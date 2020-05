Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c5efc8-73f2-4f0b-80c5-0b9995950e98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jobb ajándék egy végzős egyetemista számára talán nincs is, mint hogy kérdezhet a számára leginspirálóbb embertől.","shortLead":"Jobb ajándék egy végzős egyetemista számára talán nincs is, mint hogy kérdezhet a számára leginspirálóbb embertől.","id":"20200504_Spielberg_egyszer_csak_bekoszont_egy_koronajarvany_idejen_diplomazonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c5efc8-73f2-4f0b-80c5-0b9995950e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fefc0c1-3dc6-4be0-82d7-a023857e500f","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Spielberg_egyszer_csak_bekoszont_egy_koronajarvany_idejen_diplomazonak","timestamp":"2020. május. 04. 10:46","title":"Spielberg egyszer csak beköszönt egy koronajárvány idején diplomázónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kiskereskedelem már újraindult az interneten.","shortLead":"A kiskereskedelem már újraindult az interneten.","id":"20200504_Eloszor_nem_jelentettek_ujabb_fertozottet_UjZelandon_marcius_kozepe_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a663fda3-d4ed-4896-ad56-17589a2756e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Eloszor_nem_jelentettek_ujabb_fertozottet_UjZelandon_marcius_kozepe_ota","timestamp":"2020. május. 04. 06:11","title":"Először nem jelentettek újabb fertőzöttet Új-Zélandon március közepe óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Áprilisban legfeljebb öt gép fordult meg a repülőtéren naponta.","shortLead":"Áprilisban legfeljebb öt gép fordult meg a repülőtéren naponta.","id":"20200504_koronavirus_jarvany_ferihegy_repulojarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b70378-635b-4062-8833-8ad57a2e281f","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_koronavirus_jarvany_ferihegy_repulojarat","timestamp":"2020. május. 04. 09:08","title":"Egyre több a repülőjárat Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De Dzsong Ho Észak-Koreából szökött délre.","shortLead":"De Dzsong Ho Észak-Koreából szökött délre.","id":"20200504_kim_dzsong_un_egeszseg_bocsanatkeres_eszak_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6304778b-beeb-4f8c-a4bd-d5aaff7a494d","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_kim_dzsong_un_egeszseg_bocsanatkeres_eszak_korea","timestamp":"2020. május. 04. 13:15","title":"Bocsánatot kért a képviselő, aki Kim Dzsong Un betegségéről nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az eredetileg tervezettnél 30 millió dollárral csökkentették a Forma-1 csapatonkénti kiadási plafonját.","shortLead":"Az eredetileg tervezettnél 30 millió dollárral csökkentették a Forma-1 csapatonkénti kiadási plafonját.","id":"20200504_Megegyeztek_a_Forma1_csapatai_145_millio_dollar_lesz_a_koltseghatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913f2fb0-1dd4-4a8a-a19e-c2484e905017","keywords":null,"link":"/sport/20200504_Megegyeztek_a_Forma1_csapatai_145_millio_dollar_lesz_a_koltseghatar","timestamp":"2020. május. 04. 20:56","title":"Megegyeztek a Forma-1 csapatai, 145 millió dollár lesz a költséghatár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke szerint eljöhet az az idő, amikor a magánszemélyek számára is olcsó, biztonságos és általános lesz a pénzhez való hozzáférés.","shortLead":"A jegybank elnöke szerint eljöhet az az idő, amikor a magánszemélyek számára is olcsó, biztonságos és általános lesz...","id":"20200504_matolcsy_gyorgy_olajdollar_vilagpenz_hal_halo_penzteremtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d13d18-1b22-4a51-ba53-9b18bed9e9dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_matolcsy_gyorgy_olajdollar_vilagpenz_hal_halo_penzteremtes","timestamp":"2020. május. 04. 13:54","title":"Matolcsy: Nem halat, hanem hálót ajánlanak majd az államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd délben véget ért a középszintű matekérettségi, a hvg.hu oktatási portálja, az eduline.hu máris közölte a nem hivatalos megoldásait.","shortLead":"Kedd délben véget ért a középszintű matekérettségi, a hvg.hu oktatási portálja, az eduline.hu máris közölte a nem...","id":"20200505_Itt_vannak_a_matekerettsegi_megoldasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82310632-96a3-4ef9-9c06-d004b649f3a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Itt_vannak_a_matekerettsegi_megoldasai","timestamp":"2020. május. 05. 14:38","title":"Itt vannak a matekérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e47807f-e3e2-4871-97b3-3c9aa7f3b8d0","c_author":"Joó Hajnalka - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem sok támpontot kapott hétfőn, aki telefonon vagy járóbeteg-szakrendelések honlapjain próbált tájékozódni az egészségügyet érintő, május 4-étől élő változásokról. Az orvosok és rendelők többsége további iránymutatásra vár –legfontosabbként például arra, hogy ki hol, hogyan és mennyiért végzi majd az egyes vizsgálatokhoz előírt koronavírusteszteket. Az ígért miniszteri tájékoztató hétfő estig egyelőre viszont nem érkezett meg (csak a fogorvosokhoz, éjjel), az új rend így sok helyen még nem indul el a héten. ","shortLead":"Nem sok támpontot kapott hétfőn, aki telefonon vagy járóbeteg-szakrendelések honlapjain próbált tájékozódni...","id":"20200505_egeszegugy_koronavirus_kasler_fogorvos_teszt_ujraindulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e47807f-e3e2-4871-97b3-3c9aa7f3b8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20e1b8f-8ecf-4d3e-97ee-43dbf30a1197","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_egeszegugy_koronavirus_kasler_fogorvos_teszt_ujraindulas","timestamp":"2020. május. 05. 06:30","title":"Hiába indítaná újra Kásler az egészségügyet, annyi kérdőjelet hagyott, hogy egyelőre nem indul be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]