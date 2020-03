Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc21cea2-9fbe-4321-a0be-224650df7008","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200318_Marabu_Feknyuz_A_digitalis_oktatas_hatranyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc21cea2-9fbe-4321-a0be-224650df7008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee3464e-5a2a-4edc-a967-7a0c7685a51c","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Marabu_Feknyuz_A_digitalis_oktatas_hatranyai","timestamp":"2020. március. 18. 10:00","title":"Marabu Féknyúz: A digitális oktatás hátrányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok műsort érintenek a koronavírus miatt bevezetett intézkedések.","shortLead":"Sok műsort érintenek a koronavírus miatt bevezetett intézkedések.","id":"20200316_RTL_Klub_musor_valtozasok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a02adb7-bcb9-43af-8a5f-3e7166893f70","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_RTL_Klub_musor_valtozasok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 19:46","title":"Idén nem lesz Survivor, a Híradó és a Fókusz lekettőzött stábbal dolgozik az RTL-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az igazgató volt személyi titkára az Indexnek arról beszélt, hogy Eszenyi Enikő folyamatosan a Vígszínház intézménye mögé bújva követ el erőszakot a saját kollégáival szemben.","shortLead":"Az igazgató volt személyi titkára az Indexnek arról beszélt, hogy Eszenyi Enikő folyamatosan a Vígszínház intézménye...","id":"20200317_Eszenyi_Eniko_En_nem_vagyok_felelmetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cae7d0-2367-4b46-be0d-7f29610e32bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Eszenyi_Eniko_En_nem_vagyok_felelmetes","timestamp":"2020. március. 17. 10:55","title":"Eszenyi Enikő: Én nem vagyok félelmetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Egyre több ország zárja le a határait. Budapesten szinte már meg is szűnt a turizmus, ami nagyon sok szolgáltatót súlyosan érint. A vidéki, belföldi utazásokban még bíznak a szakemberek, hogy a járvány végeztével a szektor mentsvára lehet. ","shortLead":"Egyre több ország zárja le a határait. Budapesten szinte már meg is szűnt a turizmus, ami nagyon sok szolgáltatót...","id":"20200317_Koronavirus_mi_lesz_veled_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf7b561-cee3-4e2c-b1a4-4e3984534636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200317_Koronavirus_mi_lesz_veled_turizmus","timestamp":"2020. március. 17. 11:51","title":"Még nem tudni, hány magyar turista ragadt külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7db7d9-e87b-403a-bfa0-9e06944c6ef0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kreatív, testet-szellemet megmozgató tanítási rendet dolgozott ki otthon maradt gyerekének egyik olvasónk. ","shortLead":"Kreatív, testet-szellemet megmozgató tanítási rendet dolgozott ki otthon maradt gyerekének egyik olvasónk. ","id":"20200317_Asztromatek_bicajos_etika_es_angol_nyomvadaszat_is_szerepel_egy_alternativ_orarendben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf7db7d9-e87b-403a-bfa0-9e06944c6ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007cb0ab-88da-4d80-8afa-aec1b933785c","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Asztromatek_bicajos_etika_es_angol_nyomvadaszat_is_szerepel_egy_alternativ_orarendben","timestamp":"2020. március. 17. 14:59","title":"Így néz ki egy alternatív órarend az erdő szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955e322e-07d4-49b6-8e8c-e23d3465d021","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Nemzeti összefogás kéne? Akkor ne egy hülyegyereket küldjetek!","shortLead":"Nemzeti összefogás kéne? Akkor ne egy hülyegyereket küldjetek!","id":"20200316_Zolika_ha_kerdeznek_valaszolsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=955e322e-07d4-49b6-8e8c-e23d3465d021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7207e1a4-2ad5-4e64-b7b8-a4bb49563a84","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Zolika_ha_kerdeznek_valaszolsz","timestamp":"2020. március. 16. 10:05","title":"Tóta W.: Zolika, ha kérdeznek, válaszolsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jordán Ferenc hálózatkutató biológus szerint fájdalmas időszak jön, de muszáj tanulnunk belőle, mert ha nem, ennél is durvább vírusok jönnek.","shortLead":"Jordán Ferenc hálózatkutató biológus szerint fájdalmas időszak jön, de muszáj tanulnunk belőle, mert ha nem, ennél is...","id":"20200317_Vissza_fogjuk_meg_sirni_a_kozepkori_pestisjarvanyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dcc5f4-9e97-4128-bd5a-5149c8e2413b","keywords":null,"link":"/elet/20200317_Vissza_fogjuk_meg_sirni_a_kozepkori_pestisjarvanyokat","timestamp":"2020. március. 17. 11:57","title":"Most van itt az ideje, hogy tanuljunk a járványból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon sokan próbálnak kijutni Magyarországról.","shortLead":"Nagyon sokan próbálnak kijutni Magyarországról.","id":"20200318_torlodas_Hegyeshalom_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564dcba3-f4a4-4f62-b334-c3e99794c43b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_torlodas_Hegyeshalom_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 08:26","title":"Tíz kilométeres a torlódás Hegyeshalomnál – de most elhagyni akarják az országot sokan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]