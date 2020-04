Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Április 14-től több üzlet is kinyithat, májusban már a bevásárlóközpontok is fogadhatják a vásárlókat.

","shortLead":"Április 14-től több üzlet is kinyithat, májusban már a bevásárlóközpontok is fogadhatják a vásárlókat.\r

2020. április. 06. 12:31
Ausztria már húsvét után enyhít a szigorú intézkedéseken A megújulóenergia-létesítmények többségét ugyanis Nyugat-Európában és fejlődő országokban is természetvédelmi területeken építették. A klímaváltozás hatásainak megfékezése érdekében fontos, hogy áttérjünk a megújuló energiára, ez azonban sok faj fennmaradását veszélyezteti.
2020. április. 07. 13:42
A megújulóenergia-beruházások is veszélyeztethetik a biodiverzitást A feladat óriási, és egyelőre kérdés, hogy meg tudják-e ugrani. 2020. április. 07. 20:00
Két gégecsővel és egy porszívóval kezdődött – összefogtak a mérnökök a koronavírus ellen Teljesen felgyógyult.","shortLead":"Heteket töltött a kórházban. Heteket töltött a kórházban. Teljesen felgyógyult.
2020. április. 08. 10:02
Tapsvihart kapott a 84 éves nagypapa, aki legyőzte a koronavírust Sorozatban három olyan hónapja volt a magyar gazdaságnak, ami nemrég még meglepően gyengének számított. Nemsokára visszasírjuk azt is, hogy egyáltalán növekedés volt, de a most közölt adatokon látszik, hogy már a járvány előtti időszak sem volt fényes. 2020. április. 07. 09:25
Legyengült állapotában találta meg a magyar ipart a válság Az MNB volt elnöke szerint kiváló példák álltak előttünk, elég csak a német vagy olasz gazdasági intézkedésekre gondolni, a kormány mégsem reagált időben. Arról is beszélt, hogy meghökkenti, hogy a miniszterelnök a szociális helyzet kezelésére eddig éppen csak utalt, miközben nagyon sokan élnek alacsony jövedelemből.
2020. április. 08. 07:29
Bod Péter Ákos: A magyar kormány nem ott segít, ahol leginkább kellene Thomas Modly egy hete még ostobának nevezte és kirúgta a Roosevelt hadihajó kapitányát, amiért azt kérte, hogy a legénységet mentsék ki. Most beadta a lemondását.
2020. április. 08. 07:49
Lemondott az amerikai haditengerészet vezetője, mert kirúgott egy, a járvány miatt aggódó kapitányt