[{"available":true,"c_guid":"106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kuba a HIV- és az új koronavírus-fertőzöttek kezelésére használt Kaletra saját változatát próbálja kifejleszteni, a szakemberek szerint az előzetes eredmények \"kielégítőek\".","shortLead":"Kuba a HIV- és az új koronavírus-fertőzöttek kezelésére használt Kaletra saját változatát próbálja kifejleszteni...","id":"20200426_Sajat_gyogyszert_fejleszt_Kuba_a_koronavirusra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343b907c-174a-4fac-98b3-5de787d5b664","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Sajat_gyogyszert_fejleszt_Kuba_a_koronavirusra","timestamp":"2020. április. 26. 08:24","title":"Saját gyógyszert fejleszt Kuba a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár már felgyógyult a betegségből, így az ő vérükben is ott vannak a kísérletekhez szükséges antitestek. Nem tartják meg maguknak.","shortLead":"A házaspár már felgyógyult a betegségből, így az ő vérükben is ott vannak a kísérletekhez szükséges antitestek. Nem...","id":"20200424_tom_hanks_rita_wilson_verplazma_antitest_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec65446-9ccf-4b85-9aed-63e3f74e03f5","keywords":null,"link":"/elet/20200424_tom_hanks_rita_wilson_verplazma_antitest_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. április. 24. 15:59","title":"Tom Hanks és Rita Wilson is segíti a koronavírus elleni vakcina fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Óbudai Egyetemen készülő rendszer az ápolókat is védi. A tömeglélegeztető prototípusa májusra lehet kész.","shortLead":"Az Óbudai Egyetemen készülő rendszer az ápolókat is védi. A tömeglélegeztető prototípusa májusra lehet kész.","id":"20200424_lelegeztetes_lelegeztetogep_obudai_egyetem_prototipus_koronavirus_massventil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd1b616-2d96-4179-9e10-c25a6b9f63bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_lelegeztetes_lelegeztetogep_obudai_egyetem_prototipus_koronavirus_massventil","timestamp":"2020. április. 24. 18:03","title":"Egyszerre akár 50 embert is lélegeztethet ez a magyar fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda621c8-9186-48ad-92ae-f2f0ae379436","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éveken át tartó vizsgálatuk során igen hangsúlyos eredményekre jutottak svéd tudósok a kávézással kapcsolatban. Azt mondják: a filterkávé a legjobb és legegészségesebb.","shortLead":"Éveken át tartó vizsgálatuk során igen hangsúlyos eredményekre jutottak svéd tudósok a kávézással kapcsolatban. Azt...","id":"20200424_kavefogyasztas_kavezas_hatasa_filterkave_szurt_kave_french_press","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda621c8-9186-48ad-92ae-f2f0ae379436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706071b5-0607-425b-b7c8-e75014c8127d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_kavefogyasztas_kavezas_hatasa_filterkave_szurt_kave_french_press","timestamp":"2020. április. 24. 15:03","title":"Kávézik? Álljon át erre a fajtára, a kutatók szerint jobban jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagyon régi, nagyon szokatlan tervvel állt elő Soros György az EU megsegítésére. Az örökjáradék-kötvények gondolatát még szerinte is szoknia kell a piacnak, annyira ritkán használják. A javaslat ahhoz eléggé bonyolult, hogy minden politikus a maga szájíze szerint magyarázhassa, miről szól, pedig ha alaposan megnézzük a részleteket, kiderül, hogy még jól is járhatna vele Európa – már ha néhány tagállam ellenállásán nem bukna el a terv.","shortLead":"Nagyon régi, nagyon szokatlan tervvel állt elő Soros György az EU megsegítésére. Az örökjáradék-kötvények gondolatát...","id":"20200424_orokjaradek_kotveny_soros_orban_eu_koronavirus_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3dab02-6b7f-4182-be4b-03f3cd44a7c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_orokjaradek_kotveny_soros_orban_eu_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. április. 24. 16:10","title":"Tényleg adósrabszolgaságot hozna Soros új csodafegyvere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassult a koronavírus-járvány terjedése Romániában: szombaton az utóbbi hét átlagánál 35 százalékkal kevesebb új fertőzést vettek nyilvántartásba.","shortLead":"Lassult a koronavírus-járvány terjedése Romániában: szombaton az utóbbi hét átlagánál 35 százalékkal kevesebb új...","id":"20200425_Lassult_a_jarvany_terjedese_Romaniaban_de_23an_meghaltak_az_elmult_24_oraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc63df9a-28bd-41e0-a1db-d67268a50c9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200425_Lassult_a_jarvany_terjedese_Romaniaban_de_23an_meghaltak_az_elmult_24_oraban","timestamp":"2020. április. 25. 14:06","title":"Lassult a járvány terjedése Romániában, de 23-an meghaltak az elmúlt 24 órában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ce64f7-a168-4ac2-bbae-f7d29a9bc129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a négykerékhajtású járgánnyal egy szibériai túrát is minden további nélkül be lehet vállalni.","shortLead":"Ezzel a négykerékhajtású járgánnyal egy szibériai túrát is minden további nélkül be lehet vállalni.","id":"20200426_keves_menobb_lakoauto_letezik_mint_ez_a_63_evesen_vadonatuj_uaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83ce64f7-a168-4ac2-bbae-f7d29a9bc129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ee51b6-e600-4bc4-acfa-b6683337a1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200426_keves_menobb_lakoauto_letezik_mint_ez_a_63_evesen_vadonatuj_uaz","timestamp":"2020. április. 26. 06:41","title":"Kevés menőbb lakóautó létezik, mint ez a 63 évesen vadonatúj UAZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416a21cd-5cde-45f2-ad9f-813ae9081b3f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság kimenetelét. Harmadikként Nyíri Viktor, ingatlan- és kockázatitőke-befektető írja le, milyen változásokra és kihívásokra számít. ","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság...","id":"20200424_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Nyiri_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416a21cd-5cde-45f2-ad9f-813ae9081b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43af226-60e3-4c48-b693-a7816fbf5709","keywords":null,"link":"/360/20200424_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Nyiri_Viktor","timestamp":"2020. április. 24. 16:45","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Nyíri Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]