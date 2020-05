Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberölés miatt indított nyomozást a rendőrség.","shortLead":"Emberölés miatt indított nyomozást a rendőrség.","id":"20200516_sutto_lakastuz_emberoles_rendorseg_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00039ba5-ce87-46cd-867a-e58d4d192fb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_sutto_lakastuz_emberoles_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. május. 16. 18:46","title":"Ketten haltak meg egy süttői lakástűzben, gyilkosság történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez rossz hír a világméretű járványok korában.","shortLead":"Ez rossz hír a világméretű járványok korában.","id":"20200517_Az_oltasellenesek_allnak_nyeresre_a_Facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5180c857-fc19-4291-bbe0-033d60f30b79","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_Az_oltasellenesek_allnak_nyeresre_a_Facebookon","timestamp":"2020. május. 17. 15:51","title":"Az oltásellenesek állnak nyerésre a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai földmérőknek egyelőre nem sikerült feljutniuk a Csomolungmára. 