[{"available":true,"c_guid":"2dec1798-05f0-4f1e-ae4e-cea225e99825","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Emlékeznek még, amikor Orbán Viktor bejelentette az új gazdasági rendszer kiépítését? Sorban álltak, amikor nyilatkozni kellett a magánnyugdíjpénztárban maradásról? Megvették az utolsó Népszabadságot? Próbálták kitalálni, miért nincs hang a miniszterelnök videóján? Egy hatalmi rendszer kiépítésének tíz évéről teljes könyveket lehet teleírni, mi most néhány emlékezetes pillanatra emlékszünk vissza 2010 és 2020 közöttről.","shortLead":"Emlékeznek még, amikor Orbán Viktor bejelentette az új gazdasági rendszer kiépítését? Sorban álltak, amikor nyilatkozni...","id":"20200507_13_ikonikus_pillanat_ner_fidesz_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dec1798-05f0-4f1e-ae4e-cea225e99825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57842d09-fd76-443b-b144-b94209981918","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_13_ikonikus_pillanat_ner_fidesz_orban","timestamp":"2020. május. 07. 06:30","title":"13 ikonikus pillanat az elmúlt 10 évből, amely megmutatja, hogyan működik a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jókora veszteséget hozott a Mol számára a gyenge forint, a zuhanó olajár és a koronavírus miatti korlátozások.","shortLead":"Jókora veszteséget hozott a Mol számára a gyenge forint, a zuhanó olajár és a koronavírus miatti korlátozások.","id":"20200507_mol_veszteseg_olaj_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20aa1bd-338c-4a7f-b8ff-6714609ad1ee","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_mol_veszteseg_olaj_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 05:14","title":"48 milliárd forint lett a Mol vesztesége az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ff62a2-a4fb-4da9-94cf-90db1a02cf7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi bejegyeztette kijelző alá tett szelfikamerás mobil formaterveit, ami így egy lépéssel közelebb került a megvalósuláshoz.","shortLead":"A Xiaomi bejegyeztette kijelző alá tett szelfikamerás mobil formaterveit, ami így egy lépéssel közelebb került...","id":"20200506_xiaomi_telefon_kijelzo_alatti_kamera_szabadalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67ff62a2-a4fb-4da9-94cf-90db1a02cf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4e998c-00ca-4919-b13a-3e9545393dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_xiaomi_telefon_kijelzo_alatti_kamera_szabadalom","timestamp":"2020. május. 06. 12:03","title":"Ilyen lehet a Xiaomi első mobilja, amelynél a kamera a kijelző alá kerül – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e199fd-5677-46d7-bd3f-1decee9a8ab7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás miatt túlszaporodó planktonok számtalan problémát okoznak, és bár meglepőnek tűnhet, de a himalájai jég és hó olvadása is közrejátszik ebben.","shortLead":"A klímaváltozás miatt túlszaporodó planktonok számtalan problémát okoznak, és bár meglepőnek tűnhet, de a himalájai jég...","id":"20200506_Az_olvado_hosapkak_miatt_egy_karos_alga_szaporodik_tul_az_Arabtengerben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95e199fd-5677-46d7-bd3f-1decee9a8ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7352bfb-ddc6-4f22-8879-2f6f336e50d9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200506_Az_olvado_hosapkak_miatt_egy_karos_alga_szaporodik_tul_az_Arabtengerben","timestamp":"2020. május. 06. 13:51","title":"Az olvadó hósapkák miatt szaporodik túl egy káros plankton az Arab-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi hetekben a koronavírus miatt válságba került zeneipari helyzet miatt több jogdíjkezelő is rendkívüli szociális támogatásokat hirdetett meg előadóknak és zenészeknek, azonban az EJI (Előadóművészi Jogvédő Iroda) és az Artisjus támogatottakról szóló listáján találni érdekes neveket.\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi hetekben a koronavírus miatt válságba került zeneipari helyzet miatt több jogdíjkezelő is rendkívüli...","id":"20200506_Gusztustalannak_es_szanalmasnak_tartom_ezt_az_egeszet__Majka_kiakadt_a_segelyt_kerelmezo_popzeneszek_nevsoran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b67f146-d6d0-475d-9ca1-43a095b80d0a","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Gusztustalannak_es_szanalmasnak_tartom_ezt_az_egeszet__Majka_kiakadt_a_segelyt_kerelmezo_popzeneszek_nevsoran","timestamp":"2020. május. 06. 16:06","title":"„Gusztustalannak és szánalmasnak tartom ezt az egészet!” – Majka kiborult a segélyt kérelmező popzenészek névsorán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírus jelenleg viszont egyre inkább visszaszorul, úgynevezett reprodukciós rátája 0,71-en áll.","shortLead":"A vírus jelenleg viszont egyre inkább visszaszorul, úgynevezett reprodukciós rátája 0,71-en áll.","id":"20200505_Masodik_es_harmadik_fertozeshullammal_folytatodhat_a_jarvany_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eda9f92-d52c-4c2e-88ce-93e0992d9fdb","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_Masodik_es_harmadik_fertozeshullammal_folytatodhat_a_jarvany_Nemetorszagban","timestamp":"2020. május. 05. 16:37","title":"Második és harmadik fertőzéshullámtól tartanak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab43adab-8a14-4ddd-8167-2e9a04e4e777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi nehézbombázókat mutatott be április közepén a OnePlus, azonban a OnePlus 8 és a OnePlus 8 Pro mellé egy pénztárcabarátabb modell is érkezik, a OnePlus Z. Kiszivárgott, hogyan is fog kinézni.","shortLead":"Igazi nehézbombázókat mutatott be április közepén a OnePlus, azonban a OnePlus 8 és a OnePlus 8 Pro mellé...","id":"20200505_oneplus_z_kep_szivargott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab43adab-8a14-4ddd-8167-2e9a04e4e777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0752c8d4-1b49-4fd5-a0f0-5093a99caebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_oneplus_z_kep_szivargott","timestamp":"2020. május. 05. 14:03","title":"Egyre biztosabb, hogy ilyen lesz az erős, de megfizethető OnePlus-telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77a131a-8deb-49c6-8950-d6dd52495a1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oktatás maximum 10 fős csoportokban történhet majd egy tanár részvételével.","shortLead":"Az oktatás maximum 10 fős csoportokban történhet majd egy tanár részvételével.","id":"20200506_esztorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d77a131a-8deb-49c6-8950-d6dd52495a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0409d2b-e5c7-4b57-a04a-fc36bb087000","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_esztorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 05:00","title":"Május közepén újranyithatnak az iskolák Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]