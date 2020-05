Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormányrendelethez indoklást ugyan nem fűztek, de anélkül is sejthető, miért döntöttek így.","shortLead":"A kormányrendelethez indoklást ugyan nem fűztek, de anélkül is sejthető, miért döntöttek így.","id":"20200513_nyelvtanulasi_diakhitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b2a295-882d-4655-85f0-c2fe376572ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_nyelvtanulasi_diakhitel","timestamp":"2020. május. 13. 07:15","title":"Megszűnik a nyelvtanulási diákhitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b050df-28ce-4fb2-ac17-0886beda5e67","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tilos lesz Párizsban az alkoholfogyasztás a Szajna-parton és az egyik népszerű piknikező találkozóhelyen, a belvárosi Szent Márton-csatorna partján, ahol több tucat fiatal gyűlt össze hétfőn, a koronavírus-járvány miatt nyolc hétig tartó általános karantén feloldását követő első estén.\r

","shortLead":"Tilos lesz Párizsban az alkoholfogyasztás a Szajna-parton és az egyik népszerű piknikező találkozóhelyen, a belvárosi...","id":"20200512_Betiltjak_a_rakpartokon_az_alkoholfogyasztast_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9b050df-28ce-4fb2-ac17-0886beda5e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc26e9f-8147-413b-9d18-41a4ffd7ec57","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Betiltjak_a_rakpartokon_az_alkoholfogyasztast_Parizsban","timestamp":"2020. május. 12. 09:02","title":"Betiltják a rakpartokon az alkoholfogyasztást Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c63675-8919-4f7e-addd-b529b97e5fc4","c_author":"Serdült Viktória","category":"kkv","description":"Évek óta zajlanak a pénteken beharangozott nemzeti oltóanyaggyár előkészületei, a kutatókat a Debreceni Egyetem, a technológiát az ország egyetlen vakcinaüzeme, a Fluart Kft. adja. A cég elődjét offshore háttere miatt 2009-ben még élesen támadta a Fidesz, mára viszont ők is rájöttek, stratégiai érdekük, hogy saját forrásból tudják megoldani az oltóanyag előállítását. A tesztüzem már 2017-ben elindult, a koronavírus-járvány azonban mindent borított.","shortLead":"Évek óta zajlanak a pénteken beharangozott nemzeti oltóanyaggyár előkészületei, a kutatókat a Debreceni Egyetem...","id":"20200512_Omninvest_Fluart_nemzeti_oltoanyaggyar_Debrecen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c63675-8919-4f7e-addd-b529b97e5fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8619207d-2800-475b-82b7-001cd2e29c21","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_Omninvest_Fluart_nemzeti_oltoanyaggyar_Debrecen","timestamp":"2020. május. 12. 06:30","title":"Minden kormány kedvenc vakcinagyártója kap szerepet a nemzeti oltóanyaggyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi beavatkozások miatt lett rövidebb a Duna folyó hossza az elmúlt két évszázad alatt – állapították meg kutatók.","shortLead":"Az emberi beavatkozások miatt lett rövidebb a Duna folyó hossza az elmúlt két évszázad alatt – állapították meg kutatók.","id":"20200512_duna_rovidebb_keskenyebb_hordalek_uledeklerakodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0435f1c6-1a91-4aeb-8e0a-a398b8115bb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_duna_rovidebb_keskenyebb_hordalek_uledeklerakodas","timestamp":"2020. május. 12. 20:48","title":"134 kilométerrel lett rövidebb a Duna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az online tanfolyamhoz saját számítógép és internet kell. Elvileg a programozás alapjait is megtanítják.","shortLead":"Az online tanfolyamhoz saját számítógép és internet kell. Elvileg a programozás alapjait is megtanítják.","id":"20200511_ingyenes_informatikai_kepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88c8dfe-07b6-4ecd-b9cb-b74d56bf4b42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_ingyenes_informatikai_kepzes","timestamp":"2020. május. 11. 20:20","title":"Már lehet jelentkezni az ingyenes állami informatikai képzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"19 komment, 11 megosztás.","shortLead":"19 komment, 11 megosztás.","id":"20200512_koronavirus_jarvany_remhir_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318c057c-1d51-447b-a699-4b870581252c","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_koronavirus_jarvany_remhir_rendorseg","timestamp":"2020. május. 12. 12:39","title":"Újabb rendőrségi siker: 64 éves facebookozóra csaptak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27e96fb-27c9-43f9-ac0a-6f077294b165","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áramütés ért egy lakót zuhanyzás közben, a kiérkező szerelő az egész házat lekapcsolta a hálózatról.","shortLead":"Áramütés ért egy lakót zuhanyzás közben, a kiérkező szerelő az egész házat lekapcsolta a hálózatról.","id":"20200512_Egy_egesz_haztombot_levagtak_az_aramrol_egyetlen_lako_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b27e96fb-27c9-43f9-ac0a-6f077294b165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd146454-748d-4f12-b659-6a008a5027c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_Egy_egesz_haztombot_levagtak_az_aramrol_egyetlen_lako_miatt","timestamp":"2020. május. 12. 20:50","title":"Egy egész háztömböt levágták az áramról egyetlen lakó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b68f240-1f62-47ce-a47d-23efc1bd11e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs értesülései szerint szerda reggel hat órakor állították elő Csóka-Szűcs Jánost.","shortLead":"A Magyar Narancs értesülései szerint szerda reggel hat órakor állították elő Csóka-Szűcs Jánost.","id":"20200513_Remhirterjesztes_miatt_bevittek_a_gyulai_ellenzeki_kor_elnoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b68f240-1f62-47ce-a47d-23efc1bd11e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33435623-f9cf-4572-b615-4afd3a2a3b39","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Remhirterjesztes_miatt_bevittek_a_gyulai_ellenzeki_kor_elnoket","timestamp":"2020. május. 13. 12:40","title":"Egy ötszavas Facebook-poszt miatt elvitték a rendőrök a gyulai ellenzéki kör elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]