terv.","shortLead":"Nagyon régi, nagyon szokatlan tervvel állt elő Soros György az EU megsegítésére. Az örökjáradék-kötvények gondolatát...","id":"20200424_orokjaradek_kotveny_soros_orban_eu_koronavirus_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3dab02-6b7f-4182-be4b-03f3cd44a7c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_orokjaradek_kotveny_soros_orban_eu_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. április. 24. 16:10","title":"Tényleg adósrabszolgaságot hozna Soros új csodafegyvere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Óbudai Egyetemen készülő rendszer az ápolókat is védi. A tömeglélegeztető prototípusa májusra lehet kész.","shortLead":"Az Óbudai Egyetemen készülő rendszer az ápolókat is védi. A tömeglélegeztető prototípusa májusra lehet kész.","id":"20200424_lelegeztetes_lelegeztetogep_obudai_egyetem_prototipus_koronavirus_massventil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd1b616-2d96-4179-9e10-c25a6b9f63bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_lelegeztetes_lelegeztetogep_obudai_egyetem_prototipus_koronavirus_massventil","timestamp":"2020. április. 24. 18:03","title":"Egyszerre akár 50 embert is lélegeztethet ez a magyar fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6b27a3-544a-4b4e-bb16-a2026b1c86c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány sem tudja, hol jár a vírus, és félnek a gazdasági válságtól.","shortLead":"A kormány sem tudja, hol jár a vírus, és félnek a gazdasági válságtól.","id":"20200424_444_Kasler_kolonc_lett_a_politikat_telefonos_megkerdezes_donti_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6b27a3-544a-4b4e-bb16-a2026b1c86c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449d56f4-ff2e-48f6-8d1c-7e4a962f6359","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_444_Kasler_kolonc_lett_a_politikat_telefonos_megkerdezes_donti_el","timestamp":"2020. április. 24. 12:58","title":"444: Kásler kolonc lett, a politikát telefonos megkérdezés dönti el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e3a26d-6dcb-4118-b4e4-a8cce75ef21e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécs mellett fekvő kisváros, Kozármisleny vezetői úgy döntöttek, hogy beszereznek 2000 koronavírus tesztet, amit kedvezményes áron használhatnak a városlakók.\r

\r

","shortLead":"A Pécs mellett fekvő kisváros, Kozármisleny vezetői úgy döntöttek, hogy beszereznek 2000 koronavírus tesztet, amit...","id":"20200425_Egy_magyar_kisvaros_ugy_dontott_leteszteli_a_lakoit_az_elso_orakban_talaltak_is_koronavirusos_esetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9e3a26d-6dcb-4118-b4e4-a8cce75ef21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb52f57-124d-4e75-82dd-64c1baf1d462","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Egy_magyar_kisvaros_ugy_dontott_leteszteli_a_lakoit_az_elso_orakban_talaltak_is_koronavirusos_esetet","timestamp":"2020. április. 25. 16:41","title":"Egy magyar kisváros úgy döntött, leteszteli a lakóit, az első órákban találtak is koronavírusos esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Naprendszeren kívülről származó 2I/Borisov a tudósok szerint nem egy szokványos üstökös, összetétele eltér a Naprendszerünkben keletkezett üstökösökétől.","shortLead":"A Naprendszeren kívülről származó 2I/Borisov a tudósok szerint nem egy szokványos üstökös, összetétele eltér...","id":"20200425_2i_borisov_ustokos_tanulmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f2625d-4a2d-4d0c-a03e-c0d6817d2482","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_2i_borisov_ustokos_tanulmany","timestamp":"2020. április. 25. 14:03","title":"\"Egy sötét és hideg helyről érkezett hóember\" a Naprendszerünkön kívülről berepült üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]