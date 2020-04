Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai járványvédelmi központ (KCDC) szakembereinek több elmélete is van arról, miként mutathat újra pozitív eredményt a koronavírusteszt sok tucat megvizsgált embernél. De a végső válaszra még legalább két hetet várni kell.","shortLead":"A dél-koreai járványvédelmi központ (KCDC) szakembereinek több elmélete is van arról, miként mutathat újra pozitív...","id":"20200416_koronavirus_teszt_del_korea_jarvany_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e0b35e-82a9-4404-aa4c-f28fa4dee5d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_koronavirus_teszt_del_korea_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. április. 16. 16:03","title":"Az orvosok sem értik, hogyan lett újra pozitív 141 gyógyult koronavírustesztje Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu információi szerint erről pénteken döntött a főpolgármester.","shortLead":"A hvg.hu információi szerint erről pénteken döntött a főpolgármester.","id":"20200417_Karacsony_Maszk_tmegkozlekedes_budapest_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e72f209-4831-4193-ac10-afda33e4f85d","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Karacsony_Maszk_tmegkozlekedes_budapest_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 17. 15:09","title":"Karácsony: Maszkot vagy kendőt kell viselni a BKK járatain április 27-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1dd128-bef8-4f00-895e-388b0bf4aaf5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sokunknál porosodhatnak még audiokazetták, azt senki sem vitatja, hogy e tartalomhordozó kora már rég lejárt. Ez azonban nem akadályozott meg egy lelkes youtubert, hogy megpróbáljon videót rögzíteni egy ilyen kazettára.","shortLead":"Bár sokunknál porosodhatnak még audiokazetták, azt senki sem vitatja, hogy e tartalomhordozó kora már rég lejárt...","id":"20200417_video_rogzitese_audiokazettara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff1dd128-bef8-4f00-895e-388b0bf4aaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c2f4b2-5d53-46b9-87b1-2b5a8c183dfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_video_rogzitese_audiokazettara","timestamp":"2020. április. 17. 09:03","title":"Megpróbálta a lehetetlent: videót rögzített egy régi magnókazettán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háziorvosi ellátással is gondok vannak a polgármester szerint: szerinte a járvány miatt több orvos visszamondta az ügyeletet, így szerdán például csak szakápoló és sofőr teljesített szolgálatot az ügyeletben.","shortLead":"A háziorvosi ellátással is gondok vannak a polgármester szerint: szerinte a járvány miatt több orvos visszamondta...","id":"20200416_31_igazolt_koronavirusfertozott_van_a_borsodnadasdi_idosotthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce6a697-cd97-4584-9f7b-da26c3ddbf83","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_31_igazolt_koronavirusfertozott_van_a_borsodnadasdi_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 16. 19:07","title":"Már 31 igazolt koronavírus-fertőzött van a borsodnádasdi idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a636f61-33ed-4f23-b478-fcccbf97a833","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komolyan vették a feladatot, fantasztikus fotók születtek. ","shortLead":"Komolyan vették a feladatot, fantasztikus fotók születtek. ","id":"20200417_Pecsi_par_Kovacs_Fanni_Hosszu_Norbert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a636f61-33ed-4f23-b478-fcccbf97a833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf45d5c-9493-495d-8548-777797cb7acd","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Pecsi_par_Kovacs_Fanni_Hosszu_Norbert","timestamp":"2020. április. 17. 12:26","title":"Világhírű lett a pécsi pár, akik filmes jeleneteket utánoznak a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3a90de-b6e2-47e2-a592-e95efd065be6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárják az ország fontos kirándulóhelyeit és parkjait a helyi önkormányzatok a koronavírus-járvány elleni védekezés miatt; fertőző hittérítőktől féltik az őslakosokat. Ezek a koronavírus-járvány hírei szombaton.","shortLead":"Lezárják az ország fontos kirándulóhelyeit és parkjait a helyi önkormányzatok a koronavírus-járvány elleni védekezés...","id":"20200418_Lezart_varosokkal_indul_a_hetvege__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b3a90de-b6e2-47e2-a592-e95efd065be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9339abbe-f859-4d84-a4a9-4d6685bbf59c","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Lezart_varosokkal_indul_a_hetvege__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 18. 07:25","title":"Lezárt városokkal indul a hétvége - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22e4da9-bedb-4ce3-be25-43fe76d0374a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudják fenntartani a felduzzasztott létszámot.","shortLead":"Nem tudják fenntartani a felduzzasztott létszámot.","id":"20200417_spar_kulonado_elbocsatas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d22e4da9-bedb-4ce3-be25-43fe76d0374a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db412bea-f736-4e23-b42d-f6b85c53d369","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_spar_kulonado_elbocsatas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 16:55","title":"Elküldi a Spar a frissen felvett dolgozóit a milliárdos különadó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tennék lehetővé a tagállamok beavatkozását és akár tulajdonszerzését is a meggyengült vállalatokban, hogy azok versenyképesek maradhassanak például az állami tulajdonú kínai cégekkel szemben.","shortLead":"Úgy tennék lehetővé a tagállamok beavatkozását és akár tulajdonszerzését is a meggyengült vállalatokban, hogy azok...","id":"20200417_eu_megvedi_a_cegeket_a_kulfoldi_felvasarlastol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaaffe1-eebe-407a-b425-907bf4e19b01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_eu_megvedi_a_cegeket_a_kulfoldi_felvasarlastol","timestamp":"2020. április. 17. 14:04","title":"Megvédené az EU a külföldi felvásárlástól a járvány miatt bajba került cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]