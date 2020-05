Hiába várják a megszokott időben a fizetésüket a Dunaferr munkásai, az legfeljebb a hónap közepén érkezik meg a számlájukra. A cégvezetés a csúszást azzal indokolta, hogy a következő hónapokban kevesebb lesz a gyár megrendelése. Közben a vállalat közleményt adott ki, hogy megpróbáltak állami segítséget kérni a hitelek felvételéhez vagy a megrendelésekhez, de ezeket a kéréseket a kormány rendre visszautasította.

Nonszensznek nevezte a fizetések csúszását a megrendelések hiányával indokló cégvezetői magyarázatot Molnár László, a Vasas Szakszervezet helyi vezetője. Szerinte a gyár teljes gőzerővel dolgozik, így az elvégzett munka bérét most kell kifizetni. A cég esetleges megvásárlásáról szóló híreket a szakszervezeti vezető nem hallotta még, de nem tartja kizártnak, hogy akár erről is szó esik azon a tájékoztatón, amelyet kedd délelőttre hívtak össze a gyár vezetői.

A szakember elmondta: már a múlt héten is összehívták a dolgozókat, de számos kérdésük megválaszolatlan maradt. Nem kaptak választ a munkavállalók arra a kérdésükre, hogy a gyár kíván-e élni a napokban elérhetővé tett bértámogatási programmal, és arra sem, hogyan kapcsolja össze a béreket a cégvezetés a megrendelések jövőbeni elmaradásától. Molnár László a tájékoztató után elmondja, hogy milyen válaszokkal ment el a gyűlésre a Dunaferr vezetése.

Az ISD-Dunaferr Zrt kommunikációért felelős munkatársának a hvg.hu is elküldte a kérdéseit, amelyek egy része azonos a dolgozókat érintő felvetésekkel, de tájékoztatást kértünk arról is, hogy vajon megalapozottak-e azok az információk, amit a városi lap tett közzé keddi számában. Ezek szerint a Dunaferrt úgy tudná támogatni az állam, amennyiben részesedést vásárolna a cégben, ennek előkészítése folyamatban van már ősz óta, az egyeztetéseket csupán a járvány fékezi.

Tavaly október végén a hvg.hu is részletesen foglalkozott a hetvenéves dunaújvárosi vasművel, amikor kiderült, hogy közel ezer dolgozóját bocsátaná el a gyár, amely 2004-ben került magánkézbe. A gyár elmúlt másfél évtizede viharos volt, végül a külföldi kézben levő gyár a 2008-as válságban rogyott meg véglegesen, a hatalmas adósságot felhalmozó ISD pedig legfőbb hitelezőjének, az orosz Vnyesekonombanknak (VEB) kényszerült átadni a dunaújvárosi cég többségi tulajdonrészét. Akkori hírek szerint személyesen Vlagyimir Putyin tárgyalt az ISD három tulajdonosával, köztük Oleg Mkrtcsannal, akit idén augusztusban ítéltek kilenc év börtönre egymilliárd rubelnyi VEB-forrás elsikkasztása miatt. Ezt követően a magyar állam többször is nekirugaszkodott, hogy részesedést szerezzen a vasműben, de eddig sikertelenül.

Szintén tavaly derült ki az is, hogy a kormány a paksi beruházásokra és a gigantikus vasútépítésekre készülve acélgyártót vásárolna, végül az Ózdi Vasműben vásároltak 20 százalékos részesedést. Most az is elképzelhető, hogy a megyei lap információi megfelelő helyről érkeztek, akkor újabb gyártókapacitáshoz juthat a magyar kormány. Erre azért is lehet esély, mert az európai acélgyártók már tavaly is a piac szűküléséről panaszkodtak, ami annak tudható be jórészt, hogy Egyesült Államok védővámjaival kiszorította az észak-amerikai piacról a kínai acélt, ez most az európai piacon landol, ami viszont az itteni gyártókat gyengítik. A grandiózus magyar beruházásoknak viszont jól jöhet a magyar acél, ezért bizonyára nem légből kapott a Dunaferr vezetőinek az elképzelése, hogy az állam biztosítson számukra megrendeléseket, így a munkások fizetését is képesek lennének biztosítani. A magyar állam a megyei lap szerint ezt a fajta támogatást azzal utasította vissza, hogy az Unió nem engedi a a magáncégek ily módon való támogatását. A Magyar Narancs korábbi cikke szerint a gyár megvásárlásával Mészáros Lőrinc is próbálkozott, akkor a cégmágnás sem járt sikerrel.