[{"available":true,"c_guid":"17425a19-3d21-4577-9135-f93498d25a16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki ne induljon túrázni egyelőre csoportosan - kéri a szövetség.","shortLead":"Senki ne induljon túrázni egyelőre csoportosan - kéri a szövetség.","id":"20200510_Magyar_Termeszetjaro_Szovetseg_tura_turazas_mtsz_termeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17425a19-3d21-4577-9135-f93498d25a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4874d0-7c6d-47f8-8869-8ba7bcc3a047","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Magyar_Termeszetjaro_Szovetseg_tura_turazas_mtsz_termeszet","timestamp":"2020. május. 10. 14:04","title":"Magyar Természetjáró Szövetség: Nem életszerű zárt körülmények között a szabadban túrázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ügyvéd meg akarta öletni egy rokonának férjét, de a kiválasztott állítólagos bérgyilkos őt és az áldozatnak kiválasztott férfit is becsapta.","shortLead":"Egy ügyvéd meg akarta öletni egy rokonának férjét, de a kiválasztott állítólagos bérgyilkos őt és az áldozatnak...","id":"20200510_bergyilkos_rendorseg_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c63b7d0-5744-4962-98e8-93bcedfbec66","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_bergyilkos_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. május. 10. 13:29","title":"A megbízóját és a kiszemelt áldozatot is átverte egy álbérgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42996d2b-b552-4515-ae5e-0124f580f25e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megérkezett Olaszországba a Kenyában másfél éve elhurcolt olasz segélymunkás\r

\r

","shortLead":"Megérkezett Olaszországba a Kenyában másfél éve elhurcolt olasz segélymunkás\r

\r

","id":"20200510_Titkosszolgalati_akcioval_szabaditottak_ki_egy_olasz_segelymunkast_Kenyabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42996d2b-b552-4515-ae5e-0124f580f25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85c2967-6d8d-42ba-99e5-32566b7603ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Titkosszolgalati_akcioval_szabaditottak_ki_egy_olasz_segelymunkast_Kenyabol","timestamp":"2020. május. 10. 21:03","title":"Titkosszolgálati akcióval szabadítottak ki egy olasz segélymunkást iszlamisták fogságából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda helyét a polgármester egy személyben jelölte ki kiemelt fejlesztési helyszínnek, népszavazást nem lehet most tartani róla, és tüntetni sem lehet, amíg a járvány tart.","shortLead":"A tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda helyét a polgármester egy személyben jelölte ki kiemelt fejlesztési...","id":"20200510_jarvany_tata_szalloda_michl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e2f285-c8fb-4d30-bc4b-25be472cce08","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_jarvany_tata_szalloda_michl","timestamp":"2020. május. 10. 09:15","title":"A járványra hivatkozva egyedül döntött a tatai polgármester egy vitatott szállodaberuházásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A szakértők szerint nagyon valószínű, hogy még a Covid–19-járványnak véget vető vakcina vagy gyógyszer megjelenése előtt megérkezik az eddig csaknem négymillió embert megfertőző SARS-CoV–2 vírus második hulláma. ","shortLead":"A szakértők szerint nagyon valószínű, hogy még a Covid–19-járványnak véget vető vakcina vagy gyógyszer megjelenése...","id":"202019__a_jarvany_masodik_hullama__parhuzamok__spanyolnatha__tortenelmi_lecke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c170607-baa4-4d3d-8c18-dcc7cbd8f2e6","keywords":null,"link":"/360/202019__a_jarvany_masodik_hullama__parhuzamok__spanyolnatha__tortenelmi_lecke","timestamp":"2020. május. 10. 08:15","title":"Mikor jöhet a járvány második hulláma? Enyhébb vagy rosszabb lehet, mint az első?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy halfeldolgozó üzem lett a koronavírus ghánai gócpontja, a vizsgálat szerint egyetlen fertőzötten is dolgozó ember adta át a vírust mindenki másnak.","shortLead":"Egy halfeldolgozó üzem lett a koronavírus ghánai gócpontja, a vizsgálat szerint egyetlen fertőzötten is dolgozó ember...","id":"20200511_ghana_koronavirus_halfeldolgozo_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9888e2b-9acd-4d48-8dc8-17dd85357501","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_ghana_koronavirus_halfeldolgozo_jarvany","timestamp":"2020. május. 11. 06:18","title":"533 kollégáját fertőzte meg egy koronavírusos munkás egy ghánai halfeldolgozóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d462098-f473-418b-a515-e4d07aa893d4","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Teljesen rendben van, ha most szorong, fél, idegeskedik, nem bírja már a bezártságot, és frusztrálja a Facebook-ismerőseinek karantén idején is kalandos, tökéletes élete. Mentálisan könnyebben ki fogja azonban bírni ezt a nehéz időszakot, ha kicsit megfigyeli az állandó jelleggel és mindenhol csak problémákat észlelő agyát – üzeni Márky Ádám mindfulness tréner. ","shortLead":"Teljesen rendben van, ha most szorong, fél, idegeskedik, nem bírja már a bezártságot, és frusztrálja...","id":"20200510_Az_utolso_ep_idegsejtjet_is_probara_tette_mar_a_koronavirus_Figyelmenek_tudatositasa_lehet_a_megoldas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d462098-f473-418b-a515-e4d07aa893d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1edbef0-9a32-4c05-b196-49ee6c1224c9","keywords":null,"link":"/elet/20200510_Az_utolso_ep_idegsejtjet_is_probara_tette_mar_a_koronavirus_Figyelmenek_tudatositasa_lehet_a_megoldas","timestamp":"2020. május. 10. 20:00","title":"Az utolsó ép idegsejtjét is próbára tette már a koronavírus? Váltson perspektívát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit kormány azt tervezti, hogy 14 napos kötelező karantént ír elő azok számára, akik külföldről érkeznek a szigetországba – közölte több brit légitársaság is kormányforrásokra hivatkozva. Az egyetlen kivételt Írország jelenti. A szakértők szerint, ha a döntést bejelentik, annak súlyos gazdasági következményei lesznek.","shortLead":"A brit kormány azt tervezti, hogy 14 napos kötelező karantént ír elő azok számára, akik külföldről érkeznek...","id":"20200509_Kethetes_karanten_var_a_NagyBritanniaba_erkezokre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4570b9e0-4b48-4ba5-89dd-ff536bb71e40","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Kethetes_karanten_var_a_NagyBritanniaba_erkezokre","timestamp":"2020. május. 09. 14:32","title":"Kéthetes karantén vár a Nagy-Britanniába érkezőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]