Az állami tulajdonú tőkealap-kezelőnél, a Hiventuresnél az április 20-ai kormánydöntés alapján 150 milliárd forintot dedikáltak arra, hogy hazai és külföldi cégfelvásárlásokat és ingatlanos tranzakciókat, valamint egyéb fejlesztéseket finanszírozzanak belőle. Jegybanki forrásokból további 1500 milliárd forint hitel áll rendelkezésre az NHP Hajrá! konstrukcióban, amelyből ugyancsak lehet felvásárlásra és ingatlanüzletekre költeni. A Hiventuresnél 15 milliárd forintnyi tőkéhez is lehet jutni, az NHP- kölcsön összege pedig akár 20 milliárd forintra is rúghat.

Világos, hogy a Hiventures-akció célközönsége nem a legrosszabb állapotba került vállalatok köre - írja a friss HVG hetilap. A meghatározás szerint azok a stratégiai cégek vehetnek részt a programban, amelyek éppen tőkehiányban szenvednek. Ez tipikus gumiszabály (mi számít stratégiainak, és mi a tőkehiány), ráadásul még a versenyhatóságnak sem kell vizsgálnia a felvásárlást – a rendelet ugyanis felülírta a törvényt –, úgyhogy sok minden megtörténhet a következő hónapokban.

Nem elég, hogy a parlament kormánypárti többsége már évekkel ezelőtt kivette a Gazdasági Versenyhivatal jogköréből a nemzetstratégiai jelentőségűvé kinevezett összefonódások vizsgálatát, most azokat a felvásárlásokat sem kell bejelenteni, amelyekben állami többségű kockázatitőke-alapok vagy magántőkealapok jelennek meg. Tehát ha egy vállalkozás most úgy dönt, hogy ajánlatot tesz egy megroggyant magyarországi vagy külföldi vállalat megvételére, és ehhez például a Hiventures által kezelt tőkealapból szeretne forrást szerezni, akkor az így esetleg létrejövő erőfölényt senki sem vizsgálná, és a tulajdonszerzésről is csak utólag lehetne értesülni, hiszen a hatóságnak nem kell előre bejelenteni a szándékot.

A Hiventuresnél saját számlálójuk szerint május 11-éig máris 123 cég jelentkezett a tőkebefektetésre, közülük 22-t ki is választottak, de abban már nem voltak ilyen gyorsak, hogy közzétegyék, kik a kedvezményezettek.

