Tizenhat milliárd forintért épül a médiahatóság új központja

[{"available":true,"c_guid":"b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd délben véget ért a középszintű matekérettségi, a hvg.hu oktatási portálja, az eduline.hu máris közölte a nem hivatalos megoldásait.","shortLead":"Kedd délben véget ért a középszintű matekérettségi, a hvg.hu oktatási portálja, az eduline.hu máris közölte a nem...","id":"20200505_Itt_vannak_a_matekerettsegi_megoldasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82310632-96a3-4ef9-9c06-d004b649f3a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Itt_vannak_a_matekerettsegi_megoldasai","timestamp":"2020. május. 05. 14:38","title":"Itt vannak a matekérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136831a9-f43d-4486-a147-ba67443ffa25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház szerint betartották a protokollt.\r

","id":"20200505_Tudogyulladasa_es_laza_volt_a_kisfiunak_megsem_teszteltek_koronavirusra_a_Heim_Pal_Korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136831a9-f43d-4486-a147-ba67443ffa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00216a9f-d22e-4933-a26f-8fddf174b2f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Tudogyulladasa_es_laza_volt_a_kisfiunak_megsem_teszteltek_koronavirusra_a_Heim_Pal_Korhazban","timestamp":"2020. május. 05. 20:49","title":"Tüdőgyulladása és láza volt a kisfiúnak, mégsem tesztelték koronavírusra a Heim Pál Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az igazolt fertőzöttek száma már majdnem elérte a 100 ezret.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma már majdnem elérte a 100 ezret.","id":"20200504_Ismet_megnott_a_fertozottek_es_a_halalesetek_szama_Iranban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f4b56f-b7c0-468e-be33-3fd168a30c6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Ismet_megnott_a_fertozottek_es_a_halalesetek_szama_Iranban","timestamp":"2020. május. 04. 20:48","title":"Ismét megnőtt a fertőzöttek és a halálesetek száma Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740e6126-eea7-45e9-8010-0a196661bd92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány kitörése előtt 200-an dolgoztak a Szamosnál.","shortLead":"A járvány kitörése előtt 200-an dolgoztak a Szamosnál.","id":"20200505_szamos_marcipan_varga_mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=740e6126-eea7-45e9-8010-0a196661bd92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c08e54-6fff-48cb-885d-05b6d5ff8cdf","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_szamos_marcipan_varga_mihaly","timestamp":"2020. május. 05. 11:56","title":"Újraindult a termelés a Szamos Marcipánnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azt szeretnék, hogy a tévénézők a megszokott futballatmoszférát érezzék.\r

","id":"20200505_Mesterseges_lelatozajjal_teremtenenek_hangulatot_a_spanyol_bajnokikon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad09b15-0077-43d8-b092-e359f46af0f6","keywords":null,"link":"/sport/20200505_Mesterseges_lelatozajjal_teremtenenek_hangulatot_a_spanyol_bajnokikon","timestamp":"2020. május. 05. 21:42","title":"Mesterséges lelátózajjal teremtenének hangulatot a spanyol bajnokikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában hatszázan haltak meg a koronavírus miatt.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában hatszázan haltak meg a koronavírus miatt.","id":"20200506_Mar_majdnem_8_ezren_haltak_meg_a_jarvanyban_Braziliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cefbfe-ac41-4d51-a78a-bcdf4ae4eed0","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_Mar_majdnem_8_ezren_haltak_meg_a_jarvanyban_Braziliaban","timestamp":"2020. május. 06. 05:42","title":"Már majdnem 8 ezren haltak meg a járványban Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Még csak nem is nemi úton terjed” – fakadt ki a francia író.\r

","id":"20200505_Houellebecq_Ez_egy_banalis_virus_nincsenek_megvalto_tulajdonsagai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53c76c7-c640-4fd9-ad74-9f9591d31a42","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Houellebecq_Ez_egy_banalis_virus_nincsenek_megvalto_tulajdonsagai","timestamp":"2020. május. 05. 08:56","title":"Michel Houellebecq: Ez egy banális vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa035d94-025c-4ec0-8191-56527048b257","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szúnyogok bélrendszerében élő mikroba a jelek szerint teljes mértékben megvédi az állatokat a betegségtől. Ha sikerülne a szúnyogok közt elterjeszteni, a maláriát is vissza lehetne szorítani.","shortLead":"A szúnyogok bélrendszerében élő mikroba a jelek szerint teljes mértékben megvédi az állatokat a betegségtől. Ha...","id":"20200504_malaria_mikroba_virus_malariaszunyog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa035d94-025c-4ec0-8191-56527048b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d0d551-c96c-42bd-a315-f8a9a4e182b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_malaria_mikroba_virus_malariaszunyog","timestamp":"2020. május. 04. 21:03","title":"Megtalálták a mikrobát, ami 100 százalékos védelmet nyújt a malária ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]