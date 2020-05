Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közzétette az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank is a 2020–2021-ről szóló előrejelzését, ez alapján sok jót nem várhatunk a következő hónapokban. De az igazán fontos az, hogy meddig tarthat el a krízis: V, U, W vagy L alakú lehet-e a válság, és melyik forgatókönyv mit jelentene számunkra és a kormány számára?","shortLead":"Közzétette az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank is a 2020–2021-ről szóló előrejelzését, ez alapján sok jót nem...","id":"20200513_valsag_koronavirus_krizis_ebrd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b6e4c9-cebc-4b3c-ba10-a94dba951d9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_valsag_koronavirus_krizis_ebrd","timestamp":"2020. május. 13. 07:00","title":"Brit legénybúcsúzó turisták dönthetik el a 2022-es választást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A milliárdos vegyipari vállalkozó szerint a hatóságok bevonásával szisztematikus hadjárat zajlik ellene, amelynek irányítója Csányi Sándor.","shortLead":"A milliárdos vegyipari vállalkozó szerint a hatóságok bevonásával szisztematikus hadjárat zajlik ellene, amelynek...","id":"20200513_bige_laszlo_kozlemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fa7a01-0cc1-4b66-9837-09749a7173d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_bige_laszlo_kozlemeny","timestamp":"2020. május. 13. 15:31","title":"Bige László szerint nevetséges a vád, átfogó támadás folyik ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fürjes Balázs szerint időszerű a járművek lecserélése, de a járványhelyzet befolyásolja a céldátumot.\r

Részlet Michelle Obama önéletrajzi könyvéből. A települési önkormányzatok jelentős része nem kormánypárti vezetésű – a megyei közgyűlések mindegyikében kormánypárti többség van.","shortLead":"Gyakorlatilag szabad kezet ad magának a kormány egy törvényjavaslattal, hogy egész területeket vegyen el mindenestül...","id":"20200513_onkormanyzatok_kulonleges_gazdasagi_ovezet_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2356ad99-7a48-40c8-b3fb-08a8d8f16888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2296f88e-2c7b-46dc-8b84-86cbe153bb66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_onkormanyzatok_kulonleges_gazdasagi_ovezet_megye","timestamp":"2020. május. 13. 11:15","title":"A kormány törvényesíti az önkormányzatok kivéreztetésére alkalmas fegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A favipiravir nevű hatóanyagot Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírus-fertőzötteken. Az előállítását a magyar állam is támogatja.","shortLead":"A favipiravir nevű hatóanyagot Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírus-fertőzötteken. Az előállítását a magyar...","id":"20200512_fujifilm_gyogyszer_ellenszer_koronavirus_favipiravir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d242dbd3-3e53-4d9c-9724-4e273cc6b511","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_fujifilm_gyogyszer_ellenszer_koronavirus_favipiravir","timestamp":"2020. május. 12. 17:03","title":"Ősztől Magyarországon is gyárthatják a Fujifilm egyik koronavírus-gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885e2790-f921-4b02-bbec-5de4c9811cfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkérdezettek közül a 24-26 éves korosztály a legborúlátóbb, náluk 55 százalék gondolja azt, hogy nehezebb lesz munkát találni a koronavírus miatt.","shortLead":"A megkérdezettek közül a 24-26 éves korosztály a legborúlátóbb, náluk 55 százalék gondolja azt, hogy nehezebb lesz...","id":"20200513_budapest_videk_munka_kirugas_fiatalok_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=885e2790-f921-4b02-bbec-5de4c9811cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d3fb8d-ea53-4c96-a924-b0b36cd35ad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_budapest_videk_munka_kirugas_fiatalok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 13. 14:42","title":"Több fiatal vesztette el a munkáját Budapesten, mint vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]