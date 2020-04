A tulajdonosi jogok gyakorlására eddig is meg lett volna az állam lehetősége, ugyanis a tőzsdei társaság korábbi főtulajdonosát, Kerék Csabát az egykori Kulcsár-ügy másodrendű vádlottjaként egy évvel ezelőtt jogerősen börtönre és vagyonelkobzásra ítélték. Kerék Csaba cége, a Britton Capital & Consulting a részvények nem egész 62 százalékát birtokolta a Kartonpackban. Csakhogy a vállalat alapszabálya háromnegyedes többséghez kötötte a legfontosabb döntéseket.

Így az államnak eddig valószínűleg gondot okozott volna, hogy a Kartonpacknál saját céljainak megfelelő határozatokat hozzanak, és az állam által kijelölt személyek kerüljenek a vezetőségbe. Úgy látszik, ebben a törekvésében Fintha-Nagy Ádám ügyvéd sem segített az államnak, ő ugyanis csaknem 30 százalékos részvénypakettel bír a Kartonpackban. Jóllehet, korábban ő is közreműködött azokban a belváros ingatlanügyletekben, amelyek Rogán Antal polgármestersége idején az ellenzék tiltakozását váltották ki, a jelek szerint a kartonpackos hatalomátvételben más eszközök is szükségesek voltak.

A kormány az elmúlt egy évben nem látta elérkezettnek az időt, hogy éljen a vagyonelkobzás adta lehetőségével, most a veszélyhelyzetben és a felhatalmazási törvényre hivatkozva vonta állami felügyelet alá azt a vállalatot, amely többségi tulajdona eddig is jogszerűen az államé lehetett volna. Igaz, a saját embereit csak most tudja gond nélkül az igazgatóságba ültetni, a rapid eljárás végrehajtását pedig a jogállamban szokásos jogászok mellett rendőrökre is bízta, hiszen a bankfiókba rendőrök kísérték a kormánybiztos által megbízott ügyvédet.

Kétségtelen ugyanakkor, hogy a jelenlegi veszélyhelyzetben megnőtt az élelmiszer- és a gyógyszeripar igénye a csomagolóanyagokra, tehát a gyógyszerek és gyógyászati termékek, valamint édességek és egyéb termékek számára papírdobozokat gyártó cég jelentős kereslet elé néz.